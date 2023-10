V I. B třídě východ odehrála většina týmů předposlední kolo. Závěrečné čeká na mužstva 4. a 5. listopadu. Spokojení byli fanoušci ve Smržovce, protože viděli pěkných devět gólů. Prohrát derby lučanské borce mrzelo. Se třemi v síti soupeře a s jedním bodem nebyl naopak spokojený trenér železnobrodského béčka. V duelu s Jilemnicí měli domácí na víc.

Plavy B - Kokonín | Foto: Josef Březina

Desná – Plavy A 0:2 (0:1)

V posledním domácím utkání podzimu Desná nenavázala na poslední dobré výkony, ani nepotvrdila do dneška plný bodový zisk na domácí umělce. Hostující hráči Plavů byli po celé utkání lepším mužstvem, byli lepší v pohybu, na balonu i v soubojích.

„Využívali našich chyb v rozehrávce, ve španém postavení, v obranné fázi hráli jednoduše a do šancí nás nepouštěli, vytvořili jsme si jenom pár pološancí, které jsme do gólu nedotáhli a několikrát vystřelili z dálky mimo branku,“ řekl vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Hosté vedli od 28. minuty, kdy využil díru ve středu desenské obrany Lupa, který šel sám na domácí branku a šanci proměnil 1:0. Druhý gól Desná dostala v 68. minutě, vytvářela si prostor v hostujícím vápně, míč ztratila a po dlouhém odkopu se hosté dostali do rychlého protiútoku.

„Špatně jsme jejich hráče pokryli a Pátra skóroval skoro do prázdné branky 2:0,“ popsal akci Kopal.

„Navázali jsme herně na předchozí dobré herní výkony. Povedlo se nám dotáhnout je i výsledkově, protože jsme jsme si vytvořili čtyři jasné gólové šance. Dvě jsme proměnili a soupeře jsme naopak do žádné nepustili, nebo maximálně tak do jedné. Udrželi jsme nulu a šance jsme z padesáti procent proměnili. Pochválit ale musím obě dvě mužstva. Hrálo se na umělce a protože pršelo, byla hodně rychlá. Zápas měl tempo, hrálo se nahoru, dolů. Obě mužstva ukázala svoji kvalitu. My jsme byli o něco lepší. Výsledek je zasloužený. Teď nás čeká doma zápas proti béčku Železného Brodu. A poslední, odložené utkání hrajeme 11. listopadu ještě s Harrachovem. To už bude na jejich novém hřišti," plánuje trenér Plavů Jaroslav Pekelský.



Zásada – Albrechtice 3:2 (1:2)

za Zásadu hrající trenér Martin Kotyza:

„Byl to těžký zápas. V prvním poločase jsme si dali dvě vlastní branky. Potom jsme to doháněli. Ve druhém poločase jsme prostřídali a otevřeli hru. Byli jsme rádi, že se nám to nakonec výsledkově povedlo. Poslední utkání hrajeme v Jablonečku (Jablonci nad Jizerou). „Jsme sice „nadplán“ toho, jak jsme si na začátku soutěže představovali a rádi bychom podzim zakončili úspěšně. Do Jablonečku určitě nejedeme jen na výlet.“

Turnov B – Jablonec n. Jizerou 2:0 (1:0)

za domácí trenér Karel Vodrážka:

„Výhru nám zajistili bratři Havlové, v prvním poločase Tomáš, ve druhém Honza. Hosté byli spokojení, padesát minut vydrželi bez gólu. Spoustu šancí jsme měli, málo jsme jich využili. Soupeř spoléhal jen na brejky, ale potom už neměli síly. Postavení v tabulce bylo znát. Za tři body jsem rád, kvalita byla ale menší. Ještě máme hrát v Pěnčíně, jestli ano nebo ne, rozhodne počasí. Jsme rádi, že už je konec. Dnes také pršelo, a proto bylo štěstí, že se hrálo na umělce a utkání se nemuselo odkládat. “

za hosty trenér Robert Chlup:

„Byl jsem překvapený, sice jsme 2:0 prohráli, ale my jsme si dali dva polovlastňáky. Domácí byli jasně lepší, tlačili nás. My jsme měli z minulého zápasu vyloučeného brankáře, takže jsme povolali náhradníka. A ten jel z Hradce Králové, ale v půli cesty zjistil, že si zapomněl tašku s věcmi v jiném autě. Na dvacet minut jsme museli do brány dát hráče z pole. Šance jsme měli, ale ne tolik jako v minulém utkání. Domácí byli lepší o ty dva góly. Hrál se ale pohledný fotbal, na který se dalo koukat. V dalším zápase máme, jak se říká, to nejlepší na konec. Hrajeme se Zásadou. Nějak to dopadne.“

