Trenér Zdeněk Bryscejn:

„Ten zápas byl jako pořád stejný, ohraný film. My jsme byli jednoznačně na balónu. Domácí byli totálně zalezlí. Čekali na naše chyby. V prvním poločase už nás mohli dvakrát potrestat. My jsme na pohled hráli hezky, ale fotbal není krasobruslení. Hráli jsme na dvou třetinách hřiště. V té finální fázi jsme byli bezradní, bez velkých šancí. První poločas byl sice o něco lepší, ale na to nehraju. Šance jsme si nevytvořili nebo vytvořili a nevyužili. Ve druhé půli se domácí dočkali. Dali nám gól ze standardní situace a pak už to bylo trápení. Tentokrát vůbec nechápu, proč hrajou někteří fotbal, protože vůbec nechtěli hrát. O body jsme přišli, hráli jsme špatně, neefektivně, i když možná hezky na pohled. Prohráli jsme v Kolíně, ale ten je nejlepší tým v soutěži a hrál výborný fotbal. Přehrál nás kvalitou a není o čem hovořit. Ale tohle byl podprůměrný tým. A to mě mrzí nejvíc, že nejsme schopní si s tím poradit, jenom proto, že jsou zalezlí. A my jsme bez nápadu, absolutně bez efektu. Třetí místo chceme, máme to ve svých rukách, ale musíme předvádět lepší hru, tohle bylo hodně málo.“

Trenér Náchoda Zdeněk Samko:

"Po třech porážkách v řadě jsme potřebovali už vyhrát. Cesta k bodům ovšem nebyla jednoduchá, poněvadž hostující tým ne náhodou se nachází na třetím místě tabulky. Přesto naše vítězství je naprosto zasloužené, jelikož jsme si vypracovali sedm úplně čistých šancí a soupeř ani jednu. O výsledku rozhodla standardní situace ze 62. minuty, kdy se k míči postavil mazák Jirka Podolník a krásným centrem našel ku podivu všech nehlídaného Tomáše Kabeláče, pro kterého nebyl problém vstřelit hlavou vítězný gól. Náš tým podává výkony jako den a noc, doma jsme nabitý sebevědomím a venku jsme doslova poloviční. A to je hlavní příčina, proč ještě nejsme stoprocentně zachráněni v divizní soutěži."