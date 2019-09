Velké Hamry B - Rychnov 8:2 (4:0)

Už na konci prvního poločasu zápasu I. B třídy na světelném ukazateli svítilo skóre, které domácím dodávalo klid.

Hosté přijeli v jedenácti lidech a navíc tři z nich půl roku nehráli. „Hráči nám chyběli, podle toho to vypadalo. Domácí byli jasně lepší, my jsme se k ničemu nedostali. Jenom jsme se bránili. Na začátku jsme sice měli dvě slibné šance, ale nevyužili jsme je. Spíš jsme jen přihlíželi. Tlačil jsem hodiny, aby už byl konec. Takhle se hrát nedá,“ uvedl za Rychnov Miroslav Procházka, ale hráčům, kteří na zápas vyjeli, poděkoval i bez ohledu na to, jaký byl výsledek.

Za hamrovský B tým nastoupili mladí hráči, a tak by to, jak potvrdil rychnovský kouč, mělo být. Doufá, že už se mu do příštího duelu, který čeká jeho tým doma v sobotu 14. září od 16,30 hodin s Držkovem, hráči konečně sejdou ve větším počtu a že dorazí hlavně ti klíčoví.

Domácí začali prvních dvacet minut bez viditelného úsilí a větší snaha byla vidět u Rychnova. Dvakrát se hostům podařilo skórovat, ale pak už jim ubývaly síly a Hamrovští naopak získali převahu a jistotu, ukázali svoji kvalitu.

Trenér hamrovského béčka Jaroslav Pekelský uvedl k povedenému zápasu: „Podařilo se nám dát brzo gól, i když nás soupeř nechtěl k ničemu pustit a hodně hrál zezadu a zavřít to, abychom měli co nejtěžší dostat se k jejich bráně. Jsem rád, že se nám brzo podařilo dát gól. Hráčů jsme měli dost a všechno to byli mladí, běhaví kluci.

V sobotu 14. srpna od 16,30 si to Hamry rozdají v Lučanech v okresním derby s domácím týmem.