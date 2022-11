„Začnu podzimní hodnocení mínusy. V první třetině podzimu jsme vyzkoušeli experiment, který nám ale nefungoval. Tak jsme se vrátili k tomu z minulé sezóny a zabudovali jsme do něj ještě navíc našeho bývalého brankáře Kobu Kobachidzeho. A to se ukázalo jako velký přínos. Potvrdila to hlavně třetí třetina podzimu, která byla úplně jiná. Závěr jsme měli bravurní, čtyři zápasy za sebou jsme vyhráli a máme skóre z nich 30:3. Využívali jsme šance, vytvářeli jsme si je, herní projev byl takový, jaký měl být. Stáhli jsme bodový propad, vytvořený předchozími prohrami. A zapojili jsme také mladé kluky. Béčko trénuje společně s A týmem, v tom neděláme rozdíl. Když je potřeba, nastoupí za A mužstvo i hráč z B týmu. A to je pro nás také výhoda, když máme kam sáhnout, pokud třeba v áčku máme hodně zraněných. Přesto naše umístění na čtvrté pozici tabulky s osmadvaceti body je pro nás málo. Vzhledem k tomu, jaké máme hráče a jak trénují, s takovým výsledkem spokojení nejsme. S naším kádrem jsme schopní se mezi trojici nejlepších dostat. Věřím, že tento náš úkol splníme. Budeme chtít hrát na jaře co nejlépe. Teď ale máme před s sebou dlouhou zimu, jsme rádi, že pro nás, díky postavení v tabulce, bude v klidu. Trénovat budeme dál i přes zimu na základě dobrovolnosti. A zimní přípravu začneme začátkem ledna. Hráči dostali individuální plány, takže až do zahájení klasické přípravy mohou na sobě dál pracovat. Plánujeme koncem února zase soustředění v Modré u Děčína. Program, včetně přátelských utkání, už máme připravený. A můžeme teď taky v klidu sledovat Mistrovství světa ve fotbale. Svého favorita na vítězství nemám, protože kvalitních týmů je tam hodně a uvidí se, jak to dopadne. Hlavně, že bude celý měsíc na co koukat. Milovníci fotbalu vstanou od televize až před Vánoci.“