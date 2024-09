Již ve druhé minutě totiž Tokár poslal domácí celek do vedení a ten si pak udržoval mírnou převahu svojí kombinační hrou. S přibývajícím časem ale hosté hru vyrovnali a ve 28. minutě vyrovnali i stav na ukazateli skóre. Stav 1 : 1 však na tabuli nesvítil dlouho. Za dvě minuty totiž hosté udeřili podruhé a šli do vedení! Domácí ve snaze vyrovnat tlačili více na útok, ale tím vytvářeli i okénka v obraně a hosté hrozili z rychlých protiútoků. Při jednom z nich zasáhl domácí Janda ve skluzu unikajícího útočníka Bělé, a „vyfasoval„ červenou kartu. Hamry dál hrály o desíti. To ale nabylo to nejhorší. Ještě do poločasu totiž hosté přidali třetí branku, když pěknou ranou z trestného kopu trefil Bačvič. Před domácími stál při vstupu do druhé půle nelehký úkol – v desíti a úporném vedru zápas otočit.

A když pak v 69. minutě Bím snížil, zdálo se, že je k obratu nakročeno. Toto zdání ale trvalo pouhé čtyři minuty. Po závaru před domácí brankou nejprve výborným zákrokem domácí gólman Bureš zabránil hostům ve skórování, jenže domácí obránce vyražený balon ve snaze odkopnout prudce nastřelil soupeře a míč se odrazil do branky Hamrů. Hloupá branka znamenala konec nadějí na zvrat a i přes nespornou snahu se již domácím „něco“ s utkáním udělat nepodařilo. Přišla pak ještě pátá branka v síti Velkých Hamrů a také ještě jedna červená karta pro domácího Jeřábka.

„Podruhé za sebou se nám zápas nepodařil v defenzivní činnosti. To bylo velice špatné. Ve dvou zápasech jsme dostali devět gólů ! Hrajeme s mladými hráči, ale na to se nemůžeme pořád vymlouvat. Musejí hrát takový fotbal, se kterým by se v krajském přeboru prosadili. Překvapuje mě výkon, špatné bránění některých hráčů, hlavně těch, kteří pomýšlí na to, že by chtěli hrát vyšší soutěž,“ hodnotil trenér Hamrů.

Hamrovská rezerva si žádné velké ambice v krajské soutěži nedává. Musí ale, podle trenéra, změnit trochu styl hry, protože hraje hodně otevřeně, zbytečně útočně. A pak na to doplácí. Hodně až zbytečně se snažíme hrát útočně a pak na to doplácíme. To má trenér v plánu změnit. Ještě je otázky, s kým. Stejně jako většině týmu, i v Hamrech ještě chybí dostatek hráčů hlavně kvůli dovoleným, ale i kvůli červeným kartám.

„My máme teď nedostatek hráčů, takže nevím, jak to budeme řešit. Máme dorost. Tak budou hrát mladí,“ má jasno trenér.

Výsledek a výkon jeho hráčů se mu nelíbil. Ale nelíbilo se mu ani chování hráčů Bělé na lavičce. „Chování hráčů Bělé na lavičce, to určitě žádný přínos do krajského přeboru není. Různé připomínky, ale ve finále jsme červené karty dostali my. Oni snad jednu žlutou. To je docela paradoxní. Ať dávají góly, ať hrají fotbal, ale takhle by se neměly týmy chovat,“ řekl svůj názor Bryscejn.

Hamry mají šest bodů po čtyřech zápasech. Nikam se nehrnou, zamyslet by se měly hlavně nad zbytečnými chybami.

„Chceme hráče v béčku posunout dál. Ale, kdyby se na tento zápas podíval trenér A týmu, tak si asi nikoho nevybere,“ zdůraznil trenér.

Pozitivnější slova k hodnocení mohl využít trenér Bělé David Grebeníček.

„Hráli jsme opravdu dobře, fotbalově, i když s nějakými nedostatky, ale jinak musím kluky pochválit. Odmakali to. I když nám nevyšel začátek, zase jsme prohrávali 1:0 už v první minutě. Ale kluci to obrátili. A Hamry šly za faul do desíti. Pak jsme přidali další branky. Musím pochválit celé mužstvo, hrálo to, co jsme si řekli. Mám radost nejenom z výsledku, ale z toho, že jsme opravdu hráli docela pěkný fotbal,“ zhodnotil utkání trenér hostů David Grebeníček.

Na domácí se Bělá nachystala. „Byl jsem se na ně podívat na poslední zápas, co hráli doma na jaře. A některé kluky znám. Tak jsem si dovedl představit, co asi předvedou,“ řekl Grebeníček a dodal: „Bude to těžké utkání. Ale žádné utkání není jednoduché. Musíme se připravit a hrát takový fotbal, jako hrajeme. Už se to začíná pro nás, jako nováčka, lepšit. Jen máme ještě dost zraněných. Ale i přesto máme kvalitní tým,“připomenul trenér Bělé.

I když domácí trenér Bryscejn konstatoval, že karty inkasovaly hlavně Hamry. Ale jedna zbyla i na trenéra hostů.

„Na lavičce jsem dostal žlutou kartu. Nelíbil se mi jeden výrok, tak jsem musel na rozhodčího trošku houknout. Šlo o offside, který nám sudí mávnul a odpískal. A přitom hráč šel z naší půlky a když už to mávli a odpískali, tak se ten ofsajd musí přece rozehrávat u nich na půlce a ne z naší půlky. Potom to není ofsajd, ne? Teda logiku. Tak jsem na něj řval, že když to byl ofsajd, nemůžou rozehrávat z naší půlky. Přiběhl a dal mi žlutou kartu. Pak trošku emoce vylítly, za stavu 5:2 pro nás už zbytečné. Hamry situaci asi neunesly a přišly tři zbytečné zákroky na naše kluky. Podle mě to bylo na červené karty. Ale nechci si stěžovat, takový je fotbal,“ okomentoval svůj přestupek Grebeníček.

Ten si teď bude muset dávat pozor, aby na lavičce s hráči mohl být i při dalších zápasech. „Budu se muset hlídat a dát si pusu na zámek,“ má jasný úkol.

Branky: 2. Tokár, 69. Bím - 28. Podzimek, 30. Bačvič, 43. Bačvič, 73. Podzimek, 83. Vácha