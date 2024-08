Domácí vedli 1:0, měli šance a první poločas mohl skončit i s vyšším gólovým rozdílem. Proti sobě měli ale mladý turnovský mančaft, který v 60. minutě vyrovnal. Štěstí stálo na straně Harrachova, kterému se podařilo jednu ze šancí proměnit na 2:1.

„Přijeli mladí, našlapaní kluci. Pro nás to jsou velmi cenné tři body. Chtěli bychom se pohybovat ve středu tabulky. Hlavně abychom nemuseli přemýšlet, jestli spadneme nebo spadneme. Chceme, ať na naše hezké hřiště chodí lidi koukat na dobrý fotbal,“ řekl po zápase vedoucí týmu Hubert Rieger.

Další kolo je čeká na hřišti v Zásadě.

„Musel jsem povolat zálohy, i dorostence. Bylo nás málo. A to už domácí předurčilo k roli favorita. Harrachov má zkušený celek, který těží z malého hřiště, protože ze všech autů a standardek házejí všechno před bránu. U nich to není moc o fotbale, ale spíš o soubojích. Kluci jsou zvyklí hrát technický fotbal, bohužel, to úzké hřiště neumožňuje kombinační hru. A naši sedmnáctiletí kluci se s těmi chlapy v soubojích nemohli měřit. Ale přehrávali jsme je fotbalově i fyzicky,“ okomentoval utkání trenér Turnova Karel Vodrážka.

A připomenul, že v dalším kole jim povinnost velí doma bodovat. Přijedou Plavy.



Pěnčín B – Albrechtice 7:5 (0:3)

První kolo pro hostující Albrechtice, nově posílené o tři hráče, bylo výborné, porazily Lučany vysoko 7:1. Lučany jako by byly ještě v letní pauze. Pro domácí to bylo pohodové vítězství. V dalším kole narazili na béčko Pěnčína. A ten zápas už tak hladký průběh neměl.

„První poločas byl fantastický. Vedli jsme 3:0. A měli jsme ještě další gólovky. Pak jsme začali druhou půlku, zase jsme dali gól, byli jsme lepší. Ale v 70. jsme prostřídali a přišel totální kolaps. Úplně jsme se rozsypali a vůbec jsme nedokázali reagovat. Dostali jsme asi šest gólů během deseti minut, úplná katastrofa. Člověk ani neví, jak je to možné, že se tohle stalo, ale jak se říká, míč je kulatý,“ popsal dramatickou změnu ve hře svého týmu albrechtický Jan Pipek.

V příštím kole doma přivítají nováčka, tým Jenišovic.

Lučany – Desná 2:1 (0:0)

Po nadílce v Albrechticích si konečně Lučany doma spravily chuť, když vybojovaly první tři podzimní body.

„Bylo to od začátku vyrovnané utkání. Dramatické šance měly oba týmy na obou stranách ale oba brankáři byli velice dobří. Pak jsme dostali červenou kartu za faul a vypadalo to špatně. Hosté hned na to dali gól a vedli 1:0. Byli jsme v deseti, ale kluci i tak dřeli a bojovali. Měli jsme trochu štěstí a dali dva slepené góly. Soupeř měl převahu, my jsme hrozili z brejků. Další gól už ale nepadl. Bylo to vydřené vítězství, ale i takové body se počítají a my jsme je hodně potřebovali,“ popsal vítězný duel předseda FK Oldřich Churý.

A Lučanům by se mohlo dařit i dál, protože také další zápas hrají doma. Síly si poměří s B týmem Pěnčína.

Propadák v Lučanech. O výhře domácích rozhodl kvalitní výkon domácího gólmana Jóna, špatné řešení zakončení hostujícími hráči a důraz domácích v našem vápně.

„V úvodu utkání nás zachránilo břevno, poté si domácí mohli dát vlastní gól, ale mířili do tyče. Začali jsme mít převahu, ale své šance neproměnili Rimský ani Rais. V naší brance čaroval Doležal, když dvakrát hasil závary. V 62. minutě jsme se dostali do vedení brankou Šálka. Nasadili jsme tři čerstvé hráče, ale hra tím spíš utrpěla. A pak už přišla naše noční můra. Domácí vyrovnali po hlavičce Sobotíka a o jejich výhře pak rozhodl Svozil.“

V závěru utkání už byla hra Desné neurovnaná. Zatím je bez bodu na chvostu tabulky.



