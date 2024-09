Domácí měli, jak potvrdil vedoucí týmu Zdeněk Baudyš, obrovské problémy se sestavou.

„V týdnu jsme řešili šest, sedm omluvenek, což není normální, to je hrůza. Sestava, která při vší úctě nastoupila, na soupeře nestačila, takže všechno bylo spravedlivé, zasloužené. Ale na začátku jsme vedli 1:0 “ řekl Baudyš.

Lomnici chyběl vyloučený Jaroš, který vyfasoval minulý týden červenou kartu a stopku na dva zápasy. „To byl pro nás samozřejmě kameňák, bez něj jsme nekonkurenceschopní. Ve druhé půli nastoupili tři dorostenci. Mladí, šestnáctiletí, jinak jsme to nemohli řešit. Máme ještě nějaké zraněné, snad se dají kluci do kupy,“ přeje si vedoucí týmu. Lomnici čeká v dalším kolem výjezd do Nového Boru.

Trenér Brodu Milan Mayer měl důvod k radosti. Tři body z hřiště soupeře mají velkou cenu. Ale, probíhalo to šokem. V padesáté vteřině jsme prohrávali 1:0. Ale bylo dost času, takže jsme pak už přebírali iniciativu. Domácí nám hrozili jen dlouhými nákopy. S nimi jsme měli trochu problém. Lomnice má důrazné hráče, kteří jdou za každým míčem.“

Brod si vytvořil několik šancí, které ale nevyužil. Až ve 38. minutě po hezké akci vyrovnal. A do poločasu ještě otočil na 2:1.

„To pro nás byla velká vzpruha. Ve druhé půli jsme začali trošku vlažněji. Domácí byli zase lepší, důraznější, ale vyloženou šanci neměli. Pak Jakub Káňa uklidil balón do brány na 3:1. No a tím se utkání jakoby úplně zlomilo. Byli jsme už lepší na míči. Domácí trošku rezignovali,“ popsal Mayer dění na hřišti.

„Za mne maximální spokojenost hlavně s hrou a s přístupem hráčů, s tím, že jsme výsledek otočili. Můžeme být spokojení. Na střídání jsem měl tři hráče. Doufejme, že dál budou všichni zdraví. Tři, čtyři hráči nám na střídání stačí,“ dodal brodský trenér.

Jeho tým má ze čtyř zápasů sedm bodů. V dalším kole ho čekají Sedmihorky. „Kdyby se nám podařilo zvítězit, tak po těch pěti zápasech, což třetina podzimu, by byla spokojenost úplně maximální,“ zdůraznil Milan Mayer.

Sedmihorky – Pěnčín A 0:2 (0:1)

Byl trenér hostujícího týmu, Emil Šafář, spokojený s výkonem a výsledkem jeho mužstva v Sedmihorkách?

„Ano, určitě. Musím jenom říct, že v loňské sezoně jsme tam zaváhali, takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Fotbal se tentokrát musel líbit, obě strany k tomu přidaly svůj díl. Oba mančafty chtěly hrát. Soupeř podal velmi dobrý výkon. My jsme měli trošku problémy se sestavou. Zasáhly nám do toho ještě nějaká dovolené, nějaké nemoci. Takže jsme trošku improvizovali,“ komentoval utkání pěnčínský trenér.

Na absenci hráčů se ale nevymlouvá. Zápas Pěnčín zvládl, připsal si další body. Soupeře do ničeho hosté příliš nepustili, naopak prosadili se dvakrát, jednou po standardce a jednou po brejku.

„Hru trochu ovlivnilo hřiště, které v Sedmihorkách vždycky bylo výborné. Tentokrát bylo trochu tvrdší, míč poskakoval. Třeba když jsme šli nahoru hodně ve fofru tak balón neposlouchal. Ale uměli jsme si s tím poradit. Nemám klukům co vyčíst. Dozadu s nulou a nahoře jsme se dvakrát prosadili . Měli jsme tam ještě další náznaky. Třeba Marek Bína tam hrozil ze strany několikrát, ale nedotáhli jsme to vždycky do úplného konce “ uvedl Šafář.

Áčko Pěnčína teď čeká Vilémov, hrát budou doma, což pro něj teď, když probíhá rekonstrukce pěnčínského sportovního areálu, znamená hřiště v Zásadě.

„Za takového počasí, které teď panuje, je to pro kluky taky náročné, všem to ubírá síly. Jsme přeci jenom amatéři. Máme nějaké cíle a jdeme za nimi. Na Vilémov se těšíme. Měl by přijet soupeř, který chce taky hrát fotbal. Budeme poprvé hrát na domácím hřišti,“ připomenul Šafář.

Košťálov – Stráž p. R. 1:1 0:1



„První poločas byl takový mizerný, z obou stran, v podstatě bezzubý. . V druhé půlce jsme opět neproměňovali vyložené šance. Na ty vyložené jsme vedli asi 4:1. Kluci sami před bránou, ale, bohužel, nedostali jsme to tam. V první půlce na nás kopali penaltu. My jsme pak měli penaltu ve druhém poločase, ale tu jsme neproměnili. Soupeř měl asi 20-30 minutový tlak. Pak dobře bránil, každý z hráčů soupeře byl velice kvalitní, to musím říct. Takže bylo to těžké. Máme za sebou dvě remízy, už by to chtělo tři body,“ zdůraznil trenér Košťálova Aleš Sádek.

Jeho tým se v dalším kole rozjede do Skalice. V minulých dvou kolech nastupoval v silné sestavě. Ale tentokrát nebude kompletní. „Možná tentokrát budeme rádi i za bod,“ dodal kouč.