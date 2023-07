Osmnáct gólů má na svém kontě za uplynulou sezónu defenzivní střední záložník a výborný střelec FK Košťálov Filip Piry. Jeho tým postoupil do krajského přeboru. Svoji střeleckou formu chce potvrdit i tam.

Filip Piry, Košťálov | Foto: Dagmar Březinová

Za uplynulou sezónu nastoupil ve dvaceti čtyřech utkáních I. A třídy, odehrál 2031 minut a inkasoval čtyři žluté karty. Spoluhráči v něm mají velkou střeleckou jistotu.

S týmem jste postoupili do krajského přeboru. Jak chcete být ve vyšší soutěži úspěšní?

Chtěl bych, abychom hráli zlatý střed tabulky. Se sestavou, kterou máme, bychom to měli zvládnout.

Jaký máte recept na střílení gólů? Jaké góly jste nejčastěji dával?

Často jsem dával góly z rohů nebo z přímých kopů, když jsem se k tomu dostal hlavičkou. Minulý rok jsem polovinu gólů nastřílel hlavičkou a druhou polovinu nohou. Svoji roli taky sehrál klid. Ve třiceti letech už bych ho měl na hřišti mít.

Jak dlouho se fotbalu věnujete, kdy jste začal?

Hraju fotbal od té doby, kdy jsem přestal jezdit na motorkách, takže už přes dvacet let.

Do té doby jste závodil na motorce?

Ano, do roku 2001 jsem jezdil s bratrem minibike. Moje maminka se tenkrát ale rozhodla, že zkusím fotbal. To jsem byl ještě malý. A možná jsem ho měl i v rodině. Tak jsem se dostal k fotbalu.

Takže se na maminku nezlobíte, že vám vybrala fotbal?

Ne, určitě ne. A navíc jsem si teď už zase našel k motorkám cestu zpátky. Nemám tedy jen úplné vytížení ve fotbale, ale jdu si občas zase zajezdit dva, tři závody za podzimní část.

Počítáte si góly?

Měl bych jich po této sezóně mít asi osmnáct, ale to odhaduji. Spíš to sleduje můj strejda. Jsem asi tak na desátém místě.

Jaký fotbalista se vám líbí? Máte svůj vzor?

Stylově se mi líbí Souček. Kamarádi mi trochu přisuzují jeho herní styl. Ještě se mi líbil Rosický. Nikdy jsem neměl svůj vyhraněný vzor.

Co říkáte úrovni českému fotbalu?

Řekl bych, že jde trochu nahoru, od doby, co ho hrály hvězdy jako Koller, Rosický, Baroš a další fotbalová elita té doby. Teď už se objevili Coufal, Schick, Souček. Objevují se noví, mladí hráči.

Košťálov postupuje do krajského přeboru. Nemáte obavy, že budete bojovat o záchranu?

S polovinou soupeřů jsme schopní hrát vyrovnané zápasy. Týmy jako béčko Hamrů, Pěnčín a podobné, to budou asi těžší soupeři a půjde o to, udržet rozumný výsledek. S Lomnicí jsme už hráli v turnaji, tak ji známe.

Který soupeř bude nejtěžší?

Nejvíc vyhrocené zápasy budou asi s Lomnicí. Těším se i na Sedmihorky a dobře si určitě zahrajeme i se Železným Brodem. Respekt mám z Hamrů B a Pěnčína. Ale každý zápas začíná od nuly.

Kolik gólů dáte v další sezóně?

Před minulou podzimní sezónou jsem se s kolegy v práci vsadil, že dám šest gólů. Myslím, že jich bude tentokrát míň. Ale když jich zase na podzim nastřílím aspoň těch šest, tak budu spokojený.

O co jste se vsadili?

Ani nevím, ale kolegové jsou fanoušci a rádi mi to připomenou. A taky by na mne rádi i vsadili. Fotbal sledují a góly taky.

Kolik jste za vstřelené góly zaplatil do klubové pokladny?

Platíme jen za hattrick a ty jsem měl za jaro a podzim dva, takže to tak strašné nebylo. Sankce tak vysoké ale nejsou.