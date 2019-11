Trenér fotbalového B týmu Velkých Hamrů Pekelský je po ukončení podzimní části I. B třídy s výkonem hráčů a s umístěním v tabulce spokojený.

V soutěži I. B třídy bojovalo béčko Velkých Hamrů o každý balón. A vyplatilo se to. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Skončili jsme první, takže jsme splnili to, co jsme si předsevzali. Řekli jsme si, že se chceme dostat o soutěž výš. A po podzimu by nám to snad mohlo vyjít. Máme ještě jednu výhodu. Na podzim jsme devětkrát hráli venku a jen čtyřikrát doma. Takže na jaře budeme hrát skoro všechno doma. Doufáme, že tak, jak jsme odehráli podzim, zvládneme i jaro a že se nám postup povede.“