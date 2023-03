Jak se vám hrálo, jaké to byly góly? První zápas byl za áčko proti Trutnovu. To byl těžký zápas, hrálo se na sněhu, totální kalamita, hřiště se nestihlo včas odklidit. Gól se mi podařilo vstřelit díky dobrému centru, který jsem pak dal hlavou, což se mi tak často nestává. A v pohárovém utkání proti Železnému Brodu jsem dal dva góly takové normální, z vápna. A třetí se mi podařilo vstřelit z vlastní půlky, což bylo docela pěkný.

Na jakém postu hrajete?

Hraju útočníka, takže se góly ode mne čekají.

Jaká byla zimní příprava?

Byla dlouhá a celkem náročná. Mně běhání extra problém nedělá, tak se to dalo zvládnout. Už jsem ale rád, že začala sezóna. Přáteláky jsou přece jen o ničem, člověk toho ze sebe stejně tolik nevydá, jako když o něco jde.

Které tréninky máte a nemáte rád?

Mám rád, když se hraje fotbal. Když se běhá, tak vím, že to k tomu prostě patří.

Pracujete na sobě ještě víc než jen na tréninku?

Ano, když na sobě pracuju, cítím se líp.

S jakým cílem jdete do jarní sezóny?

S A týmem chceme určitě hrát co nejvýš a držet se v top trojce, ale určitě zaútočit i na top dvojku nebo taky na první místo, to by bylo pěkné. Za B tým, kde hraju víc, by se mi líbilo, kdybychom obhájili loňské vítězství v Poháru Libereckého kraje. A když to vezmu z osobního hlediska, chtěl bych kraj vyhrát a být nejlepší střelec.

Od kdy hrajete za Hamry a kolik už jste stihl nastřílet gólů?

Přišel jsem do Hamrů loni v létě, hraju tam první sezónu. Dal jsem jedenáct gólů. Kdybych nebyl takové dřevo, tak bych jich měl dvakrát tolik.

V čem „takové dřevo“?

V zakončení. Kdybych se víc soustředil na zakončení, mohlo jich být víc. Do šancí se dostávám, ale gólů z nich není tolik, kolik bych jich mohl dát.

Na jaře si z toho tedy vezmete ponaučení?

Ano, určitě. Přes zimu jsem se snažil na tom zapracovat. Budu hrát ve větším klidu. Doufám, že se to přenese do jarní části a že týmu pomůžu.

Co když přijde lákavá nabídka z jiného klubu?

Nejdřív chci splatit důvěru panu Hnídkovi a trenéru Bryscejnovi, kteří ji do mne vložili. Pak se chci pořádně prosadit v A týmu a jednou třeba i výš. Ale že bych šel jinam, tak na to teď vůbec nemyslím. To leda říkám s úsměvem, jen kdyby se ozvali ze Sparty.

Odkud jste do Hamrů přišel?

Hrál jsem v Jablonci, sezónu jsem strávil v B týmu a zároveň jsem chodil ještě hrát za dorost. Kde bylo potřeba, tam jsem byl.

A kde jste s fotbalem začal?

Jsem z Liberce, začínal jsem hrát fotbal v Rapidu Liberec, pak jsem hrál do patnácti let za Slovan Liberec a přešel jsem do Jablonce, kde jsem byl až do devatenácti.

A váš fotbalový vzor je…?

Zlatan Ibrahimovič. Ale odmala vzhlížím ke svému staršímu bráchovi, se kterým teď mám štěstí, že hraju v Hamrech. To je takový jeden můj splněný sen. Je taky útočník, Honza Černý. Hraje v áčku a já mu kryju záda v béčku. A když někdy hrajeme vedle sebe, tak to je super pocit. Je taky útočník. Buď ho třeba střídám ke konci utkání nebo hrajeme spolu. Jsme taková silná dvojka, postrach obránců.

Bryscejn: To, co zahazujeme je neskutečný. Doplatili jsme na svoje chyby

Platíte za góly?

Za jeden ne, ale za tři už ano. A pak taky, když se o někom píše v novinách. To ještě nevím kolik, ale tentokrát se to asi už dozvím, kolik mě to bude stát.

Takže každý hattrick vás něco stojí?

Ano, ale to mě vůbec nevadí, klidně budu platit. Na podzim jsem neplatil nic, to jsem vždycky skončil u dvou gólů. Tak snad to na jaře bude lepší. Přišlo to až s novým rokem.

Jak vidíte další pohárové utkání?

Budeme ho hrát asi v sobotu 18. března a za soupeře budeme mít buď Plavy nebo Pěnčín. Na to se moc těším, vůbec na Pěnčín. To je vždycky takové derby, ve kterém je znát, že chce pan Hnídek, abychom Pěnčín porazili. A my mu to s radostí splníme. A navíc tam dost kluků znám, buď jsem s nimi hrál v Jablonci nebo se známe z jiných klubů. Proti nim hraju rád. A určitě je nenecháme vyhrát.

A kdo vás čeká v divizi?

Hned v neděli jedeme do Čáslavi. Doufám, že vyhrajeme. Pokud bych nastoupil, tak chci zase dát gól. Lehké utkání to určitě nebude. Čáslav hraje o sestup. Takže nám to nedá zadarmo.

V Hamrech dostali zelenou dorostenci. Brod se pere s vysokou marodkou

Zbývá vám ještě volný čas na jiného koníčka?

Když mám volno, tak jdu cvičit do posilovny nebo si jdu zaboxovat.

Studujete nebo už pracujete?

Letos budu maturovat na Střední hotelové škole v Liberci.