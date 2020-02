/FOTO/ V zimní přípravě pokračuje A tým Jiskry Mšeno, který trénuje Miroslav Procházka. A v přípravě poprvé vyhrál.

Série přípravných utkání Jiskry Mšeno A pokračuje. O víkendu sehrají dva zápasy, jeden v sobotu v Břízkách v 10,30 proti Pěčicím a další v neděli na hřišti u ZŠ Mozartova v 10,15 proti dorostu FK Jablonec. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Trenér Miroslav Procházka: „Hráli jsme se soupeřem z krajského přeboru. Myslím, že se na takový fotbal v podání obou týmů dalo koukat. Bylo nás dost, mohl jsem prostřídat víc hráčů. Výsledkem možná mohla být remíza. My jsme poslední dva góly dali v 86. a 88. minutě. Soupeř hrál dobře, výkon byl z obou stran vyrovnaný. Ale byl jsem spokojený, potěšila mě z naší strany solidní kombinační hra. To, co bychom chtěli hrát, se už konečně projevuje. Je vidět zkušenost některých hráčů, třeba Vomáčky a Huška. Ti dají hře určitý řád a mladí běhají. Tak by to mělo být kombinačně dobrý. S tímhle zápasem jsem spokojený.“