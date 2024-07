Jak hodnotíte uplynulou sezónu, ve které Pěnčín ztratil 5 bodový náskok na Hrádek, ale poprvé v historii vyhrál krajský pohár? Právě skončená sezóna byla pro mě osobně konečně emoční a to se mi dlouho nestalo. To, že jsme neobhájili krajský titul bylo určité zklamání, a proto vítězství v krajském poháru bylo o to emotivnější. Vítězství v soutěži je hezké, ale my jsme neměli v plánu v případě vítězství postoupit, a tak krajský pohár byl pro nás o to cennější. Jsem přesvědčený, že jsme měli na to vyhrát i dlouhodobou soutěž a byli jsme nejlepším týmem, ale bohužel jsme podcenili situaci a ve finále nás o vítězství připravila vlastní nedisciplinovanost, které však možná šlo i předejít. Sice nejsem odborník a trenér, ale trošku předvídavosti v sobě mám a tady bych ji použil. V tomto kontextu nám je některými oddíly neustále mediálně předhazují a vyčítají nadstandartní odměny hráčů. Nevím jak je to v jiných oddílech, a ani mě to nezajímá, nicméně já se řídím dvěma hesly a to „zameť si před svým prahem a „ nikdy neříkej nikdy“. Máme nastavená pravidla odměňování za účast na tréninkovém procesu a nevidím na tom nic špatného a určitě nejsme vyjímkou. Ani u nás to nemusí trvat věčně, ale určitě jsme tím pozvedli určité povědomí o našem oddíle.

Chystáte na novou sezónu nějaké změny? Jaké máte ambice?

Přípravu na nadcházející sezónu započneme 15.7.2024 a změny jsou minimální. Hlavním trenérem zůstává Emil Šafář a asistentem mu bude hrající Karel Vrabec a do přípravy berou 23 hráčů. Příl bych si, abychom v tomto složení i sezónu dokončili a mohli si říci, že držíme nastavenou laťku. Největší posilou je příchozí Honza Linka z divizních Velkých Hamrů, který by měl být lídrem mužstva. Měli by přijít i dva vycházejíc hráče z jabloneckého dorostu a uvidí se, kdy nakouknou do samotných zápasů v KP za A mužstvo. Letošní soutěž je rozšířena na 16 účastníků, když krajský svaz vyslyšel a schválil žádost Šluknova a Vilémova o přeřazení z Ústeckého do Libereckého kraje. Soutěž tak získá určitě na kvalitě a je těžké si dávat za cíl soutěž vyhrát, ale my takový cíl máme včetně obhajoby krajského poháru.

Jaká je situace v B týmu? Vrátil se do nej váš syn Štěpán a převzal vůdčí roli.

Chceme však i herní kvalitu od našeho B mužstva, které bude vedeno stejným modelem tedy hlavním trenérem bude Tomáš Tokár, který bude pendlovat i k mládeži, a asistentem mu bude hrající Štěpán Strnad, ano je to můj syn, ale svoje místo v Pěnčínském fotbale si vydobyl svoji vlastní iniciativou, vidím, že ho fotbal baví, dává tomu hodně času, a v B mužstvu se mu daří i hráčsky, a ve dvou zápasech pomohl i A mužstvu, samozřejmě mě těší, že snad bude v oddíle nadále pokračovat, ať už v jakékoliv roli. Do B mužstva se vrací z Hamrovského dorostu mladý Hecko, a gólman Paldus, k fotbalu by se měl po vysokoškolské pauze dále vrátit i Ondra Brožek. V A mužstvu by měl být dostatek hráčů a tak doufám a přeji si, aby bylo B mužstvo hráčsky více podpořeno.

Co říkáte na úspěch obce při žádosti o dotaci na víceúčelový areál u ZŠ Pěnčín?

Tento rok bude pro nás velmi těžký vzhledem k tomu, že celou sezónu strávíme v azylu, když v případě A mužstva to bude v Zásadě a B mužstvo bude působit v Nové Vsi, za což oběma klubům tímto děkuji, že nám vyšli vstříc. Náš areál prochází velkou změnou, pro ZŠ bude zbudované víceúčelové sportovní hřiště i s potřebným zázemím, které my jako fotbalisté zároveň využijeme jako kabiny a zároveň se zrenovuje naše hřiště, které potřebuje nové drenáže a umělou závlahu. Tohle se daří díky získané dotaci a finanční spoluúčasti obce, bez které by to nešlo.

Jak se vám dívá na renezanci pěnčínské kopané?

To, že šel v posledních letech fotbal na Pěnčíně nahoru přičítám mému rozhodnutí, které jsem učinil před třemi roky a získal pro vedení oddílu Adama Peltu. To se ukázalo jako moje nejlepší rozhodnutí za celou dobu mého působení v oddíle. On je ten, který dal klubu směr jít výše a úroveň, a není to jen o tom, že získal pro klub další sponzory, ale získal i lidi, kteří jsou ochotni pro klub pracovat v kanceláři a nebo trénovat děti, příkladem je třeba sekretář Radúz Drozen. Kdybych řídil klub manažersky já, tak bych určitě neměl ambice, tam kde je máme teď, za jeho vedení. Já už bych se rád chtěl postupně s nějakou funkcionářskou prací rozloučit, ono už teď moc práce v oddíle neudělám, spíš už jen tak pomůžu.

Jak se těšíte na novou sezónu?

V nadcházející sezóně se já osobně těším hlavně na úplný začátek, když se hned v prvním soutěžním utkání utkáme se sousedními Velkými Hamry v předkole MOL Cupu, pro mě je takové utkání pikantní, díky mému švagrovi Pepovi Hnídkovi, prezidentovi Velkých Hamrů, a vždy mi udělá radost, když je porazíme. A věřím, že tomu bude i tentokrát, a vkládám tak naděje, že náš trenér zúročí své zkušenosti a nastolí taktiku mužstva tak, abychom postoupili do dalšího kola a všem nám udělá radost.