„Myslím, že vítězství bylo zasloužené a mohli jsme vstřelit ještě více gólů. Domácí měli ke konci obou poločasů nějaké šance, ale prakticky nic z toho nebylo. My jsme mohli dát mnohem více gólů a, jak říkám, kluci dnes přistoupili k zápasu zodpovědně a hlavně jsme vyhráli bez inkasovaného gólu. Je to už šestý zápas na jaře, kdy jsme neinkasovali, a z toho máme velkou radost. Užíváme si první místo v tabulce. Připravíme se na dalšího soupeře, máme doma Železný Brod B. Chceme ten zápas zvládnout, hlavně po tom, jak nás v zimní přípravě v poháru porazili 5:0. Chceme jim to vrátit i s úroky,“ má v plánu trenér Jilemnice Ales Skalický.

„V dnešním utkání šlo o hodně, hosté prahli po prvním místě v tabulce, domácí po dobrých předchozích výkonech chtěli být rovnocenným soupeřem. Jilemnice byla od první minuty fotbalovější, ale Desná hrála také dobré utkání, v první půli padla jen jedna branka, a to do sítě domácích, čtvrthodinka druhé půle patřila domácím, ale branku jsme nevstřelili. V dalším průběhu dominovali opět hosté, kteří postupně navyšovali vedení, ale i přes prohru se domácí hráči nemusejí za svůj výkon stydět,“ hodnotil utkání vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Plavy – Harrachov 0:1 (0:0)

„Neměli jsme štěstí a nehráli jsme dobře. Byl to vyrovnaný zápas, nebyl tak rychle rozhodnutý. Myslím, že jsme dvakrát trefili břevno, takže to byla trochu smůla, nebo nám prostě chybělo štěstí. Ale něco tomu chybělo, něco malého navíc, co by nám přineslo štěstí. To tam pro nás nebylo, a proto jsme prohráli. Příště hrajeme zase doma, tentokrát s Desnou. My na jaře hrajeme skoro všechno doma, protože na podzim jsme rekonstruovali kabiny a hráli jsme venku,“ dodal trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

„Po první půli jsme nevedli, bylo to strašně vyrovnané. A musím říct, že jsme neproměnili penaltu. To bylo hrozné. Za tři body jsme strašně rádi. Myslím si, že tento náš tým má šťávu. Jediný zápas, který jsme trochu nezvládli, byl v Jilemnici, ale to proto, že jim přejeme postup nahoru. Tentokrát to ale bylo skvělé. Jsme uprostřed tabulky. To je slušné. A myslím si, že s těmi dvaceti třemi body, které máme na jaře, bychom mohli být nazváni "Štikou jara". Příště jedeme do Držkova,“ připomenul vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.

Zásada – Držkov 4:1 (2:0)

„Z našeho pohledu to nebylo tak jednoduché, ale představovali jsme si to nějak tak. Držkov nebyl úplně kompletní. Hodně hráčů mu chybělo. My jsme toho využili. Sešli jsme se dobře, hráli jsme zodpovědně a bylo to zasloužené vítězství. Využili jsme toho, že Držkov byl oslabený. Doplnili sestavu kluky z béčka. Měli jsme štěstí, že to vyšlo právě proti nám. Nyní jsme třetí a jsme rádi. Ale ještě nekončíme, jsme na dostřel i prvních týmů, takže věříme, že poslední čtyři zápasy zvládneme a dostaneme se co nejvýše. Jilemnice má na nás náskok šesti bodů a na jaře nás porazila. Chceme být co nejvýš, takže uvidíme, jak to dopadne na konci bodově. Teď jedeme do Albrechtic a pak hrajeme třikrát doma. Máme dobrý los, protože Pěnčín nemůže hrát na svém hřišti, tak s nimi hrajeme doma. Věříme, že využijeme výhodu domácího prostředí. Na začátku jara jsme měli hodně zraněných, ale teď se to zlepšuje. Nejsme úplně ideálně poskládaní, ale vždy se z pěti hráčů najdou tři či čtyři, takže poslední tři čtyři zápasy jsme se dali dobře dohromady. A v tom je klíč. Těžíme z toho, že máme širší kádr, že nás je třeba devatenáct, dvacet. A vždycky z těch dvaceti lidí dáme dohromady 13 nebo 14, což se ukázalo jako klíčové,“ zdůraznil kapitán Zásady Martin Kotyza.

