Jiskra Mšeno A – Spartak Chrastava 3:2 (0:2)

Adam Pelta k utkání Mšena A řekl: „Myslím, že jsme celý zápas měli více ze hry. Akorát v druhé půli jsme udělali dvě zbytečné, hrubé chyby, ze kterých jsme inkasovali dva góly. Nedostávali jsme se ale příliš do šancí. Ve druhém poločase jsme se pak už dostali do tlaku, ze kterého jsme dali tři góly. A pak došlo na Caplarovu past…nejhorší výsledek totiž v poločase je vést 0:2. Tak jsme to otočili na 3:2. Máme tři body, po dvou zápasech šest. A jsme za to rádi.“

Dvě stovky fanoušků přilákala také dvojice excelentních hráčů. Za Chrastavu nastoupil Jiří Štajner a dres mšenského áčka oblékl Tomáš Čížek. A ne nadarmo bylo v ochozech slyšet, že jsou sice na hřišti nejstarší, ale běhají nejvíce a nejrychleji. „Utkání bylo náročné. Takových chyb, které jsme udělali, těch se musíme do příštích utkání vyvarovat. Máme zkušené mužstvo. Půlka z nich hrála vyšší soutěž. Děláme chyby, které bychom dělat neměli,“ zdůraznil Adam Pelta.

Trenér Vladimír Mařas byl s výkonem hráčů spokojený. K průběhu zápasu uvedl: „V prvním poločase jsme udělali dvě individuální chyby. Dostali jsme se do dost těžké pozice. Ale o poločase jsem věřil, že mužstvo má sílu a zvládne to. Druhá půle už byla v naší režii a naše vítězství bylo zasloužené. Ale musím uznat, že Chrastava patří k těm lepším týmům. Ve finále mohla ještě po brejkové akci srovnat. Jsem ale s výkonem kluků spokojený, hlavně ve druhém poločase už měl zápas takové parametry, jaké měl mít.“

Také kouč Mšena potvrdil, že utkání určitě nebylo vyhecované. Ale před fotbalovými osobnostmi, jako jsou Štajner – Čížek, je potřeba smeknout klobouk. „Smekám, že v jejich letech předvádějí takové výborné výkony, že dřou a že to jsou úžasní fotbalisté, skvělí na balonu, skvělí v přihrávce. Jsou to tahouni obou mužstev,“ dodal Vladimír Mařas a doplnil ještě, že jsou výborní také ve fotbalové myšlence, mají svůj hráčský nadhled nad fotbalem. „To, co oni umí, to se určitě nezapomíná,“ zdůraznil kouč Mšena.

Branky: 49., 74. Brož, 64. Just

Sestava: Franc, Karásek, Just, L. Brož, Čížek, Pelta, Džura, Ráček, Hušek, Vokáček, Štemberk, Pakula, Hrnčíř, Sluka, Zmeškal, Hartman, Krámský, Mohr