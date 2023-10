„Chyběli nám dva hráči, ale nahradili jsme je Čížkem a klukama, kteří s námi nebyli minule. Hrál se pěkný, slušný fotbal bez záludností. Nastoupili proti nám kluci kolem třiadvaceti let. Některým bych mohl dělat tátu,“ řekl k vyhranému duelu trenér domácího týmu Evžen Dvořák.

Béčko Turnova je mladý tým, o kterém se proslýchá, že, pokud jeho hráči vydrží, budou za rok, dva obávaným soupeřem. A za dva, tři, pět let mohou hrát kraj nebo divizi. Držkov byl fotbalovější, jednoznačně lepší, zúročil kvality některých hráčů. Za stavu 5:0 v poločase bylo rozhodnuto.

„Hosté měli jednoho hodně šikovného hráče. Příliš šancí si ale nevytvořili. My jsme měli jak výškovou převahu, tak fotbalovou. A to je hodně znát, stejně jako zkušenosti třicetiletého hráče oproti o deset let mladšímu soupeři. I když za pár let nás můžou porazit, pokud u fotbalu vydrží,“ zdůraznil trenér Dvořák.

Kouč Turnova Karel Vodrážka měl k dispozici oslabenou sestavu. V základu hráli dva hráči se svalovým zraněním a na lavičce dva střídající, kteří běžně nehrajou. „Přehrála nás zkušenost. Držkov proti nám nastoupil v plné síle, nechyběli Čížek, Brož. Dostali jsme pár laciných gólů. Domácí potvrdili své suverénní postavení na čele tabulky. A naši mladí kluci takové porážky mentálně nedávají. Jsou rychlí, ale chybějí jim zkušenosti na míči. Dali hezké góly, které se nedají bránit,“ řekl Vodrážka. A má jasno, že na takový zápas musí rychle mužstvo zapomenout a do dalšího jít s jinými kartami. „Tentokrát to bylo rozdané špatně,“ zdůraznil kouč.

Jeho svěřence teď čeká derby dvou postoupivších týmu. Do Turnova, který postoupil ze semilského okresu přijede Zásada. Ta si postup vybojovala v jabloneckém okresu. „Jsme nováčci. Tento zápas ukáže, jak jsme na tom. Náš cíl je dohrát podzim na dohled čela tabulky. Špatně si zatím nevedeme, máme mladý tým. Výsledek sice dobře nevypadá, ale v dnešní době už nikoho nepohoršuje, jak tomu bylo dřív. A jednou za čas prostě přijde,“ dodal za Turnov Karel Vodrážka.



Zásada – Přepeře B 3:1 (1:1)

Zásada stále oslabená o tři hráče, kteří inkasovali po konfliktu v Desné červené karty, se dál pere o další body. A daří se jim to. „Dneska jsme se ale k výhře protrápili, měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. Bylo to tentokrát upracované, byla to dřina. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ řekl kapitán Martin Kotyza. Zásada málem o tři body přišla, protože se soupeři podařilo vyrovnat na 1:1. Jen těžko výsledek uhájili. A jaké tresty vyfasovali zásadští provinilci? „Dva dostali po čtyřech zápasech, takže nám budou chybět ještě v dalším kole. A jeden dostal zákaz dokonce na osm zápasů, takže až do jara. Ten už ani nechodí, možná pověsil kopačky na hřebík. Nějak to musíme zvládnout,“ věří kapitán Zásady.

Trenér přepeřského béčka uvedl, že v Zásadě se jim hrálo dobře a utkání bylo vyrovnané. Jako hosté určitě chtěli body odvézt, ale to se jim nepovedlo. „Domácí příliš navrch neměli, až posledních patnáct minut. Nám se podařilo srovnat. A hráč, který dal gól, se hned na to zranil. Museli jsme střídat. Pak proti nám soupeř kopal penaltu a to bylo zlomové. Třetí pěkný gól nám Zásada dala z rohu,“ popsal rozhodující momenty vyrovnaného utkání trenér Šorejs.

Přepeře šly čtyřikrát samy na bránu, ale koncovka byla špatná. V příštím kole přivítají doma Albrechtice. Snad využijí výhodu domácího prostředí. „Doma většinou body sbíráme, tak snad to vyjde i tentokrát. Doma dobrý, venku se trápíme. Chtěli jsme to teď zlomit, ale to se nám nepovedlo,“ lituje přepeřský kouč.



