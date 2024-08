V poločase došlo k drobným změnám v sestavách obou týmů, hra se v prvních minutách opticky vyrovnala, ale s postupem času opět režii hry převzali domácí. Změnu v jejich koncovce ale poločas nepřinesl a pokud se dostali ke střele, končila rána vysoko a daleko od branky. A byl to hostující tým, kdo byl blíž ke vstřelení branky, když po závaru před domácí brankou scházelo málo, aby brankář Turnova na míč nedosáhl.

A podobná situace nastala po rohovém kopu, tam ovšem přišel hvizd sudího po faulu na brankáře. A protože do devadesáté minuty ani jeden z týmů neskóroval, přišly na řadu pokutové kopy . V nich exceloval domácí brankář Karmazín, který ve druhé a třetí sérii pokusy soupeře kryl . A protože domácí střelci byli neomylní, na pokutové kopy zvítězil Turnov a postupuje v MOL Cupu dál.

„Hráli jsme doma proti Hrádku, který přijel s hodně defenzivní taktikou a zabezpečenou obranou. Snažili jsme se proniknout do jejich obrany, ale moc se nám to nedařilo. Ani standardní situace se nám nedařily, takže zápas skončil 0:0. Oni měli jen ojedinělé útoky, ale vyhráli obranou. Kopaly se penalty a ty jsme my zvládli lépe. Takže jsme vyhráli na penalty a postoupili. Teď už nás čeká první mistrák divize C. ádru věřím a doufám, že budeme hrát dobře,“ zdůraznil trenér turnovského áčka Josef Petřík.

FK Turnov - FK Slovan Hrádek nad Nisou 0 : 0 (po penaltovém rozstřelu 4 : 2)

FK Turnov: Karmazín – Chládek, Holub, Landfeld (75. Marek), Vencbauer (46. Beníšek), P. Havel, Š. Havel (C) (46. Prokopec), Nosek, Tomašov (62. Tobiaš), Břenek (46. P. Svoboda), Malý

Slovan Hrádek N. Nisou: M. Svoboda – Strya (C), Černický, Š. Rumler (79. Adamec), P. Rumler, Tomov, Holeček, Černý (79. Tang Hai), Kavan, Švejkovský (79. Beníček), Vacek (68. Chmátal)