Jaké jsou nejbližší plány?

Hráči teď mají dovolenou do desátého července. Ještě jsme měli na hřišti brigádu, upravovali jsme hřiště a připravovali nové branky, které na hřišti osazujeme. Udělali jsme si testy a hráči se zvážili. Dostali od vás nějaké úkoly?Mají možnost si vzít individuální běžecké plány. Někteří si je už vyzvedli a někteří už si dávají dávky. Je to na bázi dobrovolnosti, aby se taky o dovolené pohybovali. Letošní příprava bude měsíční, takže to nebude takový fofr.Hráči se zvážili.

Budete, až se vrátí, kontrolovat, jestli přibrali nějaké to kilo?

Zvážil jsem si je proto, abychom měli pro sebe vzájemné argumenty, řečeno jednoduše. U některých to nebylo potřeba a u jiných jsme si odsouhlasili postup, ke kterému se budeme chtít dopracovat.

Co uděláte s volných časem vy? Máte nějakého koníčka?

Zatím jsem ho neměl, řešili jsme náplň přípravy, hráče. Mě čekají dvě dovolené, takže si odpočinu. Jezdím rád na kole, a proto i dovolená bude ve větší míře na kole. Snažím se co nejvíc pohybovat. O víkendu jsme hráli turnaj starých gard, tak jsem hrál taky. V létě plánujeme ještě sraz sedmihorských fotbalistů, takže pořád se bude něco dít. Všechno se bude točit kolem sportu a pohybu.

Dovolená bude v pohybu nebo zasloužené lenošení?

Moje dovolená bude na kolech, už devátý rok jezdíme jen tatínkové s dětmi. Jezdíme po Českém ráji. Pak následuje další cyklodovolená s jinou partou a pak mě ještě čekají čtyři dny jako na prodloužený víkend.

Příliš odpočívat nebudete…

Je potřeba se pořád hýbat, vůbec, když pracujete s mladými lidmi. Mezi nimi člověka přejdou negativní myšlenky. Jsou to pro mne v každém dnů, kdy trénujeme, tři nejhezčí hodiny. Na všechno zapomenu. I když se s nimi rozčiluju, nabíjí mě. Je s nimi sranda. Někdy mě rozčílí, ale hodně mi toho také dají.

Patří skončená sezóna k těm „o nervy“ nebo klidnější?

Byla spíš klidnější. Když jsme do sezóny vstupovali, chtěli jsme být do pátého místa. To jsme splnili. Bedna nám utekla jen o kousek a ta byla mým tajným přáním, nesplněným. Podzim se nám vyvedl líp, líp se trénovalo, docházka byla lepší. Na jaře nám to rozbila různá zranění a okolnosti, díky kterým jsme pak na jaře takovou formu už neměli. Na podzim jsme byli fotbalovější.

Jaké utkání vás nejvíc rozpálilo a jaké jste si naopak užil v klidu?

Špatně odehraná na podzim byla ta remízová, jedno s Borem a jedno se Skalicí a porážka v Pěnčíně a ve Višňové. Na podzim mě nejvíc rozpálila Višňová a Pěnčín a na jaře jsme to nejvíc nezvládli v Rovensku, špatná byla i remíza ve Frýdlantu. Tam jsme to nezvládli. A která mě potěšila? Výborné utkání jsme na podzim odehráli s týmem Velkých Hamrů a s Frýdlantem a také remíza v Hrádku. Na jaře to byla remíza s Pěnčínem, to byl z naší strany velmi dobrý zápas, vítězství ve Skalici a v Boru.

Plánujete nové posily?

Ano, plánujeme. Máme za cíl udržet jednoho hráče, který u nás už byl na jaře. Je to mladý hráč. Další tři až čtyři příchody se řeší, uvidíme, kolik jich dopadne. Půlka hráčů, které řešíme, by měla být do ofenzívy a půlka do defenzívy. Rozhodnout by se mělo tento týden. Máme ještě zapojené tři dorostence a další čtyři by s námi měli jít do přípravy. Chceme hodně využívat hráče z U19. Mají zájem, řešíme to.

Jaká bude letní příprava?

Začínáme přesně měsíc před prvním mistrákem, 10. července. Trénovat budeme třikrát týdně, už máme domluvené tři přáteláky, budou se hrát v pátek, víkendy budou mít hráči volné. Doma hrajeme 21. července s Ruprechticemi, 28. v turnovském Pěnčíně a poslední 4. srpna s turnovským béčkem na našem hřišti. Všechny zápasy začínají v 18.30. A možná ještě přidáme jeden zápas pro dorostence. To ještě domlouvám. Pak nás čeká víkendové, teambuildingové a tréninkové soustředění v našem areálu.

Vedete si statistiku vstřelených gólů a nahrávek?

Vedu, kluci to mají rádi. Mám bodování gól – nahrávka v každém zápase. Nejlepším nahrávačem byl Matěj Randák, měl třináct nahrávek a druhý Martin Ložek s jedenácti nahrávkami, za nimi jsou s osmi Ondřej Kodr a Marek Randák. To jsou naši nejlepší, úspěšní nahrávači.

Váš nejlepší střelec je i absolutně nejlepší v kraji…

Ano, je to Matěj Randák, který vstřelil třicet gólů, druhý je Marek Žabokrtský, třetí Kodr a Ložek.Kdo byl nejčastějším nahrávačem Matěje Randáka?Vyplývá to z toho, byl to Randák Marek, jeho bratr a Ložek.

Máte také statistiku žlutých a červených karet?

Červenou kartu jsme neměli za celou sezónu ani jednu. A žlutých bylo čtyřiatřicet, minimum z nich bylo za nesportovní chování. Neřešil jsem to, většina byla za fauly, které k fotbalu patří, ale minimum z nich bylo za zákeřné fauly.

Nezdá se vám, že fotbalisté často volí složité kombinace místo střelby na bránu?

Zdá se mi to, pracujeme na tom. Někteří hráči to tak mají. Matěj Randák mezi ně naštěstí nepatří. Vedu je k tomu, aby řešili situace před brankou lépe.

Kdybyste měl možnost si vybrat napříč českými týmy a soutěžemi, který byste chtěl trénovat?

Vzhledem k tomu, že jsem hrál druhou ligu v Liberci, tak určitě Liberec.Komu fandíte z českých a evropských klubů?Liberci a také Slavii. K té mě přivedl můj taťka. Z evropských se mi líbí italský AC Milan, i když mladí už ho neznají.

Byl jste na nějakém zápasev zahraničí, vychutnal jste si tam fotbalovou atmosféru?

Ano, byl jsem už několikrát se synem na zahraničních fotbalových utkáních, atmosféru znám.

Po skončení soutěže se objevily nad vaším pokračováním na postu kouče nějaké otazníky…

Už jsme se domluvili v klubu na dalším pokračování, na sezónu 2023/2024. Jen jsme si potřebovali nějaké věci vzájemně vysvětlit a dořešit. Dál budeme bojovat v krajském přeboru.