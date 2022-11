Jak je trenér spokojený?

„Jsme čtvrtí, máme dvacet osm bodů. K úplné spokojenosti nám ještě chybí pět bodů, a to jsem hodně skromný. Takový plán jsme měli na začátku sezóny. Těch chybějících pět bodů jsme někde zbytečně ztratili. I přesto ale v Hamrech vládne spokojenost. Jsme v první čtyřce, před námi jsou tři týmy, které nás ve vzájemných zápasech porazily. Ale v tabulce od nás zase až tak daleko nejsou. K optimismu mě opravňuje to, že v posledních zápasech, i když jsme třeba v Liberci prohráli, jsme předvedli velmi dobrý výkon a herní projev. Mančaft měl a má sílu a chuť trénovat. Na tréninku se scházejí hráči áčka i béčka, na nedostatek hráčů si nemůžeme stěžovat. Tým má náboj a my ho určitě chceme na jaře využít. Během podzimu se nám povedlo přivést další dva kvalitní hráče, Štěpánka a Munzara. Už zapadli do týmu, sestava například v posledním zápase byla naprosto optimální. Když budeme takhle pokračovat, musí se to někde projevit. Předseda klubu, pan Hnídek, vytváří hráčům vynikající podmínky. A jestli jdeme za postupem? Jasným favoritem je Liberec. Spadl ze třetí ligy a musí se tam vrátit. A má na to také skvělý mančaft. Druhé Hlinsko je na tom jak herně, tak ekonomicky taky dobře. Náš předseda klubu má svoji vizi. Jednou bychom třeba třetí ligu hrát chtěli. Ale nechceme nic uspěchat. Pokud bychom o tom začali skutečně vážně uvažovat, tak musí postup vzniknout přirozenou cestou, nechceme se dostat do vyšší soutěže nějakou reorganizací nebo z důvodu toho, že to někdo odmítl."

A kdy mu nejvíc tekly nervy, když jsme prohrávali?

"Mně tečou nervy při fotbalu vlastně pořád, hlavně při utkání, které prohrajeme, jako byl ten v Liberci. Ale při tomto utkání se u mne jednalo spíš o lítost než nervy. Ale zase musím říct, že nebyl žádný takový zápas, po kterém bych byl opravdu zklamaný.“

Čemu se bude v době bez divizního fotbalu kouč věnovat?

„Konečně budu odpočívat a věnovat se fotbalu na obrazovce televize. Mistrovství světa trvá měsíc, tak bude na co se dívat. Svého favorita na vítěze nemám, letos je jich hodně a je těžké tipovat, kdo vyhraje. Hlavně, když bude až do Vánoc na co se dívat. Chlapi asi až do vánočních svátků nevylezou od televizí.“