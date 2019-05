TJ Desná – Semily 7:2 (2:0)

Soupeře předčili důrazem, technikou i větším nasazením v osobních soubojích. Desná od prvního hvizdu předváděla útočný fotbal. Do první šance se dostali domácí borci hned v úvodní minutě, po úniku Mejsnara a jeho centru hlavičkoval V. Kořínek. Brankář hostí ale jeho střelu kryl.

Domácí to naladilo a po další šanci přišla v závěru první desetiminutovky chybná rozehrávka hostí. Štěpnička ji vystihl, pronikl do vápna a našel volného V. Kořínka. Ten bez problémů zavěsil do prázdné branky 1:0. Za další dvě minuty pak mohli domácí fandové jásat podruhé. Hlavou se po rohu prosadil Ježek. Spanilá jízda domácích pokračovala i nadále, jen skóre se neměnilo. To mohli dokonce z ojedinělé akce změnit hosté.

DOUBEK ZACHRAŇOVAL

Doubek ale s pomocí tyče zachránil a odvrátil hrozbu pouze na zahrávání rohového kopu. V samotném závěru pak zahrozili hosté podruhé. Po propadu domácích zadáků ale opět zachránil Doubek. Jak začal zápas, tak podobný byl úvod druhé části hry. Kořínek našel na hranici pokutového území Sekaninu a ten přidal třetí branku do sítě hostujícího gólmana.

Pak se ke slovu dostali i Semilští a v 60. minutě snížili Lukešem na 3:1. Odpověď Desenských přišla téměř okamžitě. Neutekla ani minuta, když po akci na ose P. Kořínek – Štěpnička stál na konci V. Kořínek a „bříškem“ zvýšil na 4:1. Gólostroj domácího celku tím ale nekončil, spíše naopak. Při chuti byl hlavně V. Kořínek, který přidal svůj třetí gól v utkání a zvýšil již na 5:1.

Chvíli poté ale domácí, soustředění již pouze na útok, opět propadli ve vápně a hosté toho využili. Šťastným střelcem Semil byl Klíma. Skóre tím ovšem nekončilo.

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal popsal závěr zápasu: „Štěpnička uvolnil V. Kořínka, který vymíchal obranu hostů, předložil balon J. Kořínkovi, který šanci proměnil na 6 : 2. A v poslední desetiminutovce se ještě blýskl náš gólman Doubek. Zlikvidoval gólovku hostí.“ A pak už P. Kořínek uzavřel skóre utkání a stanovil konečný výsledek na 7:2.

Sestava Desné: Doubek, Kovář, P. Kořínek, Ježek, Mladonický, Štěpnička, Veselouš, Sekanina, Karel, V. Kořínek, Mejsnar.

Střídání: 63. Pfeiifer Michal (Mejsnar), 68. Kořínek Jaroslav (Mladonický), 80. Pivnička (Veselouš). Rozhodčí: Mizera. ŽK: 2 : 0 (Ježek, Pivnička) bez ČK Diváků: 100.