Co říká prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad k vyhrané soutěži, postupu a celé sezóně? Z postupu áčka se raduje, ale jeho sen, vyhrát krajský pohár, se mu nesplnil. Mládež na Pěnčíně se také dobře rozjíždí. O víkendu si přijela zahrát fotbal pražská Amfora. Laťka je vysoko. Koho pozvou příště?

Jaroslav Strnad prezident FC Pěnčín | Foto: Jaroslav Březina

Obec požádala o dotaci, která by se měla týkat také sportovního areálu a hřiště. Už víte, jak to dopadlo?

Oficiálně jsme ještě žádnou zprávu nedostali, snad do konce měsíce června budeme vědět, jestli to dopadlo nebo ne. Osobně tomu moc nevěřím.

Čeho se dotace týká?

Jde o rekonstrukci víceúčelového hřiště nad naším fotbalovým, které by sloužilo místní škole, zbourání kabin a stavba nového zázemí pro klub,hráče, rozhodčí. A pak k tomu patří i rekonstrukce i hlavního fotbalového hřiště.

Jste spokojený se sezónou A mužstva?

Sezóna pro nás skončila u A týmu poloúspěšně, protože jsme měli dva cíle. A jeden jsme nesplnili, nezískali jsme pohár. To bylo takové mé osobní přání a trochu mě to mrzí. Dlouhodobou soutěž, která je na vyšší úrovni, jsme vyhráli. Ale pro náš oddíl byl pohár hodně důležitý, protože nám to přijde zakleté, že nejsme schopní ho vyhrát. To mě mrzí.

B tým si také nevedl špatně…

Béčko dokončilo I. B třídu východ na třetím místě. Neustále bojovalo o špičku tabulky, ale ten závěr se hráčům příliš nepovedl. Když to shrnu, tak úplně skvělá sezóna to nebyla, ale byla úspěšná.

Chystáte do té nadcházející něco nového, mimořádného…?

Ani jeden kádr nebude nijak masivně doplněný, maximálně tak o jednoho, dva hráče. Kádr áčka je na dobré úrovni a není třeba tam dělat dusno. Ať hrají ti kluci, kteří se zasloužili o první místo a ať ho obhájí. Určitě se takový cíl i stanovíme. A budeme k tomu chtít přidat i ten pohár. Takže motivaci určitě do nové sezóny máme, chceme získat něco víc. A B mužstvo by mělo dál hrát důstojnou roli v I. B třídě.

Bude A a B tým navzájem spolupracovat, jak to bývá v jiných klubech?

U nás je vzájemná spolupráce v mírném napětí, už jsem o tom s trenéry několikrát mluvil. Dávám za příklad Velké Hamry. Ale trenér našeho A týmu mi na to dobře odpovídá. V Hamrech je cílem hráčů z béčka dostat se a hrát za A tým. Ale u nás to tak docela není. Naši hráči v béčku mají za cíl také v béčku setrvat. A tím to pro ně končí. V tom je rozdílnost mezi námi a Velkými Hamry.

Na Pěnčíně se také velmi dobře rozjela mládež…

To je zásluha především Mirka Langa mladšího a Adama Pelty. Je to dané tím, že Adam má hodně konexí a kontaktů, jak získat trenéry.

V rámci Pěnčínských slavností hrála místní stará garda proti Amfoře Praha. Jak se vám akce a zápas líbily?

Akce dopadla výborně, mám z toho radost. Obci bych chtěl poděkovat. Vždycky je to ovšem opřené o fotbal, protože lidé na zajímavé týmy přijdou. A dnes tady bylo možná osm set návštěvníků. Je to o tom, aby se lidé potkali, popovídali, shlédli dobrý fotbal. A mě už teď dělá starost, koho pozveme příště. Měli jsme tady Spartu, starou gardu Jablonce, teď Amforu. Kdo to bude příště? Uvidíme, co bude za rok. Pokud by vyšla dotace, tak se tady stejně nebude fotbal hrát.

A kde budete hrát v případě, že rekonstrukce hřiště začne?

Máme jednu variantu. Požádali bychom všechny týmy, abychom podzimní utkání hráli na domácím hřišti. Ty by předcházely rekonstrukci hřiště. A na jaře bychom hráli všechna utkání venku. A mohlo by se stát, že i pak následující sezónu bychom podzimní zápasy hráli ještě venku a až potom doma.