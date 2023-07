„My jsme už loňskou sezónu ukončili jako druzí, ale postup jsme nerealizovali. Řekli jsme si, když se podaří následující, tedy tato, tak to bude probíhat jinak. A podařilo se. Udělali jsme opět rekord v počtu bodů. Získali jsme o bod víc, než v loňské sezóně. Mužstvo vyzrálo a my jsme se rozhodli postoupit do krajského přeboru,“ řekl Jiříček.

Trenér už teď ví, že někteří starší hráči chtějí svoji fotbalovou kariéru ukončit. Je jasné, že bude potřeba tým posílit a že to nebude jednoduché, protože podobné starosti mají i další mužstva.

„Musíme jednat. Chceme zapojovat naše mladé hráče, ale patnáct, šestnáct roků je na kraj málo. A postoupit, abychom byli na konci tabulky, to nechceme. Z toho jsme právě měli obavu loni. Ale když jsme umístění zopakovali, tak se vedení klubu pro postup rozhodlo,“ dodal trenér. Výbor potvrdil, že postup zajistí jak materiálně, tak finančně.

„Postup jsme náležitě oslavili. Teď musíme mančaft kvalitně doplnit,“ měl jasno kouč. Hráči si užili pár týdnů volna. Každý ale dostal rozpis letní přípravy, která začne třináctého července. Trenér měl ale plné ruce práce.

„Přípravu máme naplánovanou doma. Počítáme i s rekonstrukcí trávníku, aby byl na první kolo krajského přeboru opravdu kvalitní,“ uzavřel Jiříček.