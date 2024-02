V Plavech trénuje A tým od začátku února. Hráči začali víkendovým soustředěním na běžkách v Bedřichově. Sehráli už pohárové utkání s Albrechticemi. Ve druhém přípravném týdnu mají na programu výběhy do okolí a další duel Zimního poháru Libereckého kraje.

Plavy A - Jablonec n. Jizerou | Video: Josef Březina



„Posily pro nás nejsou úplnou prioritou. Někoho v hledáčku máme, ale zatím je to v řešení. Po delší době se nám uzdravilo několik hráčů, kteří už budou nastupovat do zápasů. Rok nehráli, takže jsou to pro nás jako nové, kvalitní posily. Proto nepotřebujeme za každou cenu někoho nabírat,“ řekl trenér A týmu Plavů Jaroslav Pekelský.

Jeho mužstvo je také účastníkem Zimního poháru Libereckého kraje. Za s sebou už má utkání proti Albrechticím, ve kterém vyhrálo 11:1.

„My máme hodně mladých kluků a ti vydrží běhat, i když ještě nemají taky moc zatím v přípravě natrénováno. A to bylo znát. Některé týmy se ale tak často nescházejí, takže rozdíl ve fyzičce byl vidět,“ řekl kouč Plavů.

V sobotu 17. února hrají Plavští v 10,30 hodin proti Mšenu na umělce ve Mšeně. „To bude jiný level,“ zdůraznil trenér a dodal, že je to ale stále jen příprava, ve které nejde ani tak o výsledek jako o to, aby si hráči zahráli a zaběhali si.

„Máme to jako trénink před sezónou. Pohár musím pochválit, je to dobré, protože máme zajištěná čtyři přátelská utkání včetně hřiště a rozhodčích. Nemusíme si sami nic shánět. To se povedlo,“ uvedl Jaroslav Pekelský.