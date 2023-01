Trenér Jaroslav Mencl: "Podzimní část podle mých představ nedopadla. Bodů máme málo. V prvních pěti zápasech jsme hráli solidní fotbal. Byly to většinou remízové zápasy a gól jsme dostali v devadesáté minutě. To se nám stalo několikrát a přišli jsme tak o body v poslední chvíli. A to jsme měli v utkání převahu a měli jsme zápas ve svých rukách. Tato situace byla pro nás hodně frustrující. Když dostanete gól v devadesáté minutě jednou, tak to jde, ale když je to po několikáté, už je to problém. Ještě do desátého zápasu podzimu jsme hráli docela dobrý fotbal. Pak přišla zranění, chyběli hráči, které jsme těžko v základu sestavy mohli nahradit. Zranil se nám jeden šikovný útočník, druhý dostal ve Višňové, čtyři zápasy před koncem sezóny, červenou kartu. Takže tři zápasy nehrál. Poslední čtyři zápasy už jsme jen na podzim dohrávali. A vrcholem toho bylo poslední utkání ve Velkých Hamrech (6:0). To byla pro nás třešnička na dortu. Bez útočníků se fotbal hrát nedá. Máme tři a dva nehráli. A bylo to znát. Před začátkem podzimní části soutěže jsme si plánovali osmnáct, dvacet bodů. Problematická na podzim byla trochu docházka. Mladí kluci, dorostenci chodili. Ti, kteří mají své další povinnosti, na každém tréninku a zápase být nemohli.