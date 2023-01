Všechna utkání se odehrají na lomnické umělce. Pořadatelé už mají a hlavně ještě budou mít plné ruce práce. „Musí fungovat kabiny, občerstvení, rozhodčí, kteří budou určitě kvalitní a všechno, co k takovému turnaji patří a na co jsou u nás přihlášené týmy zvyklé. Každý mančaft dostane za účast večeři. A ceny budou určitě na úrovni. Chceme, aby to byl zase kvalitní turnaj,“ zdůraznil hlavní organizátor. A určitě se jeho slova potvrdí, protože do Lomnice se každoročně fotbalové týmy po novém roce rády vracejí.