1) Nedonutila vás dlouhá pauza ukončit kariéru? Budete pokračovat?

2) Jak dnes vnímáte mladé hráče?

3) Jak se změnilo od vašich začátků trénování?

4) Co vám z dřívějších dob nejvíce chybí?

OKRES JABLONEC

Tomáš Čížek

Věk: 42 let

Tým: Jiskra Mšeno nad Nisou

Soutěž: Krajský přebor

1) Na ukončení kariéry jsem vůbec nepomyslel. Zase tak dlouhá pauza to nebyla. Byla to taková příjemná dovča. Jak jsme mohli, tak jsme trénovali ve skupinách. Stihl jsem vymalovat celý barák, tak se to i trochu hodilo.

2) Chybí jim zarputilost a víc chtít. Za mě jsme chodili hrát fotbal hned ještě po tréninku, takže jsme ho vlastně hráli pořád. Tím jsme získávali kondičku, vytrvalost, různé techniky. Když jsme po tréninku hráli někde na plácku, tak jsme vlastně tohle všechno získávali přirozenou cestou, nejen na tréninku. A to těm dnešním mladým hráčům chybí. Když skončí trénink, mají další různé aktivity, počítač, televizi a jiné. My jsme trávili co nejvíc času venku a dělali jsme i jiné sporty. A tím jsme si pořád vylepšovali kondičku. Teď dotrénují a tím to pro ně skončí. My jsme si vlastně přidávali, aniž bychom to dělali záměrně.

3) Celý fotbal se posunul hodně do rychlosti, to dřív tak nebylo. A s tím se změnilo i trénování. Velká pozornost se věnuje hlavně rychlosti. Ti, kteří hrají na vyšší úrovni, rychlost mají. Dřív byli hráči víc techničtější a kreativnější. A to si někteří osvojili právě už třeba na tom plácku po tréninku.

4) Za mne nechybí nic. Každý ví, jak chce fotbal hrát a má na něj svůj pohled, svůj názor na to, jak trénovat, jak docílit toho, co je potřeba. A myslím, že u nás se nic nezměnilo ani v tom, že si po fotbale hráči sednou a o tom zápase pokecají. Hlavně to platí v nižších soutěžích. V tomhle jsme jako Češi důslední a to dodržujeme asi víc, jak všude jinde v Evropě (smích).

OKRES ČESKÁ LÍPA

Jiří Štajner

Věk: 44 let

Tým: Arsenal Česká Lípa

Soutěž: Divize



1) Dlouhá pauza mě nedonutila ukončit fotbalovou kariéru. Budu pokračovat.

2) Myslím si, že by ti mladí kluci potřebovali trošku víc trénovat. Když to tak vezmu, my jsme trénovali celý den. Dnes jdou kluci na trénink, který trvá hodinu a půl maximálně dvě. Naše generace trénovala celý dne, běhali jsme po hřištích.

3) Trénování se změnilo hodně. Když jsme začínali, tak na mnoha hřištích byla jen škvára. Hodně jsme běhali, dnes se všechno dělá s balonem na trávě nebo na umělé trávě.

4) Osobně mi z dřívějších dob nechybí ani nic.

OKRES LIBEREC

Martin Budzel

Věk: 48 let

Tým: Slovan Frýdlant

Soutěž: Krajský přebor

2) Vzhledem k dnešní době a chápání fotbalu si připadám hodně starý. Dnešní hráči jsou ve své podstatě stejní, jako jsme byli my. Vyrůstali však v úplně jiných podmínkách. Byli ušetření hraní na škvárách a jiných dnes nepochopitelných površích, kdy po každém tréninku a zápasu jsme bolestivě kartáčem dostávali zbytky těchto povrchů ze zkrvavených nohou a loktů.

4) Chybí mi vděčnost a větší pokora. Dnešní kluci vstoupí na hřiště a jsou někdy až přehnaně sebevědomí. Funkcionařím už přes čtvrt století a poslední dobou se při každém přestupu jen tak z legrace pro sebe každého z nových hráčů ptám: Jsi dobrý fotbalista? Jen jeden z asi dvaceti řekl, že to musím posoudit sám. Všichni ostatní tvrdili, že jsou ti nejlepší!!! No, a pak to vidíte na hřišti a hlava vám to nebere. Takže trochu větší pokora určitě chybí a vděk za podmínky, ve kterých dnes vyrůstají a které nebyly vždy určitě samozřejmostí.