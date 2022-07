Proč jste přijal nabídku od vedení FC Pěnčín na trénování nováčka v KP? Oslovil mě Adam Pelta a nabídka mě potěšila. Při setkání s ním a s Jaroslavem Strnadem, prezidentem klubu, kteří mi představili jejich vizi, to na mě udělalo velmi dobrý dojem. Je to velice zajímavá dvojice, kterou považuji za velmi schopné lidi. Jejich představa o budoucnosti fotbalu v Pěnčíně mě zaujala a líbila se mi.

Jakým herním stylem a systémem budete chtít, aby se tým prezentoval?

Chtěli bychom se prezentovat ofenzivní hrou, být silní na míči a využít individuální schopnosti zkušených hráčů. Ideální systém rozestavění týmu budeme hledat během přípravných zápasů.

Jste spokojený se složením kádru a s novými posilami?

S kádrem Pěnčína jsem velmi spokojený. Kluci si vykopali postup a já s nimi počítám. Některé znám z mého dřívějšího působení u jiných klubů a většinu ostatních jsem při zápasech již viděl. V týmu je hodně zkušených hráčů. Co se týká posil, oceňuji schopnost Adama Pelty, jak kvalitně mužstvo doplnil.Tým měl v závěru sezóny problém s tréninkovou morálkou.

Je, podle vás, potřeba ho ještě doplnit?

Postupem do nejvyšší krajské soutěže si všichni hráči uvědomují, že je potřeba kvalitní příprava. Hrajícím asistentem mi bude Karel Vrabec a společnými silami se pokusíme připravit tréninky, které budou hráče bavit. Pevně věřím, že účast bude dobrá. S kádrem jsem spokojený, ale kvalitnímu doplnění se nebráním.

Kdy začíná týmu příprava a s jakými soupeři změříte síly?

Přípravu zahajujeme 13. července. Budeme trénovat třikrát týdně. Přípravné zápasy sehrajeme s německou Žitavou a Crostwitz a ještě s Krásnou Studánkou a Jabloncem B.

Jaké máte společně s vedením ambice?

Jako nováček soutěže bychom chtěli potrápit zaběhlé týmy krajského přeboru. Mít radost z každého vítězství a poučit se z proher.

Líbí se vám pěnčínský areál?

Líbí se mi. je to příjemné prostředí s potřebným zázemím a velice slušnou hrací plochou. A doufám, že naše hra a výsledky zápasů přilákají do areálu co nejvíce pěnčínských fanoušků.