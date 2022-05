Do Hamrů zavítal první Turnov. I když nejdřív prohrával, pak průběh zápasu jednoznačně otočil ve svůj prospěch a vyhrál 3:1.Trenér domácích Zdeněk Bryscejn: „B tým dobře začal, třicet minut jsme hráli dobře, byli jsme lepší. Rozhodlo posledních patnáct minut druhého poločasu, kdy jsme dostali gól ze standardky. Nedodrželi jsme to, co jsme si před zápasem řekli, kluci nehráli tak, jak to mělo být. O poločase jsme udělali tři změny, ale ani jedna nám nepomohla. Turnov si to už pohlídal. A vyhrál zaslouženě. A můžeme mu gratulovat k postupu, protože už to zřejmě má jisté. A postupuje správný, ten nejlepší tým. Chtěli jsme být, jako nováček, do druhého místa. A ceníme si toho, že se nám to zatím daří. Příští utkání hrajeme 4. června v 17 hodin v Lomnici. Ve středu 1. června finálové utkání Poháru Libereckého kraje proti Novému Boru, hrajeme na hřišti soupeře. Tak teď se soustředíme na to.“

Trenér Turnova Tomáš Nosek:

„Po tomto zápase už se všechno vyjasnilo. Jsem rád, že už se to vyřešilo. Utkání bylo od začátku s velkým nasazením z obou stran, trochu i nervózní. Rozhodčí utkání zvládl. My jsme dostali jednu červenou kartu. Vadilo mi, že se nervozita domácích přenesla i na moje hráče a nedokázali hrát v klidu. Už v minulém, ale pohárovém zápase jsme tam dostali červenou. Teď zase, to jsem byl o poločase trochu rozezlený. Domácí šli do vedení z penalty, i na to jsem naše hráče upozorňoval. Inkasovali jsme, ale za krátkou dobu se nám podařilo vyrovnat, viděl jsem velké úsilí týmu, že chtějí. Podařilo se nám ale utkání pak zlomit třemi brankami, jedna hezčí než druhá. Před celým týmem smekám klobouček, zvládli to v deseti a domácí nepustili do žádné šance. V dalších zápasech se pro mne otvírá možnost vyzkoušet si další hráče, jiné varianty, protože ne všichni ze stávajícího týmu budou chtít hrát vyšší soutěž. Je to přece jen náročné na čas, cestování atd. V týdnu budeme mít s hráči jednání, kdo bude a nebude chtít pokračovat v mančaftu. A já v tom potřebuji mít jasno. Pro mne teď zdaleka nic nekončí, naopak, už všechno začíná znova na další sezónu.“



Na druhé Velké Hamry B se mohla bodově dotáhnout třetí Skalice u České Lípy, ale proti Sedmihorkám uhrála jen bezbrankovou remízu. „Škoda, že se nám nepodařilo využít nějaké šance. Herně povedený první poločas, ale soupeř jen bránil a my jsme se nedokázali prosadit. Ve druhé půli se ještě víc zatáhli, ale my gól jsme nedali ani z penalty. Byl to ten zápas, že nedáte branku, ani kdyby se hrálo dva dny,“ litoval skalický trenér Zdeněk Baťka.

Vedoucí týmu Sedmihorek Miroslav Kobrle: „Za bod ze Skalice jsme rádi. Skalice byla favoritem utkání.My jsme hráli v hodně oslabeném kádru bez pěti hráčů základní sestavy. Mužstvo hrálo zodpovědně. Domácí měli víc ze hry, byli častěji na míči. V 86. šel Macháček sám na bránu, mohl dát za nás ještě další gól, ale nepovedlo se mu to.“

Čtvrtá Višňová potvrdila roli favorita a doma porazila Železný Brod 4:0. Domácí rozhodli už v prvním poločase, kdy si vypracovali pohodlný tříbrankový náskok. Dva góly dali hned v úvodu, kdy se trefili ve 3. minutě Marcel Pikous Marcel a ve 12. Ondřej Michálek. „Stejně jako s Hrádkem nad Nisou jsme dali rychlé góly, uklidnili jsme se, ale zase tak jednoduchý zápas to nebyl. Soupeř měl také šance, ale nás podržel brankář Libor Linke. Kladně hodnotím, že jsme vyhráli jednoznačně, navíc s pěti dorostenci v sestavě, kteří už tyto zápasy zvládají,“ konstatoval kouč vítězů Milan Melka.

Železnobrodský trenér Milan Mayer:

„Utekl nám začátek. Plány jsme měli, ale dostali jsme gól už ve druhé a dvanácté minutě po našich hrubých chybách. Soupeř hrál dozadu, několik šancí jsme ještě měli. Mohli jsme zápas i zdramatizovat.Třetí gól na tři nula rozhodl. Neříkám, že jsme úplně složili zbraně, ale bylo cítit, že mužstvo nemá tentokrát sílu s tím něco udělat. Ale nezvrtlo se to v žádný debakl, to je dobře. Musím pochválit našeho brankáře, který ještě několik šancí hostů vychytal. Kluci z toho byli smutní, ale tragedii z toho neděláme, trénovat budeme v úterý, pátek a sobotu. O víkendu, v sobotu ve 14 hodin, hrajeme doma se Stráží pod Ralskem, tak se to budeme snažit napravit. Trochu nás trápí marodka. Ale jsme hlavně rádi, že jsme zachránění. Šanci dostanou hráči z B týmu a starší dorostenci. Ať se ukážou, přece jen je to rozdíl hrát krajský přebor. Prohra je pro nás škoda, ale teď jsme ve dvou zápasech po sobě nevstřelili gól. A bez gólů se vyhrávat nedá.“

Desná – Rovensko 1:3 (1:1)

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: „Chtěli jsme navázat na výhru z Brodu, což se nám nakonec nepodařilo. Úvod utkání byl optimistický, Hloušek nedal střelou k tyči hostujícímu gólmanovi šanci. Soupeř ale Dlouhým srovnal na 1:1.

V 74. hostující Soukeník zvýšil na 1:2. Naše šance srovnat přišla v 80. minutě, ale nedokázali jsme ji využít.

Hosté potvrdili svoji výhru

v 84. minutě, když jsme po rohu nedostatečně bránili ŠIMKA, který pohodlně hlavou upravil

stav utkání na konečných 1:3.

Za Rovensko Marek Náhlovský: „Nejdřív jsme prohrávali, ale pak jsme dali tři krásný góly. Střelci byli Šimek, Soukeník a Dlouhý. Desná už je asi rozhodnutá, že to dál nepřihlásí, že už krajský přebo r hrát nechce. Asi domácím chyběli i nějací hráči. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale zatím nevíme, jestli nás tam legislativně nechají. Podmínku mládeže nejsme schopní splnit. Ale asi i jinde to budou řešit, mládeže je málo. Jestli budou vyžadovat dodržet podmínku, ta k asi bude problém vůbec soutěže hrát. Nám se teď kádr ustálil. Měli jsme zraněné, ale už je to lepší. Ale jestli se bude začínat už začátkem srpna, tak zase budou kluci ještě na dovolené atd. Začátky sezóny tady máme vždycky složité. Trvá to půl sezóny, než se to vykrystalizuje. Pro nás bude důležité, jestli třeba Turnov nebude už mít starší dorost, když bude postupovat o soutěž výš. Pak by mohli turnovští dorostenci přijít hrát k nám a my bychom omladili kádr.“