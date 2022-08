Staronový trenér domácích Miroslav Procházka: „Měli jsme obrovskou chuť, v týdnu jsme velice dobře trénovali, byl zájem, výhra v Chrastavě byla výzvou. Ale skutečnost byla jiná. Hráli jsme na tři stopery, hodně ofenzivně. Ale máme nedostatky, například neodkopneme balón, dostaneme první gól z ničeho, druhý z penalty, kdy náš hráč sestřelil útočníka, takže přišla penalta, třetí gól balón ze strany do tyče vystřelený z lajny nebo z úhlu a „angličan“ a bylo to 0:3. Pak jsme dali na 1:3. Myslel jsem, že se nadechneme, ale nezahrál nám tam hráč na postu deset, měl dvě šance, kdyby si je v klidu připravil, mohli jsme zdramatizovat aspoň na 2:3. Tak jsme to víc otevřeli, no a dostali jsme další dva góly. Soupeř byl lepší, ale ne zase o tolik. Výsledek sice vypadá hrozivě, ale že by nás úplně Košťálov rozebral a přehrával, to ne. My jsme pak hráli už za stavu 1:5 vabank. Máme za sebou čtyři kola, nula bodů, skóre 3:20, už musíme něco venku v Žibřidicích udělat a doma pak máme Bílý Kostel. Máme málo hráčů, je to znát. Moje zkušenost je, že první rok vládne eurofie a nováčkovi v soutěži se vždycky daří. A tak to bylo s Rychnovem. Druhý rok se ukáže, jestli vydrží nebo ne. Uděláme všechno proto, abychom vydrželi. Budeme trénovat, trochu něco změníme a já věřím, že v Žibřidicích už body uděláme.“

Asistent trenéra domácích Ondřej Králíček: „Paradoxně jsme měli více ze hry, ale stále nás brzdí finální přihrávky a zakončení. Košťálov disponuje čtyřmi nadstandardními hráči, kteří tvoří osu týmu, tito hráči rozhodli utkání. Výsledek je až příliš krutý, ale spravedlivý. První body zkusíme získat u nováčka ze Žibřidic.“

Za hosty trenér Ivo Jiříček: „Nám hodně pomohlo, že už ve 4. minutě po brejku dali branku, skóroval Patrik Holovič. To domácí trochu zaskočilo, ale měli územní převahu a především mělistřed hřiště, tam jsme se nemohli dostat a pokrýt je. V držení míče měli domácí navrch. Pak byla nařízená penalta, kterou opět Holovič proměnil a do přestávku přidal branku ještě ve 33. Piry. Pro nás to vypadalo pohodově. Ale Rychnov to na druhý poločas trochu jinak seskupil a prvních patnáct minut na nás zatlačili. Podařilo se jim Pleštilem snížit. Příležitosti měli, kdyby se jim podařilo snížit na 2:3, mohl být vývoj zápasu jiný. Ale poslední čtvrt hodinu jsme dominovali my hlavně rychlými protiútoky, Houžvička s Holovičem domácí obraně fest zatápěli. V 70. Holovič zvýšil na 4:1 a v 85. završil na konečných 5:1 Cerman. Hráče chválím, spíš nežli bič. Prý někdy až moc často. Ale když hrajou takhle, tak na co bič. Příště hrajeme doma s Krásnou Studánkou, těžký soupeř. A já už vím, že mě budou chybět tři hráči ze základní sestavy. Budeme oslabení, ale hrajeme doma, tak to nějak musíme zvládnout.“



SK Semily – TJ Loko Česká Lípa 6:2 (4:0)

Za domácí trenér Tomáš Mazánek: „Do zápasu jsme šli s vysokým odhodláním připsat si první mistrovské body. Nasazení hráčů tomu odpovídalo, naše vítězství je naprosto zasloužené. Důležité pro výsledek zápasu bylo i to, že se nám vrací hráči, kteří nemohli doposud nastupovat ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů.“



TJ Slovan Vesec – SK Jivan Bělá 0:2 (0:1)

Za hosty vedoucí týmu Milan Poličanský: „Sestavu jsme měli kompletní, šancí jsme měli víc než domácí. Jinak ale utkání bylo vyrovnané. Kdo dá gól, vyhrál. Ohlasy byly takové, že na podzim tam ještě lepší mužstvo, než jsme my, zatím nehrálo. To mě potěšilo.“