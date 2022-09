Za domácí vedoucí týmu Petr Kopal: „Bylo to bojovné a vyrovnané utkání. My jsme si vytvořili šanci hned na začátku. Kopal pronikl do vápna, našel Pfeiffera, ale ten minul. Hosté šli do vedení po naší velké minele. Malá domů Posselta do běhu hostujícího útočníka a z toho 0:1. Ve 34. hostující gólman Pfeiffera vychytal, ale ten vyrovnal z penalty o dvacet minut později. Náš gólman Žanta čaroval, když chytil dvě tutovky soupeře. My jsme doplatili na nedostatečnou odvahu dopravit míč až do branky.“

Za hosty vedoucí týmu Veronika Veseloušová (oprava redakce po uzávěrce): „Utkání v Desné bylo z obou stran důrazně a kvalitně odehráno. V určitých situacích by hráči domácích měli víc myslet na fair play, úctu k soupeři a hlavně na zdraví svoje i ostatních, divím se, že to kluci neodnesli hůř a všichni odešli ze hřiště po svých. Desná se proti nám sešla v dobré sestavě. Šance byly na obou stranách. Nevyužili jsme jasných „gólovek“. I proto si z Desné odvážíme jenom bod, bohužel, zápas byl hodně ovlivněný rozhodčími. Přísná penalta na nás a dvě neodpískané pro nás, otáčení nebo neodmávané či neodpískané fauly? Není to jen náš názor, ale i ostatních-domácích, pana delegáta. Smutné je, že nám ty body budou chybět po nezvládnutém zápase ze strany rozhodčích. A opět si můžeme položit otázku, proč pískají lidé, kteří to nedělají objektivně a hráčům berou chuť do zápasu.“

Přepeře B – Sokol Jablonec nad Jizerou 6:0 (5:0)

Vedoucí domácího týmu Martin Kvapil: „Měli jsme z A týmu půjčeného Marka Bínu a to bylo znát. Dal tři góly. Už poločas byl 5:0. Náš gólman vychytal další, už třetí nulu. Příští zápasy bude těžké, to jedeme do Pěnčína a pak hrajeme s Držkovem. Tak uvidíme, jestli se nám bude dařit dát. Pěnčín bude pro nás největší měřítko.“

„Nepovedlo se nám to ani výsledkově, ani hráčsky. Jeli jsme tam hodně oslabení a nekompletní, takže hráli i hráči, kteří mají velké tréninkové manko. Oproti tomu Přepeře mají domácí zápasy jako prioritu a to se na výsledku hodně podepsalo," vysvětluje vedoucí mužstva Jan Nechanský.

„Nejeli jsme tam úplně odevzdaně, protože ve stejné sestavě se nám povedlo před třemi týdny v Albrechticích remizovat, ale Přepeře byly přeci jen kvalitnější soupeř," dodává Nechanský. Příští týden je čeká na domácím hřišti zápas s nováčkem soutěže, Roztoky u Jilemnice. „Uvědomujeme si, že je to důležitý zápas vzhledem k postavení v tabulce, takže se budeme snažit nahradit tuhle ztrátu třemi body," říká Jan Nechanský.

Mírová pod Kozákovem – Lučany A 1:1 (1:1)

Za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček: „Oba týmy hrály na stejné úrovni, ale ta byla asi jako v okresním přeboru. Soupeř neměl moc hráčů na střídání, což bylo vidět a pak už nestíhal fyzicky. Ale my jsme svoji příležitost nedovedli využít. Takového soupeře bychom měli přehrát a dát mu tři góly za poločas. Ale nějak to nešlo ani nám, ani jim. Bod pro každého je spravedlivý, za nás to byla ale neschopnost. Příště jedeme do Bozkova, to bude důležitý zápas. Ale pro nás už teď bude každý zápas důležitý.“