„Máme deset zraněných hráčů. Nebylo to rozhodující, ale důležité to bylo. Ve třetí minutě byl faul na našeho útočníka. Nechci říct, že brutální, ale gólman vyběhl z vápna a fauloval. Měla být červená karta a měli jsme hrát proti deseti. Rozhodčí to vyhodnotil tak, že tam ještě někdo za ním byl. Hodně to ovlivnilo ten zápas. Měli jsme ve třetí minutě opravdu hrát o jednoho víc a bylo by to jiné. Pak jsme udělali tři takové napůl hrubky, že jsme si prostě ten gól dali napůl sami. Pak nám dali druhý gól. Potom jsme měli ještě dvě jakoby minimálně tutové šance. Do poločasu jsme mohli srovnat. Dali jsme na dva jedna, ale udělali jsme třetí hrubou chybu. Pak už bylo po fotbale. Už jsme neměli sílu. Měli jsme čtyři nebo pět kluků z béčka a to bylo taky strašně znát. Můžeme skončit druzí za Jilemnicí. Ale ještě máme Desnou a ta bude hodně těžká. Každý zápas pro nás bude těžký, když se nám neuzdraví tři hráči,“ předpovídá za Držkov Evžen Dvořák.

Turnov B – Albrechtice 3:1 (0:0)

"Tentokrát jsme měli souběžný zápas s áčkem, takže nám přišel pomoci pouze brankář, protože náš stálý brankář je na turnaji s mládeží v Německu. Láďa Kopal z áčka nám šel do branky, což se ukázalo jako jedna z hlavních příčin našeho úspěchu, protože nás několikrát skvěle podržel. Hosté nastoupili velmi dobře organizovaně. První poločas byl vyrovnaný s minimem šancí na obou stranách, ale hosté měli mírnou převahu. Do druhého poločasu nastoupil za ně Marcel Gecov , bývalý hráč Slavie s dvěma starty za Fulham. Nicméně nám se podařil skvělý vstup do druhé půle, když jsme asi do pěti minut vstřelili gól. Po pravé straně utekl náš hráč, poslal nahrávku a Pařík vystřelil. Blahna to neudržel a vedli jsme 1:0. Krátce na to prošel obranou Dlesk a zvýšil na 2:0. Hosté byli trochu zaskočeni, ale snažili se odpovědět. Třetí branku jsme vstřelili po skrumáži, kdy se míč odrazil k našemu levému obránci, kapitánovi Tondovi Drahovzalovi, který umístěnou střelou zvýšil na 3:0. V podstatě to rozhodlo o zápase. V 81. minutě jsme na chvíli polevili v koncentraci, hosté rychle rozehráli standardní situaci a Zeman dělovkou k tyči vstřelil alespoň čestný úspěch domácích. Všichni se shodli, že to byl velmi kvalitní fotbal. Nyní máme jet do Jablonečku, ale nejsem si jistý, zda zápas vůbec bude, protože soupeř má problémy dát tým dohromady. Předpokládám, že doma se ale sejdou, tak snad zápas odehrajeme. Nám teď o nic nejde, na postup to není a sestup nehrozí, takže si spíše teď fotbal užíváme,“ dodal trenér turnovského béčka Karel Vodrážka.

„Hřiště bylo větší než to naše, obrovské, ale s krásným trávníkem. Turnov má asi mladé kluky. První poločas byl, řekl bych, vyrovnaný. Spíše my jsme dominovali. Oni neměli ani jednu šanci, zatímco my jsme si vytvořili několik a měli jsme i gólové příležitosti. Takže poločas skončil 0:0. Pak jsme nastoupili do druhého poločasu a během deseti, patnácti minut byl zápas rozhodnutý. Bylo to 3:0, ale pak jsme snížili na 3:1. Měli jsme ještě jednu nebo dvě šance, jedna byla docela jasná, ale Turnov zaslouženě vyhrál,“řekl za hosty Jan Pipek.

Železný Brod B – Lučany A 4:1 (2:0)

„Do zápasu jsme nastoupili se stejnou sestavou jako v předchozím utkání. To se nám obvykle nepodaří, takže to byla pro nás výhoda. A jak jsem již dříve říkal, doma jsme opravdu silní. Zápas jsme měli od první minuty pod kontrolou a i když jsme vyhráli 4:1, výsledek mohl a měl být ještě lepší. Promarnili jsme totiž opravdu velké množství šancí, některé z nich byly naprosto jasné. Po poločase, kdy jsme vedli 2:0, jsme si mysleli, že to půjde samo, ale Lučany se trefily po rohovém kopu a bylo to 2:1 a začali jsme se obávat o výsledek. Naštěstí jsme z mnoha šancí alespoň ještě dvě proměnili a vyhráli jsme důležité utkání 4:1. Příští utkání hrajeme s favoritem soutěže, Jilemnicí, která chce postoupit, takže určitě bude chtít doma získat tři body,“ dodal trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Smržovka A – Pěnčín B 3:2 (2:0)

Přepeře B – Jablonec n. Jizerou 3:0 kontumačně