Pěnčín B – Jablonec n. J. 13:0 (9:0)

branky: 7x Tokár, 2x Pumrle, Žďárský, Novák, Ryml, Hrnčíř



Trenér vítězného týmu Jan Řezáč soupeře obdivoval: „Byl to jednoznačný zápas, dali jsme dva, tři rychlé góly a bylo po utkání. Už jsme to potřebovali, ale zase tak jednoznačné utkání to nebylo. Soupeř ho dohrál až do konce, klobouk dolů. Obával jsem se, jestli vůbec nastoupí do druhého poločasu. Nastoupili, takže jim patří poděkování. Bylo to pro něj krutý. Hodnotit to asi nemá cenu. Dali jsme sice třináct gólů, ale úplně nás to neprověřilo. O víkendu hrajeme doma proti Mírové.“

Trenér soupeře David Holman hodnotil prohraný duel stručně a jasně: "Z pracovních důvodů jsem na utkání nebyl. Ale, když jsem viděl výsledek, tak je mi hanba, že jsem s něčím takovým spojován. Výsledek hovoří za vše, je jednoznačný. Navíc kvalita soupeře je nadstandardní. Není o čem diskutovat. Potýkáme se teď s personální krizi, musíme řešit, jak to bude od léta. S aktuálním počtem a kádrem se tato soutěž hrát nedá. Tým je postavený na dojíždějících hráčích. O víkendu hrajeme doma s Desnou. Ta má mladý, perspektivní kádr. Trénuje ji můj kamarád Míša Křemen. Bodů ale taky tolik nemají. Myslím, že to bude vyrovnané utkání. I přesto, v jaké se nacházíme personální situaci, chceme doma bodovat."

krajský přebor:

Velké Hamry B – Stráž p. R. 7:0 (2:0)

branky: Šohaj, Svrček, Macháček, Zounek, 3x Vosecký



Po předchozím utkání trenér hamrovského béčka Zdeněk Bryscejn mančaft za výkon nechválil. Naopak. Teď ale tým předvedl, co v něm je a vyprovodil Stráž pro Hamry štastnou sedmičkou.

„Šli jsme do hry s vědomím, že chceme napravit nevydařený zápas ve Frýdlantě. Utkání se nám podařilo, soupeře jsme přehrávali. Předvedli jsme dobrý kombinační fotbal a dali jsme i pěkné góly. V sobotu hrajeme doma s Višňovou a áčko v neděli jede do Benátek,“ řekl k vyhranému duelu a k dalším programu Hamrovských trenér Zdeněk Bryscejn.

Rovensko p. Tr. - Sedmihorky 2:1 (1:0)

branky: Šimek, Glod - Randák

V tradičním derby šlo i tentokrát nejen o body, ale i o prestiž. Hosté, druzí v tabulce a se čtyřiceti body na kontě, přijeli jako favorité. Domácí, zatím na dvanácté příčce tabulky se čtrnácti body, byli rozhodnutí soupeře pořádně potrápit. A to se jim podařilo. Utkání sledovalo sto padesát natěšených fanoušků.

„První poločas jsme prospali, prochodili, neúčastnili jsme se ho. Druhý byl lepší, ale asi nás pánbíček potrestal, že jsme nic z brankové čáry nedotlačili do branky. Herně to z naší strany nebylo dnes vůbec dobré. Byl to pro nás už čtvrtý zápas v jedenácti dnech. Na to nejsme zvyklí ani stavění, jsem rád, že jsme to přežili bez zranění,“ zhodnotil derby trenér Pavel Šafář.

V sobotu 28. dubna ještě jeho tým čeká domácí utkání proti Stráži nad Nisou. Pak budou mít hráči naordinované týdenní volno, aby po fotbalové šňůře trochu zregenerovali.

„Rovensko v dnešním zápase asi chtělo víc, víc bojovalo a k výhře se mu sluší poblahopřát. Možná by zápasu slušela víc remíza. Domácí byli trochu šťastnější. Hráli jako o život, chtěli derby víc než my zvládnout a vyhrát. A to se jim podařilo. Právem získali tři body. Nevymlouváme se ani na povrch, ani na rozhodčí, s tím nemáme problém. To je rozdíl mezi námi a některými soupeři,“ dodal kouč Sedmihorek.

A ještě zdůraznil, že první půle derby byla z jejich strany doslova strašidelná, a to jak pohybově, tak herně. Hosté se nedostali vůbec do hry a trenérovi se takový výkon silně nelíbil. „Nebyli jsme schopní ani z vyložených šancí dát gól. Neměli jsme ani jednou štěstí. Další zápas proti Stráži bude o život. Dneska prohrála ve Velkých Hamrech. Má za s sebou podobnou šňůru utkání jako my. Doufám, že naše hřiště bude už způsobilé k tomu, aby se na něm hrál fotbal. A pak si kluci po zásluze týden odpočinou,“ plánuje trenér.

"Nemohli jsme se soupeřem hrát otevřený fotbal, uzavřeli jsme to, čekali jsme dlouhé nákopy, že do nás budou bušit. Pomohli jsme si standardkou ke konci prvního poločasu. To nám hodně pomohlo. V takových utkáních, derby vždycky musíte dát první gól, abyste mohl být úspěšný. Protože, když dostanete, tak se většinou obrana otevře a pak dostanete další. Sedmihorky jsou lídr soutěže, kdyby nás porazily, tak by momentálně byly první. Navíc to bylo i pohárové utkání, takže jsme je vyřadili i z poháru. Bylo to derby, ve kterém tradičně nikdo nikomu nedá ani metr. Přišli i fanoušci, byli v pohodě. A kdyby zrovna nebyla taková zima, tak by jich určitě přišlo i víc. O víkendu hrajeme doma se Železným Brodem. Nachystáme se na ně. Ale hráli jsme neděle, středa, sobota, tak toho je teď dost. Bude záležet zase na zdravotním stavu kluků, jak se sejdeme. Železný Brod bude nepříjemný soupeř, má mladé, běhavé kluky. V týdnu nehráli, budou odpočatí. A doma prohráli, určitě budou chtít nějaký bod urvat," řekl kouč Rovenska Jiří Mencl.

divize:

Dvůr Králové - Turnov 4:2 (3:1)

branky: 2x Pícha, 2x Ian - Prokopec, Havel

Trenér Turnova Tomáš Nosek: "Z výsledku a ze hry jsem rozladěný. V neděli jsme hráli výborný zápas proti Benátkám a za tři dny nejsme schopní hrát podobně. V amaterském sportu je anglický týden, který jsme hráli, těžký. Profesionálové na to trénují, těm to nevadí.Není to ale naše výmluva. V prvních dvou minutách jsme měli hned dvě stoprocentní šance, ale neproměnili jsme je. Soupeř nás za to potrestal. O víkendu hrajeme derby v Dobrovicich. Budu rád, když budeme mít takový anglický týden za sebou. Bohužel nás čeká ještě jeden, protože máme dvě odložená utkání."