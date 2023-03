"Byl jsem překvapený. Studenec hrál velice dobře. A my jsme měli prvních dvacet minut velké štěstí. Soupeř měl několik příležitostí a dal z nich góly. My jsme do utkání vstoupili ležérně, slabě, bez pohybu a soubojů. Studenec hrál dobře celé utkání, překvapil mě a překvapuje dál. Nerozumím tomu, proč s takovými výkony jsou až na konci tabulky své soutěže. My jsme ve dvacáté minutě změnili rozestavení, až potom se ten zápas začal otáčet v náš prospěch. Ve druhé půli jsme už byli výrazně lepší. Ale, kdyby Studenec proměňoval šance, tak jsme my měli daleko větší problém ten zápas zvládnout. V prvním poločase měl soupeř několik příležitostí, které ale nevyužil. V žádném případě to nebyl jednoznačný zápas výrazně v náš prospěch. Výsledek úplně neodpovídá výkonu na hřišti. Fyzicky jsme možná byli trochu běhavější, ale rozdíl nebyl zásadní. Soupeř má mladé mužstvo, má nějaké hráče nové. Studenec byl fakt dobrý. Byl i na hřišti dobře organizovaný, Uvidíme, jak budou působit v soutěži. I v poháru se dostali daleko. A přípravný zápas hrál s divizním Dvorem Králové a prohrál jenom 1:3. A to už úplně jednoduché není, hrát s týmem z vyšší soutěže."

Sedmihorky si dobře zatrénovaly. Béčko Přepeř nafasovalo čtrnáct gólů

Sedmihorky hrají ještě v neděli 19. března ve 14 hodin poslední přátelské utkání na umělce v Turnově proti Ruprechticím. A další víkend, 25. března, je už čeká první mistrovské utkání krajského přeboru. Na domácím hřišti přivítají Lomnici.

V dalším zápase Poháru LK narazí na Rovensko. "Tento zápas už sehrajeme v rámci mistráku krajského přeboru, protože bychom stejně proti sobě hráli hned zkraje dubna, takže to spojíme, abychom s Rovenskem nehráli během čtrnácti dnů dvakrát. Čtvrté kolo poháru tedy sehrajeme v rámci druhého kola KP," dodal trenér Šafář.

Sportovní klub Studenec - FK Sedmihorky 2:6 (2:3)