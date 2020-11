Velké Hamry – Fotbal se už letos dalšího pokračování nedočká, alespoň v některých soutěžích.

Individuální tréninky jsou na pořadu dne asi každého týmu na Jablonecku. Patří mezi ně i B mužstvo Velkých Hamrů, které hraje A třídu. Pravidelná příprava s hráči a mistrovské zápasy chybí také trenérovi Petrovi Javůrkovi.



Podzim jste rozjeli výborně, ještě jste neprohráli.

Byli jsme v půlce, dařilo se jak nám, tak a týmu. Škoda, že se nebude hrát dál. Kluci chodili poctivě na tréninky i čtyřikrát v týdnu, trénovali s chutí, bavilo je to a scházelo se jich hodně.



Takže měli z čeho těžit…

Ano, dosud jsme těžili z poctivé přípravy. Bylo vidět, že máme sílu a chuť a že nám fotbal prostě jde. Máme z toho radost. A taky jsme měli štěstí, že se nám vyhýbala dlouhodobá zranění, neměli jsme hráče, který by z přípravy nebo zápasů na měsíc nebo dva vypadl.



K B mužstvu se tedy hodí označení jako neporazitelné.

Ano, zatím jsme neprohráli. Je to ale zásluhou jak hráčů, tak všech, kteří se kolem hamrovského fotbalu pohybují. A je to hlavně díky předsedovi klubu Josefu Hnídkovi, který dává fotbalu hodně a hlavně ví, co chce. Díky němu přišel v létě nový, hlavní trenér áčka Zdeněk Bryscejn. S ním a jeho asistentem Rudolfem Říhou společně řešíme, co je potřeba. Více hlav víc ví.



Rozebíráte každé utkání?

Po zápase si sedneme a řešíme, jak probíhal, jaký výkon jednotliví hráči podali. Pak to s nimi na úterním tréninku probereme. Každý z trenérů si k tomu řekne svoje. Samozřejmě, že jen nechválíme, ale řešíme i chyby. Fotbal je o chybách a ty chceme odstranit.



Pořád je co zlepšovat. Na co se musíte zaměřit v béčku?

U všech hráčů je co zlepšovat a kam se posouvat. U gólmanů vím, že nás trochu trápí rozehrávka. Takže na ni se určitě zaměříme. Máme tři brankáře, Kobachidze, Masaříka a Štětkáře a ještě z dorostu s námi trénují dva brankáři. Ti dosud sólo tréninky gólmanů neměli, takže teď je to pro ně velká příležitost se zlepšovat. Už s námi trénují půl roku a zlepšení je na nich vidět. Snaží se, chodí, poctivě trénují a už to ocenil i trenér dorostu. A navíc tím získají perspektivu hrát.



V Hamrech máte vůbec hodně mladých hráčů. Takoví v ostatních týmech často chybí.

Máme mladé mužstvo a perspektivní hráče. Patří k nim například Brožek, Jeřábek, kteří mají určitě šanci se probojovat až do A týmu a dokázat, že, i když začali někde ve vesnickém fotbale a neabsolvovali různé fotbalové akademie, tak jsou šikovní, schopní a fotbal jim jde, mají talent.



Jak vám osobně chybí fotbal a atmosféra kolem něho?

Pro všechny, kteří to dělají skoro celý život, je to droga. Tréninky několikrát v týdnu, o víkendu zápasy s áčkem, kde působím jako trenér brankářů, ještě ten den nebo další utkání s B týmem. Nebudu lhát, že mi to chybí hodně.



Co děláte s volným časem, kterého teď máme jako nikdy? Odpočíváte?

Doháním resty doma, dělám to, co normálně nestíhám. Samozřejmě chodím do práce. Naše firma zatím funguje dál bez omezení. Máme byt po rekonstrukci, takže je pořád co dodělávat. A věnuji se samozřejmě také manželce Jitce.



Odpočíváte aktivně?

Ano, společně, pokud to jde, vyrážíme na kole do Jizerských hor. Kolo máme oba rádi.



Jako trenér si také musíte udržovat fyzičku?

Neříkám, že nemusím Na hřišti jsem ale hlavně, abych poradil a pomohl. Ale vzhledem k tomu, že máme tři jorkšíry, tak se nenudíme a pohybu máme určitě dost. Také s nimi chodíme často do Jizerek.



Fotbal ale určitě také řešíte. V Hamrech se prý chystá nějaká novinka…

Ano, chystá. Fanoušci připravují facebookové stránky hamrovského fotbalu. Takže se o tom radíme, jak nejlépe je udělat. Chceme, aby se náš fotbal co nejvíce zviditelnil. Na stránkách by pak příznivci Hamrů našli nejen informace, ale také fotky, rozhovory a další zajímavosti. A také by se do nich fanoušci zapojili svými komentáři, napsali by, co se jim líbí a co ne.



Kdy si myslíte, že si zase zahrajete další mistrák a budete ve fotbale pokračovat?

Obávám se, že až po Novém roce. Máme už teď domluvená některá přípravná utkání v rámci zimní přípravy, která dojednal pan Hnídek a hlavní trenér Zdeněk Bryscejn. Jsou to zápasy s atraktivními soupeři ze třetí ligy i z divize a krajských přeborů. Soustředění absolvují jak hráči áčka, tak béčka společně. V tom máme obrovskou výhodu, hráčů máme hodně. A hlavně máme spoustu mladých hráčů, kteří mají chuť a i pokoru k těm starším, zkušenějším.

