Patrik Žitka, střelec gólů v dresu Velkých Hamrů, nadělil soupeřům v podzimní části divize C čtrnáct gólů a stal se tak druhým nejlepším střelcem této soutěže.

Čtrnáct gólů, to není málo. Počítáte si vstřelené góly?

Musím říct, že prvních pár zápasů v podzimní části divize jsem je nepočítal, ale, když začal počet narůstat, tak jsem h ozačal sledovat. Po posledním zápase jsem se díval, jak jsem dopadl a zjistil jsem, že jsem druhý.

Jak se ohlížíte za podzimní sezónou A týmu Hamrů?

Po té předchozí coronavirové pauze to nebylo nic lehkého. Půl rok zápasů byl náročný.Začalo se vám osobně dařit hned od začátku sezóny?Ano, musím říct, že ano. Měl jsem formu a asi i štěstí. Ale jednoduché to nebylo.

Jste spokojený?

Hamry v divizi mají třetí místo, sedm výher, čtyři remízy, čtyři prohry, pětadvacet bodů.Myslím, že se třetím místem můžeme být spokojení. Je ale pravda, že jsme některé zápasy mohli dotáhnout do vítězného konce, ale bohužel se tak nestalo.

Kdy jste s fotbalem vůbec začal a jak dlouho hrajete?

Začínal jsem v šesti let. Už je to vlastně osmnáct let. Začal jsem v Jablonci u FK. Tam jsem prošel všemi kategoriemi mládeže. Potom jsem hostoval v Rapidu Liberec. Pak následovalo půlroční hostování ve Velkých Hamrech. Odtud jsem šel opět do Jablonce. A od roku 2016 jsem začal hrát za mužstvo Velkých Hamrů.

Co když přijde zajímavá nabídka do vyšší soutěže?

Pokud by přišla nabídka z nějaké vyšší soutěže, tak bych ji rád využil a vyzkoušel si to zase jinde, výš.

Stále hrajete na postu střelce gólů nebo i jinde?

Hraju pravé křídlo, ale i útočníka na hrotu. Střídám to, útočník je asi to hlavní.

Říká se, že ke gólu je potřeba dobrá přihrávka. Dostáváte ji nebo střílíte ze sólo akcí?

Na většinu gólů jsem dostal od kluků skvělou přihrávku, kterou jsem využil. Ale mám i pár gólů, které jsem si vybojoval sám.

Jste kliďas nebo nervák?

Snažím se nechat na hřišti co nejvíc, abych co nejvíc pomohl týmu, ať střelecky nebo v soubojích o balón.

Hádáte se s rozhodčím?

Minimálně.

Co byste o sobě řekl, jaký jste fotbalista typově?

Jsem rychlostní typ, většinou u balónu, do rychlosti, do běhu, to je moje přednost.

Nevěnoval jste se atletice, když jste rychlostní typ?

Ne, nikdy. Vždycky jsem hrál jen fotbal. K fotbalu mě přivedl tatínek, takže jsem fotbal podědil po něm.

Teď vás čeká pár týdnů zaslouženého volna?

Když jsme skončili soutěž, tak jsme ještě trénovali s B týmem, který končil až po nás. Chvíli volno bude, ale dlouho ne. Brzy pak začneme se zimní přípravou.

Budete lenošit nebo trénovat sám?

Určitě se budu udržovat i sám, abych nevyšel z tempa. Většinu času se snažím připravovat i sám.

Jaký máte recept na góly?

Recept nemám. Je dobrý přemýšlet, vybrat správné místo, naběhnout si a zachovat chladnou hlavu.

Máte svůj fotbalový vzor?

Eden Hazard z Realu Madrid. Vzešel jste z FK Jablonec.

Sledujete jeho zápasy?

Jsem fanoušek FK a sleduju každý zápas, když to jde.