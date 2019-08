FK Albrechtice – Bozkov 5:2 (0:1)

První opravdu „tutovou“ šanci si pak domácí připravili až ve 24. minutě, když Vávra pěkně uvolnil Mätzelta, ten ale sám před gólmanem hostí těsně minul jeho branku. O minutu později pak Koldovského střelu zadržela tyč branky hostí. Hostům se vedlo podobně o sedm minut později, když jejich střelu zmařilo břevno domácí svatyně. Pohroma přišla ve 42. minutě – po zahrávaném rohovém kopu chybovala domácí obrana a hosté se ujali vedení. Odpověď domácích mohla přijít vzápětí, po ráně Vávry ale opět jenom zvonila tyčka bozkovské branky.

Za nepříznivého stavu nastupovaly oba týmy do druhé části hry. A bylo zřejmé, že si domácí situaci v kabině vysvětlili. Na hráčích bylo znát vyšší nasazení a odměna na sebe nedala dlouho čekat, 61. minuta z rohového kopu vyrovnal Purm a v 64. Minutě Bělohlávkovu střelu brankář vyrázil. Na dorážku Sedláka ale nestačil a domácí šli do vedení.

Naděje pro hosty svitla v 68. minutě, když z penalty vyrovnali. Jenže pak již zápas patřil jednoznačně domácím borcům. Marek Sedlák přidal svoji druhou branku , Bělohlávek přesnou hlavičkou zvýšil náskok a z penalty uzavřel skóre Hradecký – 5 : 2. Za bojovnost, nasazení a hlavně střeleckou potenci si domácí borci zaslouží pochalu. To platí o druhém poločase. Ten první byl spíše ve znamení „probouzení se“ do nové sezony. Ale 120 diváků jim to za těch pět gólů odpustilo.

Sestava Albrechtic: Žanta, Kořínek, Berndt, Koldovský, Hradecký, Sedlák J., Sedlák M., Vávra, Bělohlávek, Purm, Mätzelt, Marek, Honzák, Chroustovský.

Diváků: 120. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Zboroň.

Góly: Purm, 2x Sedlák M., Bělohlávek, Hradecký