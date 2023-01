Ve Studenci nemají příliš dobré podmínky pro trénink. Trenér má jasno. Takové soustředění v dobrých klimatických má smysl. Hráči běhali v příjemném parku, místní fotbalová škola jim zapůjčila svoji umělku i tréninkové pomůcky. Regenerační linka byla zdarma formou studeného moře a bazénu u hotelu.



"Zbyl nám i čas na zhodnocení nepovedené podzimní části v krajském přeboru. Podstatnou část jsme si vyříkali, pojmenovali s odstupem času naše chyby a nedostatky. Tým je nyní zcela zdráv, máme ještě nějaké tipy na doplnění herních postů. Je mi velkou ctí trénovat tuhle partu. Oni mají obrovskou víru, chuť a naději. Nechtějí sestoupit, chtějí ve Studenci udržet krajský přebor. Věří v to a udělají pro to maximum. Naším prvním přípravným utkáním bude 4. února souboj s divizní TJ Dvůr Králové" doplnil k týmu a jeho plánům trenér Martin Hrubý a dodal, že se do jarní části soutěže těší a na fotbalové hřiště zve všechny fanoušky a příznivce SK Studenec.