Plavy A – Rovensko 2:0 (1:0)

„Měli jsme ze soupeře respekt, protože vím, že tam přestoupili hráči z Hamrů, kteří zkoušeli divizi. Do zápasu jsme šli s velkým respektem, ale nakonec si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Myslím, že jsme měli skoro celý zápas pod kontrolou a oba dva začátky, jak zápasu, tak druhého poločasu, se nám podařilo vstřelit gól. Za klíčový moment bych označil asi 70. nebo 75. minutu, kdy soupeř kopal penaltu po naší ruce a náš brankář ji chytil. To je definitivně zlomilo, do té doby hráli kombinačně velice dobře, byli opravdu dobří na míči, ale my jsme si s tím poradili a byli jsme efektivnější.“ zdůraznil trenér Plavů Jaroslav Pekelský. Jeho tým se teď vypraví na hřiště do Turnova.

Jenišovice – Zásada 3:1 (1:0)

Na hřišti v Jenišovicích se hrálo spíš od vápna k vápnu. Domácí dali z první šance gól a začali být jistější. Zásada měla také šanci, ale tu výborně zlikvidoval jenišovický gólman.

„Ve druhém poločase bylo utkání vyrovnané. My jsme naštěstí dokázali reagovat za stavu 1:1 a dali jsme druhý gól. A už jsme to nepustili. Na konci zápasu jsme kopali penaltu. A tu jsme naštěstí dali. Hráčem utkání byl Krejčík, vstřelil všechny tři góly a protože je naše nová posila, bude ho to určitě něco stát,“ řekl k zápasu Leoš Bernat. Jenišovice se chystají do Albrechtic, ale hrající trenér Bernat se obává, aby se dali vůbec dohromady.

„Měli jsme méně hráčů, protože někteří pomáhali organizovat hudební festival, který se konal v našem areálu. Proti zkušeným Jenišovicích nastoupili naši mladí a to bylo znát. Domácí hráli na svém malém hřišti chytře, odzadu, vstřelili první gól po naší chybě. Pak bránili, vyráželi do protiútoků a výsledek uhráli,“ řekl sekretář klubu Miroslav Šrajbr.

Držkov – Smržovka 1:4 (1:3)

„Hrálo se nám dobře, ale chybělo nám devět hráčů. Já nehrál taky, protože jsem týden před tím dostal v Železném Brodě červenou kartu z lavičky. Tam jsem se totiž strašně moc rozčílil a přemýšlel jsem v tu chvíli, že skončím s fotbalem a už nic dělat nebudu. Ale kluci mě trošku zase povzbudili. Nechci o tom mluvit, trochu se za to stydím, že mi ulítla nevhodná slova, omluvil jsem se, ale myslím si, že jsem byl v právu,“ komentoval situaci v týmu při posledním utkání trenér a gólman Evžen Dvořák.

Nelíbilo se mu chování a rozhodování mladého rozhodčího. Každý musí sbírat zkušenosti, ale taky musí dodržovat pravidla slušného chování, nejen hráč, i sudí. Upozornil na to delegáta.

„ Absolutně to nezvládl. Bez pokory, bez pohybu neběhal, stál na půlce. A to mne rozčílilo, i řada dalších věcí kolem situace na hřišti i mimo. Ale jestliže ve dvacáté minutě udělí hráči, který má 200 ligových startů, žlutou kartu a směje se mu do obličeje, pak si zavolá Čížka, který má 400 ligových startů, a směje se mu do obličeje, že on mu tady nebude nic říkat, tak je něco špatně. Všude je jenom zastání rozhodčích, ale nikde není žádné zastání hráčů. Bohužel, žádná asociace hráčů není.“ vylíčil dojmy ze sudích Evžen Dvořák.

V duelu se Smržovkou museli využít hráče z B týmu. „Chyběla nám síla dopředu. I když jsme dostali brzo gól, tak jsme ještě vyrovnali na 1:1. Když jsme ale dostali na 2:1, tak už bylo hotovo,“ konstatoval kouč a trenér v jedné osobě.

„Do Držkova jsme jeli s respektem k soupeři, protože zápasy na tamním hřišti bývají vždy náročné. Skóre se nám podařilo otevřít hned na začátku utkání a dobře jsme kombinovali. Měli jsme několik dalších šancí, kdy jsme mohli přidat dva až tři góly, ale naše zakončení nás tentokrát zradilo. Na hřišti panoval nezvykle klid, což v zápasech s tímto soupeřem nebývá obvyklé. Přestože soupeři chybělo několik hráčů, předvedl kvalitní výkon. Pro fanoušky, kteří nás přijeli podpořit, to byl hezký fotbal z obou stran,“ uvedla vedoucí smržovského áčka Veronika Veseloušová.