Jilemnice – Plavy 3:2 (1:0)

Utkání bylo pro domácí velmi důležité. Museli si před svými fanoušky napravit reputaci. Ti viděli vyrovnaný zápas, ve kterém se štěstí přiklonilo k Jilemnici. Té trocha štěstí v předcházejících utkáních proti Turnovu a Držkovu určitě chybělo. Opět si ale zopakovala desetiminutový výpadek, během kterého je Plavy potrestaly dvěma góly. Až poslední čtvrthodinka katapultovala Jilemnici k lepšímu výkonu. „Zápas jsme otočili díky poslední minutě. Hosté zahráli na rohový kop a z něho si dali vlastní gól. Pro nás bylo štěstí, že jsme dokázali otočit z 1:2 na 3:2. Pro ně to byla smůla. Ale my jsme měli zápas rozhodnout už dřív. Za patnáct minut jsme měli dát tři góly a bylo by po zápase. Nedali jsme vyložené šance. Soupeře jsme nechali zbytečně na kontakt. Všichni víme, že mužstvo, které 1:0 prohrává, tak kouše, dokud ho nezlomíte dvěma, třemi góly. A to se ve druhém poločase potvrdilo,“ zdůraznil trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Jeho mužstvo ví, že má pravidelné výpadky v průběhu hry. A hodlá na tom zapracovat. Góly sice Jilemnice dává, ale je zranitelná v obraně. „Tři body máme. Čeká nás Harrachov. Musíme se dobře připravit, nebude to jednoduchý zápas. A chceme ho zvládnout. Do konce podzimu chceme získat co nejvíc bodů. Držkov si hraje svoji soutěž, bude mít náskok. Záležet bude na tom, jak budou ostatní týmy hrát mezi sebou. Chceme být po podzimu co nejvýš. Teď se nám podařilo odskočit na druhé místo. A budeme ho chtít udržet. Máme před sebou čtyři zápasy, Harrachov, Desnou, Železný Brod a Smržovku. Dnes kluci mákli, dokázali výsledek zlomit a otočit,“ zdůraznil kouč Aleš Skalický.

Podle trenéra Plavů, Jaroslava Pekelského, měl jeho tým zápas jednoznačně vyhrát mnohem dřív a nedopustit, aby si v 91. minutě dal vlastní gól, díky kterému prohrál.

„Tentokrát nás opustilo štěstí. První poločas byl herně vyrovnaný, šance na obou stranách. Kdyby to bylo 4:4, tak by to odpovídalo situaci na hřišti. My jsme gól nedali, u jedné standardky jsme zaspali a prohráli jsme poločas 1:0. Ve druhém poločase jsme na hřišti byli naopak jenom my a zápas jsme otočili, vedli jsme 2:1. Pak se soupeř s velikým štěstím dostal do brejku a vyřešili ho skvěle na 2:2. To byla jediná šance Jilemnice ve druhém poločase,“ řekl k průběhu Pekelský. Když domácí kopali roh, tak do něho šel plavský obránce tak nešikovně, že si ho kopl do vlastní brány. V té době už ale, podle trenéra hostů, měli vést 3:1, protože celkově byli tím lepším týmem. Jen neproměňovali šance. „Štěstí se k nám otočilo zády. Nezasloužili jsme si prohrát,“ zdůraznil Pekelský.



Albrechtice – Smržovka 4:3 (1:2)

Sousedské derby dopadlo líp pro domácí. Prvních dvacet minut byli jednoznačně lepší, vedli. Při jedné neuhlídané standardce hosté vyrovnali. A další gól přidali z trestného kopu na 1:2 a v závěru prvního poločasu byla Smržovka lepší.

Ve druhé půli přidala během deseti minut třetí gól. A pak zřejmě v Albrechticím zahřmělo na lepší časy.

„Proměňovali jsme šance a probojovali jsme se až k výsledku 4:3. Zaslouženě jsme vyhráli, navíc doma, jak jsme si plánovali. Fanoušci byli spokojení jak s fotbalem, tak s výsledkem. Jsme spokojení uprostřed tabulky, řekl za domácí Jan Pipek.



Jablonec nad Jizerou – Železný Brod B 1:4 (0:0)

„Ještě teď jsem z toho špatný. Byli jsme v prvním poločase jasně lepší, měli jsme vést 3:0. Bohužel, pak se to mlelo. Nikdy si nestěžuju. Ale tak příšerný výkon rozhodčího jsem za třicet let, co jsem v dospělém fotbale, neviděl,“ zdůraznil trenér domácích Robert Chlup.

