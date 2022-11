V tabulce zápasů doma je Rychnov čtvrtý, naopak ve venkovních jedenáctý. Čím to?

Doma máme výborné zázemí, výborný trávník, a hlavně velké hřiště, na kterém hrajeme co, co chceme čili kombinační technický fotbal.

Start do sezóny nevyšel, pětkrát po sobě prohra. Co bylo podle vás příčinou?

Předně to byl těžký los a chvíli trvalo než si vše sedlo a hráči pochopili co mají hrát.

V sedmém kole přišla ještě vysoká prohra, v osmém naopak vysoká výhra. Co stálo za zlomem ve výkonech?

Po tomto kole (Pěnčín 0:5) bylo v kabině velké dusno a všichni museli jít do hospody. Asi to mělo účinek a ze sedmi kol jsme 6x vyhráli.

Došlo k nějakým změnám v kádru mužstva, které k tomu vedly? K jakým?

Kádr zůstal stejný, jenom jsme změnili některé posty.

Jak velký význam pro sebevědomí a výkonnost mužstva měla výhra ve Vesci 4:5?

Tam jsme už vedli 4:0, ale málem jsme to nezvládli. Výhra nám hodně pomohla.

V posledních sedmi kolech šest výher. Kde jste našli další formu?

Jak jsem již uvedl, ve druhé polovině soutěže jsme měli slabší soupeře, ale i přes to se nám celkem dařilo. V této sérii jsme nezvládli zápas v Semilech, kde došlo k velkému podcenění, a to se nám nevyplatilo.

Kdo byl tahounem týmu, na kom jste stavěl?

Osa týmu byla: Hušek – Procházka – Pleštil – Dupač – Havlíček.

V úvodních pěti kolech dal Rychnov jen 4 góly. V těch posledních pěti gólů 23. Našli jste střelce? Je jím Dominik Havlíček,který dal devět gólů?

Ano je. Nehrál ve čtyřech utkáních, a to nám chybělo. Jde o velice pracovitého a poctivého hráče s velmi dobrým charakterem. Ve vápně je velice dobrý a má skvělý výběr místa. Doufám, že už přesvědčil fanoušky a že ty góly nebyla náhoda.

Máte už v hlavě nějaké změny pro jarní část?

Ano mám, záleží na klubu co do toho chtějí investovat.

S jakými cíli půjdete do jara?

Kdo mě zná, tak to ví. Chci, abychom se dostali do první pětky v tabulce a hráli nahoře.

Jak bude nyní vypadat plán přípravy, kdy započne příprava na jaro?

Nyní se hráči budou scházet sami a v prosinci si uděláme krátký blok. Příprava začne okolo 20. 1. 23 a zřejmě budeme hrát turnaj v Lomnici n. P. Trénovat budeme doma, kde máme výborné podmínky. Tréninky vede můj asistent Ondra Králíček a jeho přístup a tréninky jsou velmi dobré.

V čem vidíte rezervy současného kádru, kde by bylo třeba posílit, na jaké pozici?

Posílit musíme na postu: gólman – ofenzivní záložník a útočník.

Kdo je, podle vás, největším adeptem na postup?

Žibřidice, protože mají skvělého trenéra.

Na vedoucí Chrastavu ztrácíte 13 bodů, dá se to dohonit, teoreticky i prakticky?

Teoreticky ano, prakticky velice těžké. Můj cíl je být do 3. místa.