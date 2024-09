Na tréninky dojíždí Lukáš Halama z Liberce. O to víc ho mrzí, když se mužstvo nesejde v takovém počtu, aby mohli absolvovat kvalitní trénink. Ale kvalitu do jejich výkonů, díky svým zkušenostem, určitě dodává. Je to trenér, který má u hráčů autoritu.

Proč zrovna Harrachov? Dojíždíte až z Liberce.

Protože jsem z Harrachova, protože tam všechny znám. V osmi letech jsem se přestěhoval do Harrachova, ale samozřejmě potom jsem šel pryč a v Liberci už jsem třiadvacet let. V Harrachově mám stále návaznost, mám tam kamarády. Se všemi se známe, tak si mě stáhli nazpátek. A já jsem v Harrachově rád. Samozřejmě to dojíždění je náročné. Já z Liberce přijedu a pak jsme na tréninku třeba jen v osmi, devíti lidech. To se mi nelíbí, ale teď už se to zlepšilo. Minulý týden jsme už trénovali v patnácti, i v sedmnácti lidech. To je pak dobré.

Jaký je váš fotbalový životopis?

S fotbalem jsem začal před zhruba před třiceti lety v Jablonci nad Jizerou. Pak jsem se přestěhoval do Harrachova. Když jsem studoval střední školu, tak jsem byl čtyři a půl roku na fotbalové akademii v Blšanech. Přes Hamry jsem se potom dostal do armády do Liberce a tam jsem celou dobu, deset let jsem hrál za Rapid Liberec, kde jsem začal s trénováním žáků. A postupně jsem se dostával až k mužům. Pět let jsem trénoval v Harrachově, pak rok pauza. A v půlce sezóny jsem se vrátil a začal zase trénovat v Harrachově.

Kterou nejvyšší soutěž jste hrál?

První ligu v Blšanech.

A jakou nejvyšší soutěž jste trénoval?

Trénoval jsem půl roku divize v Rapidu Liberec. Tam jsme ale jen měli se ctí tuto soutěž dohrát, protože nám to vůbec nevyšlo. Vzal jsem to, protože nikdo jiný nebyl.

Na jakém jste hrál postu?

Celý život obránce. Vždycky jsem hrál ze strany, ale teď už uprostřed. Dá se říct, že rozdávám takovou tu fotbalovou radost.



Vzpomínáte rád na nějakého trenéra nebo spoluhráče?

Samozřejmě na pana Beránka, to byl můj trenér a také na Alexandra Bocka z Olomouce, ten byl taky výborný. A také rád vzpomínám na bývalé spoluhráče jako byli Honza Šimák, Petr Čech. Oni to dotáhli malinko dál než já, jsem rád, že jsem je poznal.

Trénovat jste začal od mládeže?

Ano, od malých od žáčků. To jsem byl právě v Rapidu Liberec, když to byl ještě VTJ Ještěd Liberec. No a postupně jsem se dostal až k chlapům, kde jsem dodnes.



Kdo se trénuje lépe? Děti nebo dospělí?

Všechno má své specifika. Když trénujete malé, tak oni vás více poslouchají, což je super. A hlavně tam je vidět ten progres, že se zlepšují, máte z toho radost. Kdežto u dospělých, když se jde na trénink, tak jsem rád. Ale už je nic relativně nenaučím, protože už má tým vyšší věkový průměr a ve svém věku už se fotbal hrát nikdo nenaučí. Buď umí nebo neumí. Tak to máme třeba v Harrachově, kluci hrají to, co se naučili během celého života. Já jim dám možná systém na hřišti.



Trenéři si často stěžují na málo hráčů, jak jste na tom v Harrachově?

Je to asi stejné, ale s tím se asi nedá nic dělat. Pokud se za to neberou peníze, tak určitě ne. Tak na docházku na trénink nebo zápas není žádná páka. Je to o tom, že ti lidé musí chtít sami. A na to jsme třeba zrovna narazili. Normálně na zápasy jezdíme 14-15 lidech. Teď jsme hráli v Zásadě a dal jsem dohromady stěží dvanáct lidí. Někteří odjeli pracovně, jiní jsou ještě na dovolené. Nemůžete nic dělat. Můžu se akorát rozčilovat, jinak nic s tím neudělám. Dokud v tom nejsou peníze, tak je všechno na dobrovolnosti.



Nová sezóna začala před několika týdny. Jak ji vidí trenér? Kde budete muset přidat? Kdo vám ještě chybí?

Nám odešli dva důležití hráči, včetně brankáře. Ale už máme nového, ten je taky dobrý. A odešel nám Ondra Novotný, útočník, to byl nadstandardní hráč, který tvořil celou hru. Takže teď se z toho tak nějak pomalu dostáváme. Sice jsme posílili, když se vrátil Dvořák, taky odchovanec Harrachova. Takže vlastně šel do známého prostředí. Teď si to zase už všechno sedá. Dřív jsme byli spíš silnější venku a doma jsme ztráceli. Teď se to malinko otáčí.



Který soupeř vás čeká v dalším kole?

Teď hrajeme doma s Albrechticemi. Prohráli jsme v Rovensku. V Zásadě jsme dostali tři góly. Porazili jsme Turnov, to je taky výborný tým. Takže o tyto výsledky se my musíme opřít. A hlavně doma bodovat



Který zápas bude, podle vás, zajímavý?

No letos to nevím, protože loni to byl Jablonec nad Jizerou, jelikož šlo o derby. Letos by to mohla být třeba Desná, protože náš mecenáš pan Dolanský je z Desné.



Má Harrachov z někoho obavy?

Ne, nemáme z nikoho strach. S tím nemůžeme chodit na hřiště. Věděli jsme, že třeba Zásada bude patřit určitě mezi první tři. Nejeli jsme tam s tím, že prohrajeme. Měli jsme ze začátku sedm vyložených šancí a v prvním poločase jsme nedali. Netrefili jsme bránu ani jednou. Takže to byl ten problém. Kamkoliv jedeme, chceme bodovat a když se to nepovede, tak se svět nezboří.



Když se zápas nepovede, kdy to, jako trenér, řešíte? Hned?

To já nikdy nedělám, protože to jsou pak jen zbytečné emoce. Vyhodnotím zápas až na tréninku. Po zápase akorát všem poděkuju za to, že to zápas odmakali, a ten poslední v Zásadě obzvlášť, v takovém teple a jen ve dvanácti lidech. Když prohrajeme, jedeme dál, hrajeme fotbal kvůli tomu, že nás baví.



Kdy jste byl s výkonem týmu spokojený?

Třeba na jaře, když jsme udělali šestatřicet bodů. Když jsem se do Harrachova vrátil, tak všechno šlapalo, kluky to bavilo, výsledky byly, takže to bylo super. Ale teď je nová sezona, uvidíme, co náš čeká.



Kolik budete mít bodů po podzimní části soutěže?

Doufám, že víc jak dvacet. Máme cíl od našeho prezidenta být v první trojce. Samozřejmě třetí zápas, dvě prohry, zatím to tak nevypadá. Ale když budeme proměňovat šance, tak to určitě přijde.



Jak prezident klubu podporuje motivaci hráčů?

My se máme velice dobře v Harrachově, stará se o nás výborně. Když vyhrajeme důležitý zápas, dostanou kluci třea sud piva. Odměna pro nás je především on sám a to, že harrachovský fotbal a jeho zázemí financuje.



U hráčů máte autoritu.

To doufám. Ale někdy to je s nimi boj. Ale to je jako všude. Mají taky své starosti. I když někdy můžu říct, že ti starší jsou horší než ti mladší.