Sudí na lajně pochválil. Ale hlavní rozhodčí, podle trenéra, odpustil soupeři červenou kartu i dvě penalty. „To mi otrávilo celý víkend. Ten rozhodčí věděl akorát, že poločas trvá čtyřicet pět minut. Byl to vrchol všeho. Například při střídání pouštěl na hřiště hráče, kteří vůbec nebyli v zápisu. Hráči si přelepovali čísla přímo na lavičce. To bylo spíš na kontumaci zápasu. Byla to strašná holomajzna. Zápas všem našim hráčům, kteří hrají fotbal za pivo a párek, pro zábavu, zkazil rozhodčí celou sobotu. Jak může tuto soutěž pískat takový rozhodčí? A smutné je, že jsem podobný výkon rozhodčího viděl také v zápase Lučany - Harrachov,“ zlobil se trenér Jablonečku.

Kritizoval také jeho arogantní chování, i to, že dopisoval údaje o sestavě do zápisu až po utkání.

Tím ale nijak neomlouval výkon jeho týmu. Ten byl v prvním poločase kvalitní, ale ve druhém jako když mávne kouzelným proutkem, pravý opak. „Ten byl strašidelný. Měli jsme vést 3:0. Se slabším soupeřem už hrát nebudeme, říkal jsem klukům,“ popsal stručně Robert Chlup.

O body se v dalším kole jedou poprat na Smržovku.

Skalický: Držkov by měl hrát výš. V této soutěži nemá konkurenci

Lučany – Harrachov 3:1 (2:1)

Lučany se chtěly připsat první domácí body. Konečné vedení si dokázaly bojovností udržet, i když v prvním poločase byl soupeř z Harrachova fotbalovější a měl více ze hry. A vítězství 3:1 brali domácí všemi deseti.

„Škoda úvodu utkání, kdy jsme zase byli na hruškách. Naštěstí jsme se dokázali rychle zkoncetrovat a podat velmi dobrý týmový výkon. To bylo alfou a omegou konečného výsledku. Jinak musím všechny hráče pochválit za přístup, s jakým sobotní těžké utkání za trvalého deště zvládli. Dnes bylo k vidění vše, do do fotbalu, a to na jakékoliv úrovni, patří, bojovnost, týmový duch, emoce, kreativita, soubojové chování, ale vše v duchu fair play. To nám v minulých utkáních chybělo a doufám, že vše přeneseme do dalších zápasů,“ okomentoval duel trenér Lučan Vojtěch Svozil.

Harrachovu se hrálo v Lučanech dobře. Potvrdil to trenér Pavel Dolenský. Ale taky dodal: „Až na jednu věc. Celý zápas ovlivnila trojice rozhodčích. Vedli jsme 1:0, pak na nás měla být jednoznačná penalta, ale nebyla. Minimálně z metrového offsidu nám daly Lučany gól. Jim se nemávalo, nám ano. Raději jsem po zápase odjel, asi by to špatně skončilo, i když jen slovní přestřelkou. Opravdu jsem byl naštvaný. Byli jsme lepší. Jim k víře pomohli jednoznačně rozhodčí,“ znechuceně popsal utkání Pavel Dolenský.

Harrachov měl několik šancí, které nevyužil. I tak se ale, podle kouče, mohl zápas vyvíjet jinak, kdyby nebylo takových sudích. V dalším kole má těžkého soupeře. Na hřišti v Rokytnici se utkají s Jilemnicí. Tuší, že to nebude lehké utkání. Bude to poslední duel na rokytnické trávě. Další kolo už by měli pokřtít v Harrachově na nové trávě minimálně třemi body. „Doma, na novém povrchu, budeme hrát 4. listopadu poprvé proti Desné. Snad se to stihne a nebude ještě padat sníh,“ přeje si harrachovský trenér.



Pěnčín B – Desná 8:5 (5:1)

trenér Pěnčína Jan Řezáč:

„V prvním poločase jsme hráli velmi slušně, druhý byl špatný. Proměnili jsme šance, které jsme měli. I mezihra byla docela dobrá. O poločase jsme si řekli, že tak budeme pokračovat. Dali jsme na 6:1. A to byl kámen úrazu. Pak jsme přestali hrát. Kluky jsme prostřídali. Ale už to nebylo tak dobré, jako v první půli. Výsledek 8:1 je na fotbal drsný jak z jedné, tak z druhé strany. Defenzíva je šílená. Radši budu vyhrávat 2:0, 3:0 než 8:5. Tři důležité body ale máme. Příště k nám přijede Železný Brod B.“