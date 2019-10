"V utkání jsme od první minuty jasně dominovali a nastavili jsme tempo hry. Hrálo se převážně na bránu domácích. Z několika šancí jsme dokázali poprvé proměnit v 15. minutě, po brance našeho útočníka to bylo 0:1. Pak se hrálo na branku domácích a ve 32. minutě začal golostroj branku Frydrycha,“ popsal začátek derby za hosty Jiří Macek.

Za dvě minuty se prosadil opět smržovský útočník Jelínek. „Poločas uzavřel ve 40. minutě dalším gólem Sucharda,“ dodal Macek.

Do druhého poločasu domácí nastoupili zodpovědně a snažili se s výsledkem něco udělat. Měli pár slibných akcí, ale všem chyběla koncovka. Rozhodující branka utkání padla v 58. minutě střelou Klause. Potom se hrálo na obou stranách hřiště. V závěru, v 86. minutě, smržovská obrana udělala chybu. „Inkasovali jsme branku na 1:5, ale nic jsme si z toho nedělali a hráli jsme dál. V 90. minutě jsme ještě zahrávali závěrečnou standardní situaci, které se ujal Hnídek a našel před brankou vysokého Vokuše. A ten s klidem uklidil balon mezi tři tyče,“ popsal vítězný gól smržovský Jiří Macek.

Hosté tak v derby deklasovali Lučany 6:1 a odvezli zasloužené tři body, což se jim v několika předešlých sezonách nepodařilo.

TJ Lučany – TJ Spartak Smržovka 1:6 (0:4)

„Byl to náš nejhorší výkon v této sezoně a nejhorší výkon v derby, který jsem za své působení v Lučanech zažil. To, co jsme chtěli hrát, jsme hráli pouze prvních deset minut druhé půle. Nejvíc mě ale štvalo, jak jsme k tomu přistoupili jako tým a zejména pak odevzdaný, laxní a lhostejný přístup některých hráčů. Hráli jsme bez chuti a nasazení, pak nemůžeme očekávat, že vyhrajeme, obzvlášť v derby. Tyto herní výkyvy a psychická neodolnost nás oddělují od týmů na předních příčkách tabulky. Očekávám od hráčů víc a je to pro mne velké zklamání,“ kriticky hodnotil výkon svého týmu Štěpán Sobotík.

A za lučanský tým průběh zápas popsal takto:

Na lučanském trávníku se hrálo derby mezi TJ Lučany nad Nisou a TJ Spartakem Smržovka I. B třídy – východ Libereckého kraje. Toto derby je vždy velmi vypjaté, a to jak v ochozech, tak na hřišti. Není se čemu divit, když hřiště obou týmů jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. Ochozy byly i přes ne příliš příznivé počasí plné.

V prvním poločase se obě mužstva ve svém projevu nemohla lišit více. Hostující byli od počátku koncentrovaní, důrazní a v napadání velmi agresivní.

"Lučanští vypadali jako by celý první poločas byli doma v šatně nebo možná spíš ještě doma na gauči. Nedařila se jim rozehrávka, u všech soubojů byli pozdě a v napadání nedůrazní. „Agresivita hostujících hráčů byla veliká, někdy až za hranou zranění domácích, ale u rozhodčího tento styl hry celou dobu procházel,“ s trpkostí hodnotil první poločas předseda TJ Lučany Odlřich Churý. Pravdou je, že domácí se nedařilo s touto agresivní hrou hostí vypořádat, většinu soubojů prohrávali a začali kupit chyby a hosté je už od patnácté minuty začali trestat, když skóroval smržovský Pavel Jelínek.

Do poločasu pak tým Smržovky přidal ještě další tři góly, když domácí obrana nezvládala souboje jeden na jednoho a zůstávala bez podpory záložní řady. Domácí, když už se dostávali k náznakům šancí či do přečíslení, řešili je nekvalitně, nepřesnou přihrávkou či centrem, špatným zpracováním či nepřesnou střelou. Gólman Spartaku tak byl v první půli v podstatě bez práce. Stav pro první půli tak vyzníval jasně pro hosty 0:4.

Po důrazné promluvě trenéra v poločasové přestávce vstoupili do druhého poločasu jiné Lučany. Došlo ke změně rozestavení i v důsledku několika vynuceným střídání. Hráči zvýšili agresivitu a pohyb po hřišti, zkvalitnila se mezihra. Smržovka byla přišpendlena na vlastní polovině hřiště a přestala v defenzivně stíhat, avšak hráči Lučan nad Nisou selhávali ve finální fázi a nebyli se schopni dostávat do vyložených šancí či je proměňovat. Paradoxně přes to, že Lučany měly v této fázi zápasu navrch, udeřili z protiútoku hosté, když domácí brankář neudržel slabý balon ve svých rukou a hráč hostí Klaus už měl před odkrytou bránou snadnou práci. Po této ráně z 58. minuty už se domácí nebyli schopni psychicky zvednout, Smržovka hru kontrolovala. Těsně před koncem lučanští po propadnutém balonu z autu alespoň čestně skórovali Pavelkou. V zápětí však uzavřel skóre hlavou z rohu stoper smržovky Zdeněk Vokuš.