Zdá se, že v Hamrech všechno kolem fotbalu funguje. Ale říkal jste, že dobré výkony nejsou jen díky hráčům.

Ano, na podmínkách pro kvalitní fotbal se podílí řada dalších lidí. Třeba pan Balatka, který se stará o úklid, pere hráčům dresy, dělá pro jejich zázemí první poslední. Bez takových lidí by to také nefungovalo. Podíl na úspěchy týmů mají všichni, počínaje předsedou Hnídkem, přes trenéry, pana Černého, Krause, Pačese, Martiny Balatkové, prostě všech, bez kterých se fotbal v Hamrech neobejde. Už to není jako kdysi dřív, že si všechno musel zařídit trenér sám. Ta doba je pryč. A když chceme, aby v Hamrech hrály oba týmy na nějaké úrovni, tak se kolem toho bude točit daleko víc lidí. A chuť do fotbalu je u lidí hamrovském klubu obrovská. A jsme rádi, že máme také podporu od města.



V minulých dnech český fotbal rozhýbala kauza kolem osoby Romana Berbra.Jaký je váš názor?

Ani mě ta kauza nepřekvapila. Myslím si o tom své. A když na toho člověka vyplave všechno, co má a ledy se někam pohnou vyřeší se to tak, jak má, tak to bude pro český fotbal jen dobře. Českému fotbalu taková kauza dělá jen velkou ostudu.



Je vůbec podle vás možné, aby o takových věcech, jak se uvádí, nikdo kolem něho nevěděl?

Myslím, že v této kauze jede spousta lidí. Sleduju to a četl jsem o tom už dost. Zřejmě byli mnozí lidé z klubů pod tlakem. Každý z nich má svoji pravdu, za kterou si šli. Ale nebyli vyslyšení. O mnohém ani ti lidé mluvit nechtějí. Kluby byly pod nátlakem různých kontrol a bůh ví čeho ještě.



V čele FAČRu je předseda Malík, ten by měl mít „přehled“ o dění nebo ne?

Podle mne o tom musel vědět a stejně tak i další lidé. V tomto případě už se nejedná o žádnou maličkost. Jde o velké věci, které český fotbal pošpinily a udělaly mu velkou ostudu.



Byly v tom i okresy a kraje?

Určitě ano. Určitě se v celé kauze jednalo také o zápasy a rozhodčí v soutěžích na úrovni okresu a kraje. Několik rozhodčích kvůli panu Berbrovi i činnost ukončilo.



Příští rok by se měla konat valná hromada. Kdo by mohl, podle vás, předsedu Malíka nahradit?

Mluví se o mnoha lidech, o Šmicrovi, Poborském, Koubovi a dalších. Jsou to bývalí hráči, kteří se dnes věnují trénování, pořádají různé akademie nebo působí u reprezentací. Ale zatím se nenašel nikdo, kdo by měl chuť do toho jít. Je to docela škoda. Podle názoru jsou to lidé, kteří by tam možná být měli. Kdo jiný by tam měl být?



A předseda FAČRu Malík by měl, podle vás, odstoupit?

Ano, můj názor je, že celé vedení FAČRu by mělo odstoupit. Je to ale běh na dlouhou trať a změny by měly začít už od okresů. A co se týká Romana Berbra, tak bude jen dobře, když už se nikdy k fotbalu nevrátí. A stejně tak i jeho manželka. To, co dělal, bylo za hranou. Fotbal se má dělat proto, že to člověka baví. Ale tam se točily velké peníze a bylo to pak už o něčem jiném.



Myslíte, že kauza může mít něco společného s kauzou kolem Miroslava Pelty?

Myslím, že ne. Jak já znám pana Peltu, i když ne osobně, tak v dobrém říkám, že většího blázna do fotbalu jsem neviděl. On fotbalem žil a žije dodneška. A snažil se vyjít klubům vstříc, prosadil různé rekonstrukce, dokázal peníze do klubů sehnat. Jeho obchodní a manažerské schopnosti jsou velké.



V anketě Jabloneckého deníku zazněl názor, že jediný, kdo by současnou situaci v čele FAČRu zvládl, by byl on. Myslíte si totéž?

Byl by tam člověk, který určitě fotbalu rozumí. A za ty roky, co tam byl, se fotbal u nás zvedl. Myslím, že by to byl člověk na svém místě. Fotbalem, podle mne žije dvacet čtyři hodin denně. Od těch, kteří s ním byli nebo jsou v kontaktu vím, že by se pro fotbal a lidi kolem něho rozkrájel. Podle mě by měl pan Berbr zůstat tam, kde teď je, svůj trest si musí odpykat. Snad tato kauza nesemele menší kluby, aby nezkrachovaly a vůbec fungovaly dál. Problém určitě bude se sponzory, firmy budou mít teď jiné starosti.



(V JD 26. 10. byla v anketě ke kauze uvedená chybná odpověď trenéra Javůrka. Uvádíme správné vyjádření.)