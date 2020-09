Na zápas krajského přeboru vyjel tým trenéra Miroslava Procházky nekompletní. A to se také podepsalo na výsledku.



Skalice u ČL – Jiskra Mšeno A 4:1 (2:0)

Hrající manažer týmu Adam Pelta k utkání řekl: „Pořád nám chybí v základní sestavě několik klíčových hráčů. Zaspali jsme začátek, gól jsme dostali hned v první minutě. A to je chyba. Ale do 45. minuty i za tohoto stavu jsme šance měli a mohli jsme vyrovnat. Pak jsme ve 45. inkasovali gól do šatny. Bylo pro nás těžké vyrovnat. V tom složení, v jakém jsme byli, jsme neměli šanci Skalici přehrát,“ zdůraznil Pelta.



„ V kabině jsme si řekli, že musíme něco změnit. Ale dostali jsme na 3:0 a bylo po zápase,“ okomentoval duel trenér Procházka a zdůraznil, že Skalice má velmi dobré mužstvo, na které nestačili a prohráli zaslouženě.

Jabloneckým v sestavě chyběl Čížek, Hušek, Maryško, Vebr, Bína. „To jsou hráči, kteří by určitě hráli. Zatím třeba Čížka nikdo nenahradí,“ dodal trenér.



Na výsledku se tedy podepsala zranění a nemoci. „A ze zbývajících hráčů se nám v tomto utkání zase dva zranili. Zkorigovali jsme pak ještě výsledek na 4:1, víc už to nešlo,“ řekl kouč Mšena.

Podle manažera Pelty je krajský přebor těžká soutěž a bez šesti hráčů v základu bylo nereálné vyhrát. „Nechceme se na to vymlouvat, Skalice byla lepší a vyhrála zaslouženě. Musím se poradit s trenérem a něco s tím udělat, abychom do dalšího utkání proti Sedmihorkám byli kompletní. Skalice nás prostě přejela. Neměli jsme šanci, abychom s tím něco udělali.,“ řekl Pelta junior. Mšeno hraje doma v sobotu 12. září od 17 hodin proti Sedmihorkám.



Mšeno: Franc, Hrnčíř,Džmura, Košťál, Ráček, Štemberk, Sedáček, Feri, Šťovíček, Pelta, Michalko, Šimůnek, Šilhavy, Sluka, Zachoval. Branka: Štemberk