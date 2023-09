Utkání I. A třídy přilákalo skoro dvě stovky diváků. A ti se na rychnovském hřišti postarali o výbornou atmosféru.

Už v 10. minutě se trefil hostující Flesner, který se uvolnil po autovém vhazování a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. Rychnovští se ale rychle oklepali.“

„O pár minut později jsme srovnali na 1:1, na 2:1 zvyšoval Marek Filip a po dorážce na 3:1 Filip Kubát. Ve 27. minutě se ještě přesnou střelou trefil Paldus. Poločas skončil 4:1,“ popsal prvních pětačtyřicet minut asistent trenéra Ondřej Králíček.

Ve druhém poločase byl obraz hry podobný, po samostatném úprku si domácí Dupač poradil s hostujícím brankářem a po kličce uklidil míč do prázdné brány, stav 5:1. V tomto utkání hru tvořili Rychnovští, lépe kombinovali a drželi míč na svých kopačkách.

„Hosté z Doubí nehráli vůbec špatně, jejich akce ale končily na hranici velkého vápna nebo je zastavila dobře hrající obrana domácích,“ dodal k utkání Ondřej Králíček.

Mimoň – Semily 2:0 (1:0)

Na skvěle připraveném hřišti, v krásném areálu Jiskry Mimoň, do zápasu hosté vstoupili dobře a kromě první čtvrthodiny druhého poločasu výkon dokázali udržovat. Pak je zradila kvalita v nebezpečných prostorech.

„Dokázali jsme se dostat do zakončení, v druhém poločase dokonce na prázdnou branku, ale góly dával jen domácí tým. Potom, co jsme odmítli příležitost na vyrovnání, nás soupeř ukázkově potrestal a dvougólové vedení už si, i přes naši zvýšenou aktivitu, ubránil,“ řekl k zápasu trenér Semil Miroslav Hejduk.

Bělá – Rozstání 4:1 (1:0)

„Bylo to tentokrát určitě zásluhou trenéra, který před zápasem v kabině řekl hráčům, co mají dělat a pořádně je nabudil. Měli jsme k dispozici šestnáct hráčů, mohli jsme střídat, využít různé alternativy. Ze soupeře jsme měli respekt. Byl první, všechno vyhrál,“ uvedl k zápasu vedoucí týmu Slavomír Beran.

Bělá chtěla hrát ze zajištěné obrany, aby soupeře napadala, nenechala ho rozeběhnout a hru rozehrát. Hráči plnili všechno, co jim trenér řekl, do puntíku. Byli produktivní, už ve 13. minutě dali po pěkné kombinaci na 1:0. A pak přidali ještě další góly.

„Pak jsme se zbytečně zatáhli a soupeř toho využil. Jeden brejk po naší chybě prošel a soupeř zakončoval zblízka do prázdné brány na 3:1. Pak už jsme to chtěli hlavně dohrát. Ale náš nový střelec Milan Drobný vykouzlil před diváky fotbalovou parádu, že mu tleskali vstoje. Posily, které jsme udělali, jsou opravdu kvalitní, a to nejen na hřišti, ale také do kabiny a kolektivu. A jsou to hlavně dobří fotbalisté,“ pochválil nové hráče Beran.

Milan Drobný ve čtvrtém zápase dal už čtvrtý gól. Jeví se jako velmi produktivní hráč a kdyby mu střelecká muška vydržela, tak by pro Bělou byl velkým přínosem.

„Máme teď v týmu dobrou atmosféru, na tréninky chodí hodně hráčů. Těší se, tréninky jsou aktivní. Dlouho jsme takovou euforii nezažili a doufejme, že nám vydrží dlouho. Když se vyhrává, je hned všechno lepší, hráče to baví, posouvají se dopředu,“ chválil vedoucí týmu Bělé.

Fanoušci v Bělé jsou známí silnými hlasivkami, díky kterým dovedou hnát hráče za výhrou. I tentokrát udělali svému mužstvu výbornou atmosféru.

„Teď nás čeká derby s týmem Semil. Máme mu co vracet. Loni nás porazili 5:2 a my se budeme připravovat na to, abychom to soupeři vrátili,“ plánuje Beran za celý mančaft.

Studenec – Mšeno 2:2 (0:2)

Hosté věděli, že je ve Studenci čeká těžký zápas. V domácím prostředí má Studenec vždycky silnou podporu fanoušků. Začátek utkání vypadal ale lépe pro Mšeno.

„Do poločasu jsme vedli 2:0, ještě jsme kopali penaltu. Ale tu Tokár dal vedle, jinak by to bylo i 3:0. Ale kluky musím pochválit, tentokrát nám chybělo sedm hráčů, hráli i náhradníci. Zápas odehráli všichni skvěle,“ řekl trenér David Ryšavý.

Ve druhé půli byl Studenec lepší. Diváci ho hnali za vítězstvím a třemi body. Brzy domácí upravili skóre na 2:1. Chvíli na to z trestného kopu srovnali na 2:2.

Mšeno má zatím ze čtyř zápasů tři remízy. „Už bychom chtěli vyhrát a v šatně si pořádně zakřičet. Věřím, že se to zvedne a brzy si připíšeme tři body. Jedeme domů s jedním, ale lepší než s nulou. Chytal nám Dominik Havrda a určitě nás zachránil, gólů jsme mohli dostat i víc,“ dodal Ryšavý.

S výsledkem byl i tak spokojený. A také s tím, že si zahráli kluci z lavičky. A potvrdili, že lavičku má Mšeno silnou.

„Utkání jsme odehráli solidně. Remíza je zasloužená. Teď máme doma Žibřidice, tak snad to bude naše první vítězné utkání v I. A třídě. Zveme fanoušky, budeme rádi, když nám přijdou fandit,“ přeje si kouč Mšena.