Železný Brod B – Jilemnice 3:3 (2:0)

za domácí trenér Oldřich Aubrecht:

„Jsem nejvíc naštvaný, co jsem kdy byl. Měl jsem k dispozici kvalitní sestavu, pomohli nám hráči z áčka. Hráli jsme na umělce. Poločas jsme vyhráli 2:0, ale nebyl jsem spokojený s proměňováním šancí. Vedli jsme 3:0, zápas byl zcela v naší režii. Když dali hosté na 3:1, začali jsme se bát o výsledek. Ale já jsem byl spokojený, hráči podali dobrý výkon. Ale mohlo to taky být i pět,šest – nula. Posledních patnáct minut byl lepší soupeř. Vystřelili dvakrát na bránu z dálky, vyrovnali. Takže jsem se v devadesáté minutě spíš bál o výsledek. Byli jsme z toho pak smutní. Mohli jsme vyhrát. Před zápasem bych remízu určitě bral. Jilemnice má kvalitní kádr. Ale dneska, kdybychom vyhráli, by to bylo správně, šancí jsme měli hodně, ale nedali jsme třeba ani do prázdné brány. Dokud nebudeme proměňovat šance, tak moc neuděláme. Jilemnice má kvalitu, ale dneska k tomu měli ještě i štěstí. Poslední utkání hrajeme v Plavech. Nejedeme tam jako favorité, ale pokusíme se bodovat. Bral bych aspoň bod. Ale soupeř na domácí půdě bývá lepší a my jsme venku spíš poloviční.“

za Jilemnici trenér Aleš Skalický:

"Hrálo se na umělce a té jsme se nedokázali přizpůsobit. Nedokážeme hrát na malém prostoru, měli jsme s tím problémy. Domácí jsou na ni zvyklí. Připadalo mi to jako, z jejich strany, devastace fotbalu. Podle mě bylo hřiště způsobilé ke hře, venku teplota patnáct stupňů. Rozhodčí se tam ani nebyli podívat. Rozhodli to zřejmě domácí funkcionáři. A rozhodčí? Ten to tentokrát kazil na obě strany. Prohrávali jsme 3:0, nakonec jsme získali alespoň bod. Remíza je pro nás cenná. Jsme za něj, za dané situace, rádi. Příští týden už zakončíme podzimní část, hrajeme se Smržovkou. Tabulka se zamotává, pravděpodobní budeme třetí. Přeskočila nás Zásada, která chce postoupit do I. A třídy. My jdeme taky za postupem, ale rozhodnou výsledky v jarní části."



Smržovka – Lučany 8:1 (6:0)

„Poslední domácí utkání bylo zcela v naší režii, od první minuty jsme byli lepším týmem, branky padaly až se skóre zastavilo na konečném výsledku 8 : 1. Soupeř pouze z ojedinělé akce pokazil domácímu brankáři čisté konto. Rozloučení s domácím prostředím v podzimní části se vydařilo ke spokojenosti Spartaku i fanoušků, děkujeme za podporu ,“ řekla vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

„Stav 8:1 vypadá hrozivě. Zrodil se ale v úvodu utkání, během prvního poločasu. Tam jsme byli ve všech aspektech tragičtí a domácí toho dokonale využili. Škoda, že jsme nehráli od začátku jako ve druhém poločase, a to zejména v derby. Chybí nám tři, čtyři hráči včetně útočníka, zkušení hráči, kteří se nebojí podstoupit souboj o míč. Bez posílení týmu do jarní části sezóny nebudeme schopní se postavit větší konkurenci. A také uvnitř týmu potřebujeme na určitě posty zastupitelnost co do kvality. Neustále jsme nucení dávat na určité pozice hráče, kteří na ně nejsou typologicky nastavení a vhodní. Prohrát derby vždycky mrzí. A teď jsme zlomení a máme týden na to se oklepat a v posledním utkání doma předvést diametrálně odlišný výkon a podzimní část sezóny ukončit výhrou, a to minimálně pro všechny věrné fanoušky lučanského fotbalu,“ zdůraznil trenér Lučan Vojtěch Svozil.