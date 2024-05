„Vítězství bylo samozřejmě zasloužené. Herně to nebylo úplně ono. Přesto jsme už v prvním poločase měli spoustu brankových příležitostí, ale také trefili tyče. Neproměnili jsme je, nebo jsme z nich měli málo. Totéž platilo i pro druhý poločas, kdy zápas měl být rozhodnutý mnohem dříve, protože jsme si opravdu vypracovali spoustu šancí. Musím říct, že domácí měli také několik šancí. Myslím si, že kvalita byla rozdílná. Musím ale také říct, že domácí se snažili hrát fotbal, což je sympatické, i když bodově nejsou na tom dobře. Nepřestali hrát fotbal ani se nevzdali. Jejich kapitán, ten s německým jménem, nám dělal problémy. Byl schopen si vytvořit šance sám. Z jejich strany to bylo bez velkých hrozeb, ale nějaké příležitosti jsme jim díky našim chybám nabídli. Takže výsledek nějakým způsobem odpovídá, i když šancí bylo víc . Rozhodli jsme až ke konci. Bylo to o dva nebo tři góly, a pak jsme udělali chybu a dostali penaltu. Takže asi tak. Náš střelec Randák dal tři góly, ale měl ještě další příležitosti. Trefil i tyč, myslím, že dokonce dvakrát. Randák má správný přístup a snaží se, ale letos mu to tam nepadá. Nyní na jaře má pět nebo šest gólů, zatímco loni jich měl přes třicet . Musím říct, že hřiště bylo fantasticky připravené, i když menší, ale bylo jedno z nejlepších, na kterých jsme hráli. Kvůli menšímu hřišti docházelo ke spoustě soubojů.. Teď ještě hrajeme dvakrát doma, ve Skalici a pak máme doma Košťálov a jedeme do Železného Brodu. Ten zápas je ale přeložený na pátek. Hraje se pořád dál, ale už můžeme hrát v klidu. Pokusíme se ještě být v první pětce, ale bude to složité,“ ví dobře trenér Semil Pavel Šafář.

Chrastava – Železný Brod A 0:2 (0:0)

"V Chrastavě to bylo skvělé. Bohužel jsme tam jeli jen s jedním náhradníkem, protože jsme měli souběžný zápas s béčkem, ale kluci to zvládli fyzicky a přivezli jsme si zaslouženou výhru. Byli jsme na míči. Hráli jsme velmi dobře a zaslouženě jsme vyhráli. Tři body za góly a žádný inkasovaný gól proti silnému týmu, takže jsme naprosto spokojeni. Užili jsme si to jak během zápasu, tak i po něm. V neděli máme Rapid Liberec, protože v sobotu hraje béčko v 10 hodin a na hřišti se koná dětský den, takže zápas byl přeložený na neděli 17. června. Poté další neděli v 10:30 jedeme do Skalice a sezónu zakončíme v pátek 14. června. Museli jsme to takto naplánovat, protože v Brodě se koná jarmark. Čekáme na schválení od FAČR, ale teď jsme samozřejmě velmi spokojeni s výsledkem tří bodů v Chrastavě. Vítězství bylo podloženo skvělým výkonem celého týmu,“ chválil železnobrodský kouč Milan Mayer.

Kanonýr Procházka, autor hattricku, uznává Fukala

Pěnčín A – Velké Hamry B 3:0 (2:0)

„Musím přiznat, že to by bylo těžké. Samozřejmě jsme věděli, že přijede silný tým, což se potvrdilo. Byl to dobrý soupeř, kvalitní, a hrát proti tak dobrému soupeři dvakrát během téměř dvou týdnů není nic jednoduchého. Musím tentokrát smeknout před našimi kluky. Byl jsem na ně trochu pyšný za jejich přístup, protože neumožnit soupeři ani jednu gólovou šanci a vstřelit tři branky, k tomu mít ještě dvě další stoprocentní šance je výborné. Zápas jsme zvládli psychicky, fyzicky, takticky, prostě ve všech ohledech. Nebyl ani jeden hráč, který by něco zanedbal. Střídající hráči taky oživili hru. Měli jsme trochu problémy se sestavou, protože nám těsně před zápasem vypadl střední záložník a další střední záložník dostal minulý týden červenou kartu, takže jsme měli trochu problémy ve středu pole. Ale kluci, kteří nastoupili nebo střídali, tam nebylo co kritizovat. Nebyl jediný hráč, kterého bych měl kritizovat. To je skvělé. Vždycky to člověku dojde s trochou zpoždění. Emoce jsou součástí fotbalu. Ale tým šlapal takticky, fotbalově, všechno bylo na hřišti slušné, upravené. Domácí prostředí nám svědčí, fotbal by měl být pro lidi dramatický. Samozřejmě, došlo k nějakým zraněním u soupeře, dva kluci se srazili, tak doufám, že budou v pořádku a že to nebude nic vážného. Ale my jsme to zvládli a teď nás čeká Hrádek. Takže teď už nejsme pod tlakem a chceme si to užít v Hrádku,“ řekl trenér pěnčínského áčka Emil Šafář.

„V podstatě to pro nás v téhle fázi už pro béčko byl bezvýznamný zápas, který jsme ale stupidními chybami v obraně darovali soupeři. Nemusel nic víc, protože využil naše hrubé chyby a v podstatě nás porazil Honza Černý, náš bývalý hráč. Ten hrál výborně, takže si s naší obranou poradil sám. Spíš mě mrzí, že jsme v utkání přišli o dva zraněné hráče, mladé. My jsme chtěli v závěru sezóny v divizi ještě vyzkoušet mladé jako test. No, to mě vadí víc, než ta prohra. Výkon mužstva byl slaboučký z naší strany a v podstatě tím, že Pěnčín má nejlepší tým v soutěži, nemusel nic dělat a úplně lehce toho využil. Příští zápas hrajeme v Novém Boru,“ hodnotil výkon béčka trenér Zdeněk Bryscejn.

Sedmihorky nezvládly první poločas. Pěnčín jde zase na Hamry

Košťálov – Skalice 1:2 (0:1)

„Soupeř byl opravdu kvalitní. Za nás si myslím, že je to jeden z nejlepších týmů v soutěži. Ten první poločas jsme se spíše bránili. Dostali jsme gól hned na začátku, asi v šesté minutě. Nedokázali jsme dostat míč dopředu. Ve druhém poločase to už bylo vyrovnanější. Měli jsme dvě obrovské šance, ale brankář neuvěřitelnými zákroky obě zneškodnil. Takže nakonec jsme i sahali po bodu, ale bylo to málo, bylo to otevřené. Soupeř měl obrovskou kvalitu. Když jsme hráli u nich, byl to kolotoč. A tady to bylo úplně stejné. Takže jsme se v kabině shodli, že soupeř je skoro jeden z nejlepších. Jsou až čtvrtí. S takovým soupeřem není žádná ostuda prohrát, protože víte, že je silný a kvalitní. Pro nás to byla obrovská zkušenost. Teď budeme hrát doma derby s Lomnicí. Vždycky přijde hodně lidí a bývá to docela vyhrocené. Hrajeme v sobotu až od půl šesté,“ řekl trenér Košťálova Karel Janata.