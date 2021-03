Sám začínal s fotbalem v dětských letech. Jako někteří další známí hráči na Jablonecku prošel kdysi vyhledávaným mužstvem Zásady. Právě ta měla na soupisce taková jména, jako byli Gergel, Jelínek, Vávra, Cinibulk, kteří ve své kariéře oblékali také ligové dresy. Zdeněk Bryscejn se narodil v Tanvaldu, kde také s fotbalem začal. Fotbal hrál i při studiu vysoké školy. Rád vzpomíná na časy, kdy byl hráčem Zásady v době její největší slávy. „Na působení v zásadském týmu vzpomínám dodnes jen v tom nejlepším,“ potvrdil hamrovský kouč.

Od svých dvaceti let se pak vedle hraní věnoval trenérské práci u dospělých i dětí. Jak přežívá trenér a bývalý hráč dobu, kdy má fotbal stopku a zatím je start v nedohlednu? Zdůraznil, že už je to dlouhé nejen pro něj, ale pro všechny, kteří se kolem fotbalu pohybují. „Dnes jsem zrovna mluvil s Pepou Hnídkem (předseda fotbalového klubu ve Velkých Hamrech) a vzpomínali jsme, že už je to rok, co jsme si naposledy zahráli. Dvanáctého března, ve čtvrtek, jsme ještě trénovali. A pak už nic. To bylo naposledy,“ smutně zavzpomínal Zdeněk Bryscejn, který s fotbalem a na hřištích tráví snad všechen svůj volný čas.

Neobává se ale, že by po roce fotbal příliš utrpěl. Věří, že se všechno zase rozjede. „Myslím, že fotbalisté jsou už nadržení na všech úrovních soutěží a těší se, až zase budou moct vyběhnout na trávník.“ Ve Velkých Hamrech, a nejen tam, by už uvítali možnost trénovat, byť by musely týmy dál dodržovat některá opatření. Ve skupinách je to ale pro ně určitě lepší, než když jsou odkázáni pouze na individuální přípravu. Áčko Hamrů mělo divizní soutěž rozehranou dobře.

V tabulce Fortuna:divize C se před pandemií usadilo po osmi utkáních na čtvrtém místě s devatenácti body za první Spartou Kolín, druhým FK Náchod a třetím SK Vysoké Mýto. K tomu, aby se Hamrovští dostali mezi tři nejlepší jim chybí jen krůček.



A výborně si v soutěži I. A třídě vede také B tým. S tříbodovým náskokem před druhou Lomnicí nad Popelkou obsadil tým první místo v tabulce. Na kontě má po osmi zápasech čtyřiadvacet bodů. Nechybí mnoho k tomu, aby v Hamrech slavili další postup do vyšší soutěže. A tomu se vedení klubu nebrání, protože hráčů má dostatek. Zázemí a podmínky také odpovídají jak divizní, případně i vyšší soutěži, tak krajskému přeboru.

Trenér Bryscejn si myslí, že soutěž by se dohrát měla. „Když by se ale nezačalo hrát tak v půlce května, asi se to stihnout nedá. A hlavně je potřeba myslet na to, že hned, bez tréninků, se nedá naskočit do mistrovských zápasů. Takže bychom potřebovali nejdéle v půlce dubna začít už trénovat. Ve skupině se trénuje lépe, než ve dvou. Věřím, že se všichni naši hráči individuálně udržují v kondici. Ale, když neví, do kdy, jak dlouho ještě, tak to pro ně příliš motivační není,“ dodal kouč s tím, že podzimní soutěž by se mohla začít hrát už v srpnu.

V červenci by tak měli všichni fotbalisté možnost čerpat dovolenou a následující měsíc by se pak už vrátili k fotbalu. I když světlo na konci tunelu, co se fotbalu týká, je zatím v nedohlednu a termíny se stále posunují, Zdeněk Bryscejn o sobě říká: „Jsem realista.“

A doufá, že možná už po Velikonocích by se mohl zase začít s hráči scházet a trénovat v menších skupinách. Jako většina milovníků fotbalu i on sleduje fotbal alespoň na televizní obrazovce. „Už je to ale opravdu dlouhé,“ zkonstatoval na závěr hamrovský trenér.