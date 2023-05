Jak hodnotí aktuální situaci mládežnické kopané manažer Fotbalové akademie Benjamin Vomáčka?

Trenéry máme, ale samozřejmě sháníme stále a zájemce neodmítneme. Máme 45-50 trenérů, k nim ještě patří vedoucí týmů maséři, lékař, kustodka, fyzioterapeut. O děti se u nás stará šest desítek dospělých.



Jaká je spolupráce s rodiči?

Jsou tací i tací, jako v každém sportu. Jsou rodiče, kteří se zajímají a pomáhají, co mohou. A jsou ti, kteří nám tam dítko na trénink odloží a neberou jeho fotbal tak vážně, i když je členem elitní fotbalové akademie. A těch je v republice kolem dvaceti.



Kde takové množství malých jabloneckých fotbalistů trénuje?

Někdy je to složité a sekretář FA Milan Kykal s tím někdy má plné ruce práce. Využíváme areál u ZŠ Mozartova, kde je umělá tráva a dvě travnatá hřiště. Nově máme k dispozici nafukovací halu na Střelnici, která nám hodně pomohla. A nejen nám, ale i jiným sportům. Od jara do podzimu využíváme také fotbalový areál na Nové Vsi. Jezdí tam kategorie od U8 do U11. Mají tam k dispozici parádní areál. Jsme rádi, že nám vedení fotbalového klubu na Nové Vsi vychází vstříc. Děti tam trénují v pondělí a ve středu.



Co vás čeká v nejbližší době?

Čekají nás dva nábory, jeden pro kluky, jeden pro děvčata. V úterý 30. května je nábor kluků a 8. června dívek. Budeme rádi, když přibydou noví členové a v Jablonci bude sportovat co nejvíce děti.

Fotbalová akademie připravila nábor nových mládežníků, hledají kluky i holky

Jaké u vás rodiče platí za své ratolesti příspěvky?

Platí osm set korun měsíčně, po dobu jedenácti měsíců. Zaplatit tuto částku musí vždy na půl roku. Jsou to peníze, členské poplatky do akademie. Věci na trénink, kopačky, tričko kupují pro děti sami. Pořád fotbal za těchto podmínek vychází jako jeden z nejlevnějších sportů.

Jaké soutěže hrají, co ještě vaše svěřence do prázdnin čeká?

Pokračujeme v republikových soutěžích. Žáci hrají tu nejvyšší. Soutěže jedou dál až do konce června.

Jaká je šance, aby se šikovný, malý fotbalista dostal až do jabloneckého A týmu?

To je dlouhá cesta pro děcko, které k nám přijde ve čtyřech letech a měl by jednou hrát za B nebo dokonce A tým. Určitě už ale řada jabloneckých odchovanců v těchto dvou týmech hrála nebo hraje, například Rozkovec, Podzimek a další. Těší nás, když se hráč prokope až do B týmu a pak třeba i do ligových soutěží. Ale ne každý se může do ligy dostat, není to tak jednoduché. Ale poctivou prací a přístupem se to určitě stává. Můžeme z novodobé historie jabloneckého fotbalu jmenovat třeba Kubistu, „Pištu“ Mihálika, Pleštila, Černáka. Ale určitě i v letech před nimi byli hráči odchovaní Jabloncem, kteří zde začínali a pak nastupovali za A tým.