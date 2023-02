"Byli jsme tři dny na soustředění, ale nebyl dostatek sněhu, tak jsme program pozměnili, kombinovali jsme fotbal s výběhy do okolí. Soustředění ale účel splnilo, sešli jsme se v dostatečném počtu. Přijelo za námi i vedení klubu, takže akci považuji za povedenou. Trénujeme třikrát v týdnu, v pondělí na umělce v Sedmihorkách, ve středu a v pátek v Turnově. Od druhého únorového týdne začínáme sérii přátelských utkání a začínáme hrát i Pohár Libereckého kraje. V něm začínáme čtvrtého března proti vítězi utkání Pěnčín - Přepeře B. V sérii přátelských zápasů se potkáme s Chrastavou, Dolním Bousovem a dalšími týmy. Všechno přátelské zápasy hrajeme na umělce v Turnově. První přátelák máme v plánu 11. února od 13 hodin. Do týmu se nám vrátil ze Dvora Králové Miloš Močkovský, který tam hrál divizi, odehrál tam podzim a teď bude zase u nás. Další posilu máme rozjednanou, ale ještě nepotvrzenou. Zpátky do Rapidu Liberec se vrací Šimon Mrázek. Ještě jednu, dvě změny řešíme. V tabulce jsme druzí, pokud se nám podaří udržet se v první trojce, tak je to super. Chceme hrát aktivní fotbal, aby se líbil fanouškům i hráčům. Chceme dávat góly a hrát tak, aby se nám dařilo, aby to bavilo mne, jako trenéra, hráče i diváky. Ti aby se přišli rádi podívat a viděli zase dobrý a slušný fotbal, za který nás na podzim chválili. Na soustředění zaznělo, že se podaříme soutěž vyhrát. Ale čeká nás dlouhá šňůra zápasů. Co se bude dít za půl roku, budeme řešit, až jak to dopadne. Ze strany vedení na našem soustředění padlo, že, v případě možného postupu, bude rozhodnutí na hráčích. My teď taky přemýšlíme stále více o tom, že máme šikovné, mladé kluky, ještě dorostence a že je chceme do týmu, v případě potřeby, zapojit. Už s námi chodili na podzim na lavičku a hráli ještě za dorost. Chceme, aby se zapojovali víc a víc. Máme i dobře nastavenou spolupráci s Turnovem. Zpátky do Turnova se od nás vrací i Robin Falkenberg. Ten se zranil na podzim a já mu přeju rychlé uzdravení. Myslím, že na jaře nebude u nás takový tlak na výsledky, protože máme bodů dost. Chceme se soustředit na to, aby naše hra a fotbal měly hlavu a patu jak pro diváky, tak pro vedení i hráče. Nemusíme tuto soutěž vyhrát, ale chceme."