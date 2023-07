Hamry svého soupeře přehrávali přesnou kombinací a rychlými náběhy do křídelních prostorů. A nechyběla ani přesná koncovka. Tak se domácí dostali rychle do vedení a do poločasu navýšili skóre na 3 : 0. Ve druhé části se zdálo, že soupeř přece jen bude domácím více konkurovat. Ti ale žádné komplikace nepřipustili a přidali další branky.