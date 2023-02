Studenovský už během podzimní části zjistil, že kvalitou bude Mimoň patřit k adeptům na záchranu. Nemýlil se. Tým, který postupoval z devátého místa v I.A třídě je s osmi body předposlední. Horší je jenom Studenec, další nováček, který uhrál dva body.

„Skončila podzimní sezona, hráči se domluvili a chodili si zahrát do tělocvičny. Scházeli se v pěti, šesti lidech, už to mě mohlo varovat,“ zdůraznil Studenovský.

Kalich trpělivosti přetekl na začátku ledna, kdy Mimoň odstartovala zimní přípravu. Začali jsme 11. ledna, dorazilo jedenáct hráčů. To bylo docela dobré. Horší bylo, že řada hráčů si odjela na turnaj do Stráže, ačkoliv jsme měli domluvený přátelský zápas. Ten jsem musel zrušit,“ pokračoval.

Strasti fotbalové Mimoně. Osm bodů? To je zázrak, přiznal Studenovský

Studenovský se pak chtěl s hráči domluvit na venkovním tréninku. Tady ale narazil. „Navrhl jsem sobotu, to se ale půlka týmu doslova zhroutila. Co to po nich chci, trénovat v sobotu. Domluvili jsme se tedy na pondělí. Cestou na trénink mi zavolal jeden z kluků, že tam jsou tři,“ mávl rukou.

Ve středu pak měl přijít další trénink, tentokrát v tělocvičně. Počet trénujících byl opět tristní. „No, bylo jich tam pět. Takže jsem zavolal předsedovi Honzovi Sutrovi a řekl mu, že končím, že tohle nemá cenu. Chápal mě, ani mě nepřemlouval,“ pokrčil rameny.

Zkušený kouč, který má za sebou skoro dvacet trenérských štací, tak má za sebou půl rok, který ještě nezažil. „Všude, kde jsem byl, byl při ruce vedoucí nebo manažer, se kterým jste řešili celou zimní přípravu. Tady jsem to dělal sám, bylo to jak na úrovni okresního fotbalu. Tohle jsem nikde nezažil,“ smutně konstatoval.

S předsedou Sutrem vycházel prý v pohodě. „Je to hodný chlap. Ale nemůže přece přijít, sednout si ke mně a říct – Honzo, jak to vidíš? Po posledním zápase jsem mu jasně řekl, že nejsou podmínky, hráči ani peníze na krajský přebor. Zimní příprava je dlouhá, máte čas si ten tým připravit. Ale musíte cítit od týmu chuť. Hráči mi říkali, že jednou týdně by se sešli ve větším počtu. Jedna tréninková jednotka je ale na krajský přebor prostě málo,“ pravil Studenovský.

Kouřil: Nejsem chválící trenér. Hráči trénují pro sebe, ne kvůli mě

Pozitivního na svém působení v Mimoni prý nic nebylo. „Nic. Jedete na zápas, u autobusu stojí osm hráčů, takže musíte horko těžko shánět zbytek po telefonu. Takhle to nejde. Já se jenom bojím, aby se tam dohrála sezona,“ opatrně nahlédl do blízké budoucnosti mimoňské kopané.

Jako příklad dává Studenec, který je v tabulce za Mimoní. „Podívejte se, jaký tam mají přístup. Mají mladé kluky, zaplatili si soustředění v Itálii. Mají tam partu. Tady se sejdou maximálně v hospodě a tam určitě vyhrají,“ poznamenal.

Studenovský dlouho bez angažmá nezůstal, v druhé polovině sezony bude trénovat Doksy, které hrají I.B třídu. Právě tam nečekaně skončil Michael Šimek. „Právě on mě panu Kapounovi doporučil. Uvidíme, jak nám to tady bude fungovat. Ale mám dojem, že to bude daleko lepší, než v Mimoni,“ dodal na závěr.

Nehrozí tak předčasný konec Mimoně v krajském přeboru? „Je to nejhorší scénář, který musí nastat. My uděláme maximum, aby se soutěž dohrála. Je jasně, že na kluky je krajský přebor velkým soustem. Pokud Marek skončí, nikoho dalšího hledat nebudu. Měl tady tenkrát hráče ročníku 2002 a 2003. Šest skončilo, takže se je pokusíme nějak zmobilizovat a uvidíme, co to přinese,“ uzavřel vše Sutr.