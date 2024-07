Nedávno jste převzal post šéftrenéra mládeže ve Velkých Hamrech. Jaký je váš fotbalový životopis?

Moje minulost je taková, že jsem byl trenérem FAČR, Fotbalové asociace České republiky a současně jsem vedl školení trenérů a připravoval jsem předváděcí tréninky pro okresní kluby. Zároveň s tím jsem trénoval mládež v Jablonci. Potom jsem jako Gtmág skončil z pracovních důvodů. Měl jsem vlastně tři práce a nestíhal jsem to. GTmág má na starosti celý okres, trenéry, pořádáte licence céčka a děláte inspirační tréninky pro okresní malé kluby, ne pro ty ligové. Z Jablonce jsem potom přešel do Slovanu Liberec, takže jsem teď trénoval v Liberci. V zimě mě oslovil Pepa Hnídek, prezident Velkých Hamrů, jestli bych se mu nechtěl v Hamrech starat o mládež.



Co pro vás ta nabídka znamenala? Byl jste hned rozhodnutý?

Po první schůzce s ním jsem byl rozhodnutý de facto během sekundy. Pro mne je to velice sympatický člověk a hlavně člověk, který ví, co chce. Přišel s jasnou vizí a plánem, co je potřeba udělat. To mě nadchlo. Neberu to jako krok zpátky, protože chlapi hrajou divizi, ale mládež jen okresní přebor. Beru to jako posun v mé fotbalové kariéře a jsem za tu možnost strašně rád.

Čím chcete začít?

Chceme nastavit koncepci, pozitivní rodinné zázemí ve kterém chceme vychovávat nejen fotbalisty. Budeme se zaměřovat i na prospěch hráčů ve školách a jejich chování. V rámci koncepce máme v plánu rozšířit hráčskou i trenérskou základnu.



Jak to tedy bude dál s mládeží v Hamrech?

Od července už spadám pod Velké Hamry, proběhly nějaké seznamovací schůzky s trenérem Jardou Pekelským, který funkci převzal, když skončil Milan Černý. Dáváme dohromady složení trenérů. Patnáctku jsme museli složit společně, spojili jsme se s klukama z jiného týmu. Okresní přebor se hraje osm plus jedna. Rozhodli jsme se, že budeme hrát Liberecký okres, ten se hraje deset plus jedna.

Kolik mají Hamry aktuálně týmů?

Máme školičku, to jsou ty nejmenší děti. Potom máme mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky, starší žáky a starší dorost. V současných podmínkách je to teď akorát. Ale určitě bychom do budoucna chtěli osamostatnit naši patnáctku, kterou teď máme spojenou s hráči z Lučan. Bez toho bychom se museli sdružit s nějakým týmem. A určitě, kdyby se nám podařilo příští sezónu přihlásit i mladší dorost U17, tak by to bylo taky fajn. A základny, ty chceme rozšířit určitě. Chceme, aby k nám přišlo co nejvíc dětí, aby sportovaly a hrály fotbal.



K tomu ale potřebujete hodně trenérů.

Ano, potřebujeme hodně trenérů. Některé samozřejmě sleduji v ostatních okresních klubech. Myslím si, že děti teď momentálně jsou, ale trenéři jsou problémem nejen v okresních klubech, ale i v ligových. Když se podívám na internet, tak ligové týmy dávají různé inzeráty, že hledají trenéra a podobně. My bychom také určitě chtěli přibrat další trenéry. Budeme muset hledat. Jsem rád, že jsou v Hamrech i mladí trenéři, kteří studují vysokou školu a dělají tělovýchovu. Ve školičce by nás měla doplnit paní Balatková, která je spojená s Velkými Hamry už velmi dlouho. Oslovil jsem pár trenérů z jiných okresů, které znám, ale, bohužel, z rodinných důvodů to odmítli. Zatím se tedy budeme muset spokojit s tím, co máme.

Vy budete také trénovat?

Já budu bez mančaftu, abych měl přehled o všem, co se děje v mládeži. Budeme mít jednotlivé úseky, které budou zaměřené na školičku, mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky. Budu hlavně sledovat tréninky, ale i se do nich můžu aktivně zapojit.



A jaké máte s hamrovskou mládeží cíle?

S Pepou Hnídkem máme sen, abychom si vychovávali své hráče do divize nebo třetí ligy. To je také cíl A mužstva - vykopat třetí ligu. Ale musíme být objektivní, vychovat hráče v okresních soutěžích a krajských přeborech dorostu je momentálně strašně složité. Naším cílem je rozšířit základnu dětí od školičky až po starší žáky. Určitě ty nejtalentovanější chceme dávat do klubů jako je Jablonec nebo Liberec. Máme tady kousek i Mladou Boleslav a když se ty děti nebo hráči nechytnou v ligových mančaftech, tak předpokládáme, že se rádi vrátí do Velkých Hamrů, kde začínali. Chceme mít hráče připravené i pro divizi nebo třetí ligu. Naši nejmenší budou hrát jabloneckou Ligu mistrů systémem 3 + 0. Mladší přípravka bude hrát 4+1 a starší přípravka 5+1.

Jsou prázdniny, kdy začínají děti s přípravou?

Budou mít soustředění. Nabídku dostali úplně ti nejmenší až po starší žáky. To ještě plánoval Jarda Pekelský. Přípravu začneme zhruba v polovině srpna. Je to přípravné příměstské soustředění. Konat se bude ve Velkých Hamrech každý den až do pozdního odpoledne, pak si je vyzvednou rodiče.

Budete se teď točit kolem dětí a mládeže. Kdy vy jste poprvé kopl do balonu? Vzpomínáte rád na nějakého trenéra z vašich fotbalových začátků?

Oblíbeného trenéra jsem nikdy neměl, protože jsem nebyl ani nějaký extra velký kopáč. Poprvé jsem si kopl do balónu v Lučanech, kam mě přivedli kamarádi ze základky. Potom jsem hrál za Jiskru Mšeno a v osmnácti letech jsem dostal nabídku pomáhat v trénování dorostu Jiskry Mšeno. A u trénování jsem zůstal. Kariéru hráče jsem vyměnil za post trenéra, a tomu se věnuji od osmnácti let.

Máte před sebou velký úkol, velké plány a hodně síly do toho všeho?

Ano, strašně se na to těším. Je to nová energie do fotbalové etapy. Pepa Hnídek byl hned nadšený. Už máme jasné plány.

Chystáte konkrétní novinky?

Máme naplánované atletické tréninky pro hráče. Víme, že všeobecná průprava je pro ně nejdůležitější. Plánujeme pro kluky jógu, aby byli před zátěží správně protažení a naučili se dobře dýchat. To se v českém sportovním prostředí zanedbává. Mládež se hned vrhne na fotbal, a to není úplně dobré. Chceme rozšířit pohybové aktivity právě atletickými tréninky, brankářským tréninkem a občas chceme zpestřit tréninky jinou hrou než fotbalem, aby se zapojily také jiné svaly. Novinkou tedy budou atletické tréninky, jóga pro hráče a další formy regenerace. Nezapomněli jsme ani na rodiče, pro které 22. října od 17 hodin organizujeme seminář ve spolupráce s FAČRem s názvem Mám doma malého fotbalistu. Zúčastnit se ho mohou rodiče z celého okresu, kteří mají o tuto tematiku zájem.