Předseda FK Lučan Oldřich Churý: „Hráli jsme v jedenácti lidech. Utkání bylo vyrovnané, my jsme byli špatní a oni taky. Chyběla fotbalová krása, bylo to spíš o bojovnosti. Remíza byla spravedlivá.“

Plavy A – Bozkov 1:2 (0:2)

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Vybrali jsme si kotel smůly, jako dosud nikdy. Kdybychom zápas vyhráli 10:2, tak by soupeř nemohl nic říkat. První poločas jsme trochu soupeře podcenili, nedali jsme do hry úplně všechno a udělali jsme dvě chyby. Soupeř své střely na naši bránu dobře vyřešil a v poločase vedl. Něco jsme si v kabině řekli a do druhého poločasu jsme nastoupili jako vyměnění. Pětačtyřicet minut se hrálo jen na půlce soupeře. Ale soupeř měl famózního brankáře. My jsme nedokázali žádné naše šance proměnit, to jsem dlouho na hřišti nezažil. Bozkov nechal na hřišti úplně všechno, hrál na krev, měl mladé, běhali, byli důrazní, dohráli každý souboj. My, naopak, měli dva hráče zraněné. Hostům byly odměnou tři body. My jsme je sice ve druhém poločase nepustili za půlku, ale oni to ubojovali ve svůj prospěch. Bozkov potřeboval už vyhrát za každou cenu, aby se chytil a podle toho taky hrál. Proto si tři body odvezl. Teď nás čekají Albrechtice. Na jaře nám tam skoro všechno padalo, na podzim jsme zatím v zápasech byli lepším týmem, vytvářeli jsme si akce, ale nějak nám to tam padat nechce. Stále nám chybějí hráči, ale skončily prázdniny, tak snad už to bude lepší.“

Pěnčín B – Držkov A 7:1 (4:0)

Za domácí Jaroslav Bílek: „Od začátku jsme hráli koncentrovaně, takticky výborně, v prvním poločase jsme do puntíku plnili, co jsme si řekli. Musíme si sportovně přiznat, že Držkov byl oslabený, měl zraněné hráče, ale to nic nemění na našem výborném výkonu. Ve druhém poločase jsme prostřídali, pár minut trvalo, než se nastupující hráči na hřišti zorientovali, ale pak už hráli dobře. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a musím kluky pochválit. My jsme už dobře nastoupili, krátce po sobě jsme vedli 2:0, a to se pak hraje dobře. Držkov dal jeden gól, ale měl víc možností. My jsme měli utkání pod kontrolou, měli jsme ještě aspoň pět šancí, ale nevyužili jsme je. Kdyby zápas skončil 12:2, tak by se nikdo nemohl divit. Rozhodčí také pískali dobře. A příjemné bylo, že přišlo i hodně lidí. Příště nás čekají Přepeře. Hrajeme zase doma, tak bychom chtěli náš výkon z dneška potvrdit a pokorně se poprat o tři body. Záleží vždycky na tom, co předvedeme my a pak také na soupeři, co nám dovolí. Budeme chtít být lepší než Přepeře.“

Za hosty trenér Evžen Dvořák: „Museli jsme vzít několik hráčů z béčka, protože nás trápí stále ještě velká marodka. Kdybychom neměli zraněné a měli sestavu, s jakou jsme hráli loni, tak by náš výkon byl lepší. Ale příště to lepší bude, pomalu se nám marodi uzdravují. Příští víkend už budou aspoň dva v pořádku. Loňskou sezónu se nám to špatné vyhýbalo, letos nás provází hodně zranění najednou. I když jsme prohráli vysoko, tak šance jsme měli jak v prvním, tak v druhém poločase. Nikdo by se nemohl divit, kdybychom v každém dali dva góly. Samozřejmě Pěnčín byl fotbalovější, co hráč, to fotbalista. Ale v páté minutě jsme už prohrávali 2:0, tak to taky nebylo dobré. Teď máme doma Mšeno, další těžký soupeř z vrcholu tabulky.“

