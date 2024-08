Zásada – Pěnčín B 5:0 (3:0)

„Hráli jsme velice pěkný kombinační fotbal. Pěnčín inkasoval rychle za sebou, tak se u něj vytratily elán a chuť zápas otočit. Trochu se naopak začali dohadovat,“ hodnotil za domácí průběh utkání předseda SK Miroslav Princ.

„Do utkání jsme nevstoupili na začátku vůbec dobře. Domácí nás dostali pod rychlý tlak a v desáté minutě už jsme prohrávali dva nula. Musím uznat, že soupeř nás zejména přehrával v útoku, mají rychlé útočníky,“ řekl k duelu za pěnčínský B tým Štěpán Strnad.

Zásadští si vytvářeli kvalitní průniky mezi pěnčínskými obránci. Své obávané, rychlé útočníky dovedli využít a pěknými góly trestali chyby hostujícího celku.

„Nehráli jsme to, co jsme si řekli a jak jsme si to představovali. Chyba byla v tom, že jsme hráli fotbal sedmdesátých let, hodně pomalu, zbytečně jsme zdržovali balón. A to jsme měli v plánu hrát rychlý fotbal na tři doteky, hrát mezi sebou hodně kombinačně. Bohužel, to se nepovedlo.

Pro Pěnčín první kolo dopadlo tak, jak dopadlo. Co udělá pro to, aby se příště povedl lepší výsledek?

„Na tréninku si o chybách řekneme. A pokusíme se to nějakým způsobem změnit, aby se to v dalším zápase už nestalo,“ zdůraznil Štěpán Strnad.

Lehké to ale mít Pěnčín nebude. Vyjíždí do Albrechtic. A ty v prvním kole vysoko porazily Lučany (7:1).

„Tam jsme minulou sezónu prohráli. Vůbec jarní část soutěže pro nás byla nevydařená. Určitě to bude chtít ještě nějakou obměnu. A hlavně musíme přistoupit ke hře víc rozhodně a zodpovědně, než jak jsme to v Zásadě,“ plánoval Štěpán Strnad.



Turnov B – Jenišovice 2:0 (2:0)

Derby mladého týmu proti zkušenému soupeři. Turnovští hráči předvedli lepší fyzičku, rychlost a vysokou produktivitu. Byli ale opatrní, protože věděli, že Jenišovice mezi s sebou mají řadu dobrých fotbalistů. Na soupeři bylo znát, že je ještě po letní přestávce nesehraný a na hřišti se chvílemi hledal.

„Dvakrát jsme se dostali do koncovky do vápna a dvakrát to tam kluci poslali k tyči, takže jsme vedli 2:0. Jenišovice si v podstatě nevypracovaly žádnou vyloženou příležitost a s přibývajícími minutami , navíc v tom vedru, bylo znát, že naši kluci mají více sil. Ještě si vytvořili několik dalších pěkných akcí. A pak už jsme zápas zodpovědně dovedli až k vítěznému konci. Hosté měli sice ještě několik náznaků šancí, ale to jsme si už pohlídali,“ dodal Vodrážka.



Ten si pochvaloval, že Jenišovice zastihli ještě v takovém prázdninovém rozpoložení. Je přesvědčený o tom, že dál už budou zápas od zápasu lepší a lepší.

Ale i na turnovských, mladých hráčích už je znát víc zkušeností, než to bylo na začátku loňské sezóny.



V dalším kole se vypraví do Harrachova. Ten v prvním zápase podzimu neuspěl v Rovensku (5:2), takže na domácí půdě bude chtít určitě bodovat.

„Mají tam malou umělku a umí na ní. Obávám se, že naši kluci jsou spíš techničtější, takže to pro ně bude docela náročné. Domácí asi budou nepříjemní svými standardkami. Minule nás porazili na našem hřišti, rekapituluje trenér Turnova.

Ten byl s předvedenou hrou svého týmu spokojený a upozornil, že už je vidět, jak se mladé mužstvo postupně konsoliduje. Chválil výkon Tomáše Havla.