"Měli jsme dobrý vstup do utkání, začali jsme aktivně, soupeře jsme k ničemu nepustili. Když dali hosté kontaktní gól na 3:1, tak jsme trošku ze hry vypadli, ale ve druhém poločase dal Patka na 4:1. A potom jsme si už výsledek zkušeně hlídali. Kluci to odmakali. Jen při jedné naší malé chybě ještě daly Sedmihorky na 6:2."

Autor hattricku si góly nepočítá, jak zdůraznil, počítá body týmu, to je důležitější. "Góly mě samozřejmě těší, ale body jsou důležitější, ty jsou celého týmu. Sedmihorky do této doby dostaly jen jeden gól. My jsme jim dali šest. To nás potěšil. Nikdo to asi nečekal. Utkání jsme odmakali."

Kapitán mužstva hraje fotbal už od pěti let. Za Pěnčín nastupuje druhým rokem, před tím oblékal dres Mšena.