Sokol Roztoky – Albrechtice 3:2 (1:2)

„Z Albrechtic přijel velmi kvalitní a zkušený tým. Podařil se nám začátek, ale potom jsme dostali dva rychlé góly a měli jsme hodně, hodně velké štěstí, že soupeř nedal penaltu, dvě tyčky, jedno břevno. A do poločasu se nám povedlo dotáhnout na 2:1,“ popisuje průběh první půlky trenér Jakub Illner. „V druhém poločase jsme přešli hodně do ofenzívy, soupeř navíc po dvou žlutých dostal červenou kartu a my jsme dokázali srovnat a zlomit výsledek posledním gólem. Myslím, že tři body si za druhý poločas zasloužíme, ale v tom prvním jsme měli opravdu veliké štěstí. Ale Konečně jsme se sešli v nejlepší možné sestavě, takže to pro nás bylo měřítko, jak si vlastně stojíme,“ říká Illner.

„Myslím, že kabina je zdravá, všechny to nakoplo. Mně se povedlo jako trenér během zápasu sám sebe vystřídat a chvíli jsem jenom pozoroval diváky. A myslím, že ti si to taky užili, bylo tam hodně dětí, fandilo se, krásná atmosféra,“ rozplývá se Jakub Illner.

Za hosty Jan Pipek: „Začali jsme velmi dobře, prvních třicet minut jsme byli lepší, vedli jsme 2:0, nastřelili jsme dvě břevna, tyč, těsně před poločasem jsme dostali do kabiny gól na 2:1. Potom nám rozhodčí vyloučil hráče, ale zaslouženě. Hráli jsme dál o deseti a domácí to otočili na 3:2. Nastartováno jsme měli dobře, bohužel jsme to nedotáhli až do konečného hvizdu. Ale, „vem“ to ďas, za týden hrajeme zas. Máme doma Plavy a na ně se nám moc nedaří. Tak uvidíme, chceme vyhrát, kvůli fanouškům i kvůli nám.“

Harrachov – Mšeno A 2:2 (0:2)

Za domácí vedoucí týmu Hubert Rieger: „Kluci ze Mšena jsou výborní. První čtvrthodina byla jejich, my jsme 1:0 prohrávali, pak dokonce jsme si dali vlastňák na 2:0. Ve druhém poločase jsme dali na 2:1 a po chybě jejich brankáře na 2:2. Byla dělba bodů, jak měla být, ale možná, že za delší konec tahalo chvílemi Mšeno. Hrál se moc pěkný fotbal. K vítězství nám chybělo kousek štěstí. Remíza byla zasloužená. Až do 65. minuty vedl soupeř 2:0, tak pak asi byli hosté hodně naštvaní za remízu. Ale byla tam jedna sporná situace, za kterou se mohla proti soupeři kopat penalta. A to by možná odjelo Mšeno zpátky i bez toho jednoho bodu. Ale hráli dobře. Přišlo hodně diváků, přijeli i z Harrachova, atmosféra bezvadná. A navíc pro fotbal mají v Rokytnici pěkný terén. Zatím se nám daří, uvidíme, jak budeme pokračovat. Za postupem nejdeme, ale těší nás to. Teď jedeme na Smržovku. A nechceme soupeře podcenit.“

Za hosty trenér David Ryšavý: „Vedli jsme po prvním poločase 2:0. Ve druhém nás trochu zmáčkli ze standardky. Dostali jsme gól a druhým do prázdné brány jsme pak přišli o tři body. To byl takový nešťastný gól. Harrachov má dobrý tým, tam se moc pro body jezdit nebude, těžko tam bude někdo vyhrávat. Dorazilo hodně diváků, ti je tlačili. O tři body jsme přišli, je to škoda, ale hrajeme dál. Teď nás čeká Držkov a začínáme, po dohodě s nimi, už v 10,15 hodin.“