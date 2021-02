Právě sedím na traktoru, zní většinou jeho věta. Sníh z povrchu „umělky“ musí odklízet každý den, vůbec v minulých dnech, kdy hodně sněžilo, ho odstraňoval i několikrát. „Čím víc by ho bylo, tím by to bylo těžší a těžší. A tak vyjedu s naším traktůrkem. Úklid hřiště, podle toho, jak sněží, mi každý den trvá přes čtyři hodiny,“ řekl správce Jaroslav Dítě.

Vrací se pořádné zimy?

A aby toho nebylo málo, tak pravidelně upravuje také dvě parkoviště, která k areálu Břízek patří. Za letošní zimu už dvakrát musela přijet na pomoc fréza, aby odstranila to, na co traktůrek v Břízkách nestačí. „Myslím ale, že to ještě letos nebylo naposledy. Sněhu a tím i práce je v letošní zimě daleko víc než v předchozích letech. Ale taky pamatuju, že pořádné zimy nebývaly nic mimořádného. Tak se nám možná taková doba zase vrací,“ uvedl správce sportovního areálu.

Hlavní travnaté hřiště zůstává přes zimu v klidu, na něm sníh tvoří spíše ochrannou peřinu. „To je zapadané. Hrát se na něm samozřejmě nedá, protože povrch je zmrzlý, není vyhřívaný. Teprve, až se oteplí a povrch změkne, tak se propíchá, provzdušní a v březnu už bychom ho měli začít hnojit. Ale uvidíme, jaké bude počasí,“ dodal správce.



Umělku využívá jablonecká rezerva a zimní přípravu na něm několikrát absolvuje i ligové áčko FK Jablonec. Všechno musí být připravené tak, aby povrch byl bezpečný a nehrozily úrazy.

Bez lopaty se neobejdou

A jakými způsoby je možné se o hrací plochu vůbec starat? „Jednou jsme to nasolili, ale sůl funguje jen do určitého stupně. Takže v takových mrazech, jaké byly v minulých dnech, už by neměla žádnou účinnost,“ uvedl Jaroslav Dítě.



Na vybavení a techniku, která mu při práci pomůže, se může spolehnout. „Druhý rok už máme „běloruse“, novější typ traktůrku, na kterém se už i trochu topí, takže nezmrznu. Na tom předchozím jsem si to vždycky musel zadejchat, jinak bych umrznul. A frézu, když je potřeba, si vždycky objednáme,“ popsal svoji důležitou práci správce fotbalových ploch v jabloneckých Břízkách.

„V našich podmínkách udržovat hratelnou umělku je finančně velmi náročné, jak údržba, tak opravy traktoru, odfrézování sněhu. Takové množství sněhu by bylo potřeba odklízet spíš velkým traktorem než tím, který máme. Ale na umělém trávníku jsme omezení hmotností traktoru. Musime zaplatit také brigadníky, protože bez obyčejného hrabla nebo lopaty se neobejdeme. Náš správce, Jarda Dítě, si zaslouží určitě pochvalu jednak za kvalitně připravené hřiště a také za to, že pracuje bez ohledu na čas,“ řekl předseda FK Jiskra Mšeno Ladislav Čičmanec.